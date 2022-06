Rákattantak a gazdagok egy befektetésre, ami sokak szerint egy fekete doboz

Jelentősen növelték tavaly a milliárdosok vagyonát kezelő bizalmi vagyonkezelők a magántőke-befektetésekben való részesedésüket – írja a UBS friss, family office-okra vonatkozó jelentésére hivatkozva a Financial Times

A tehetős magánszemélyek hatalmas vagyonát kezelő family office-ok (bizalmi vagyonkezelők) a 2019-es mintegy 15 százalékról tavaly ötödére növelték a magántőke-befektetésekben lévő vagyonarányt. A UBS jelentése szerint ezzel a magántőkebefektetések növekedési üteme lehagyja mindegyik másik eszközosztályt, és a felmérés szerint a következő években is erős kereslet várható az ilyen típusú befektetések iránt a gazdagok körében.

A UBS felmérése mintegy 200, átlagosan több mint 2 milliárd dollárt kezelő family office adataira alapszik, és annak ellenére mutat erős keresletet a magántőkebefektetés, hogy a jegybankok laza monetáris politikájának végeztével éppen a kisebb magántőke-alapokat fogja kedvezőtlenül érinteni. A UBS szakértője szerint különösen azok az alapok vannak veszélyben, amelyek a nagy likviditásbőségben tőkeáttételes befektetéseket hajtottak végre azokkal szemben, akik inkább az értékteremtésre koncentráltak.

A magántőkebefektetések iránti jelentős keresletet eddig a szektorban elérhető vonzó hozamok hajtották, erre a lehetőségre a bizalmi vagyonkezelőkön kívül nyugdíjalapok és más vagyonkezelők is felfigyeltek. Sok kritika éri azonban a magántőkealapokat a befektetéseik átláthatóságának hiánya, illetve amiatt is, hogy a nagy likviditásbőségben ezek az alapok a rosszabb minőségű befektetéseket is bevállalták, hiszen a pénzbőségben nem voltak rákényszerülve az értékkeresésre. Vincent Mortier, az Amundi befektetési igazgatója a múlt héten arra figyelmeztetett, hogy "a magántőke egyes részei bizonyos értelemben piramisjátéknak tűnnek".

