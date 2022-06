Hogy vészelik át a nyári uborkaszezont a magyar részvények?

A szezonálisan amúgy sem a legjobb időszaknak tekinthető időszak előtt a technikai elemzés képe alapján a főbb részvények szénája nem áll jól: mindegyikben vagy érdektelenség, de még inkább ismét fellépő eladói nyomás a jellemző. Ráadásul a magyar részvények többségét nemcsak régió- hanem országspecifikus okok is húzzák lefelé, ami a relatív gyengeség jelenségén keresztül egyelőre gyenge nyarat vetít előre, amit csak a nemzetközi piacok nagy fordulata tudna megállítani.

Nem tartozott a magyar részvénypiac a világ éltanulói közé az elmúlt hónapokban. Eleinte az oroszok által indított háború közelsége, a blue chip-ek relatíve magas kitettsége miatt estek a hazai papírok jobban a globális átlagnál. Ez utóbbi amúgy is komoly nyomást helyezett szinte minden részvényre az inflációs és a kamatemelési félelmek közepette.

Az utóbbi napokban pedig a járvány- majd kampányidőszakban súlyosan elszállt költségvetés kiigazítása miatti különadók okozta híráradat terhelte meg a magyar részvények árfolyamát. Ahogyan a forint is levált még a régiós devizákról alulteljesítés tekintetében, úgy a BÉT-en lévő vállalatok is egyértelműen gyengébbé váltak.

Nem segítenek a piacnak a tranzakciós adó körüli hírek sem, amely a jelek szerint kifejezetten a hazai tőzsdét hozza hátrányos helyzetbe, miközben a blue chip-eket már amúgy is lefelé húzta a kamat- és benzinárplafon, a háborús országok felé meglévő kitettség, a 10% feletti inflációs kockázatok, és most a különadók is.

A nagy intézményi befektetők így némi szünet után továbbra is inkább az eladói oldalon állnak. Nem csoda, hogy a BUX alulteljesít: idén 22%-kal csökkent az értéke, amíg a vezető prágai index mindössze 6%-kal került lejjebb, és még a válságban keményebb álláspontot képviselő Varsó is 21%-kal esett vissza. Az eladói nyomásnak pedig a technikai elemzés térképén is megvannak a jelei.

OTP

A bankpapír relatíve kifejezetten gyenge, letört a márciusi mélypont által kijelölt támaszról is nemrég, ahonnan az előrejelzett módon tovább zuhant. Bár százalékosan volt komolynak tűnő technikai korrekció, a chartra pillantva világosan látszik, hogy ez is harmatgyenge volt, mint ahogyan a korábbi próbálkozások többsége is.

A volatilitás még a felívelő periódusában van, ezért pár napig még komoly mozgás lehet és mivel igazi túladottság még nincs, azért a rövidtávú támasz tesztelése egyáltalán nem elképzelhetetlen. Ráadásul továbbra is az eladók a dominánsabbak a forgalmi adatok alapján, és bár nagy disztribúciók már ritkábbak, még vannak azért, akik gondolkoznak a kitárazáson.

Támasz: 8 500

Ellenállás: 9 900; 11 600; 13 200; 15 500

Kockázat: átlag feletti

Rövid távú értékelés: enyhén negatív

Középtávú értékelés: negatív

Hosszú távú értékelés: negatív

MOL

Bár az olajrészvény a kedvező körülmények miatt még mindig hosszútávú emelkedő trendben van, a kockázatok a piac felfogása alapján még az embergós megegyezés és a különadó részletek után is hatalmasak, ezért a papír jelentős mértékben elmarad a szektortársak teljesítményétől.

Rövidebb távokon az emelkedő trend már nem működik, ugyanakkor a második támasz nagyon erősnek is tűnik, ahol a nagyobb vevők szemmel láthatóan már szívesen lépnek akcióba. Az RSI semleges zónában van, a volatilitás pedig ciklusán belük lefelé tart, ami inkább az oldalazó piacot valószínűsíti a következő napokra, az uborkaszezon alatt pedig a kérdés az, hogy a távolabbi szintekből el tud-e mozdulni a kurzus.

Támasz: 2 540; 2 340

Ellenállás: 2 800; 2 950; 3 160

Kockázat: magas

Rövid távú értékelés: semleges

Középtávú értékelés: enyhén negatív

Hosszú távú értékelés: semleges

RICHTER

A gyógyszerrészvény az utóbbi hetekben már enyhe relatív erőt tud felmutatni, és már nem vezeti lefelé a piacot. A cég megúszta a különadó vihart eddig, és bár akkumulációk nemigen vannak a piacon, az eladók is kiszórtak már szinte mindent, ami komolyabb kockázatot jelentett a portfólióikban ennél a papírnál.

A 6 600 Ft nagy szilárdságú és elvesztése nem csak egy sor stop aktiválódását, de újabb manuális eladási hullámot is generálhatna, ám itt eddig a vevők már elég jónak találták az árazást, hogy lassan gyűjtögessenek a részvényekből. Ráadásul ha az árfolyam tovább csökken nagyjából éppen ennél a szintnél érne be a túladott zónába, legalábbis a következő egy hét folyamán, ami további vételi erőt hozhat fel.

Támaszok: 6 600

Ellenállás: 7 310, 7 900, 8 250, 8 400, 9 100

Kockázat: átlagos

Rövid távú értékelés: negatív

Középtávú értékelés: enyhén negatív

Hosszú távú értékelés: negatív

ALTEO

A magyar piac egyik legígéretesebb részvénye technikai és könnyen lehet, hogy fundamentális oldalról továbbra is az Alteo. A rossz hírekre a papír minimális korrekcióval reagált csupán és a mostani emelkedő háromszög szépen beilleszkedik a trendbe. A relatív erő magáért beszél, és a piac már csak a kitörés formájában érkező megerősítésre vár.

Az uborkaszezon ennél a papírnál a meglévő tendenciák miatt az alacsonyabb likviditás ellenére is elkerülhető, és valószínűbb, hogy még nagy emelkedés van az Alteo előtt. Erre utal az is, hogy a volatilitás szokatlanul régóta alacsony, de az RSI-ben teljesen semleges képet látunk.

Támasz: 2 100; 1 840; 1 700

Ellenállás: 2 460

Kockázat: átlag feletti

Rövid távú értékelés: enyhén pozitív

Középtávú értékelés: enyhén pozitív

Hosszú távú értékelés: pozitív

Az értékelés paraméterei

A támasz és ellenállás szintek olyan árfolyamokat jelölnek, amelyek a piaci pszichológia alapján nagyobb eséllyel képesek megfordítani egy-egy mozgást, illetve ezek áttörése után könnyebben elérhetővé válik a következő szint.

A kockázat a pénzügyi piacokon elérhető befektetési instrumentumok jellemző árfolyam-ingadozásához képest értendő. A kockázat az alábbi értékeket veheti fel: nagyon alacsony, alacsony, átlag alatti, átlagos, átlag feletti, magas, nagyon magas. Például, ha egy részvényre nagyon magas kockázati szintet írunk, akkor az azt jelenti, hogy a pénzügyi piacokon található eszközök között a legnagyobb árfolyam-ingadozást, így veszteséglehetőséget hordja magában.

Az értékelés során azt vizsgáljuk, hogy a technikai elemzés szerint újabb drasztikus külső behatás nélkül adott időtávon belül nagyobb eséllyel milyen irányú árfolyammozgást fog végezni.

Rövid táv: 15 kereskedési nap

Középtáv: 50 kereskedési nap

Hosszú táv: 200 kereskedési nap

Az értékelés az alábbi értékeket veheti fel: nagyon negatív, negatív, enyhén negatív, semleges, enyhén pozitív, pozitív, nagyon pozitív. Például, ha egy részvény esetén rövid távra a nagyon pozitív értékelést írjuk, akkor drasztikus külső behatás nélkül arra van jó esély, hogy a papír 15 kereskedési nap (azaz mintegy három hét) múlva magasabb árfolyamon fog forogni.

A technikai elemzés teljes körű értelmezéséhez, kérjük, hogy olvassa el az ezzel kapcsolatos általános tudnivalókat. Emellett szintén érdemes megnézni, hogy a technikai elemzés milyen módon tud segítséget nyújtani a kockázatkezelés során.

