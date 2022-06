2008 szelleme kísért: a Lehman-csőd előttinél is rosszabb a helyzet

Még az idei volatilis év mércéjével mérve is kiemelkedik a tegnap látott széleskörű eladási hullám, amit a piacokon láthattunk. A kétéves amerikai kincstárjegyek hozama nagyot emelkedett és a 2008-as válság ótanem látott szintre került, miközben valósággal szabadultak a befektetők a részvényektől és a kriptovalutáktól, de aranyba vagy olajba sem lehetett menekülni. Egyre inkább azt a forgatókönyvet árazzák a piaci szereplők, hogy 75 bázispontot fog emelni a kamaton a Fed a korábban várt 50 bázisponthoz képest, erre pedig már 1994 óta nem olt példa.

A kétéves amerikai kincstárjegyek hozama 29 bázisponttal emelkedett a kötvényárak zuhanása közepette - a hozam csütörtök este óta 54 bázispontot ugrott, ami

2008 óta a legnagyobb kétnapos emelkedés,

ami azt jelzi, hogy a kereskedők egyre inkább a 75 bázispontos kamatemelést árazzák.

Eközben az 500 amerikai nagyvállalat részvényét tömörítő S&P 500 index közel mindegyik részvénye esett a tegnapi kereskedésben, az irányadó index a tegnapi 3,9 százalékos zuhanást követően idén már több mint 20 százalékkal került lejebb, ezzel már

medvepiaci szintekre került a börze.

A korábban egyes elemzők és "kripto-fanatikusok" által biztonságos menedéknek tekintett kriptovalutáknál olyan heves zuhanást láthattunk tegnap, hogy egy népszerű hitelezési platform, a Binance egy ideig be is fagyasztotta a kifizetéseket, hogy ideiglenesen megfékezze az "eladói rohamot". A legjelentősebb kriptovaluta, a bitcoin jegyzése már 21 ezer dollár alatt is volt,

idén eddig több mint 50 százalékot esett a jegyzés.

A tegnapi események

több szakértőnek is a 2008-as válságot juttaták az eszükbe,

Christian Hoffmann, a Thornburg Investment Management portfóliómenedzsere szerint például a piaci likviditás olyannyira rossz helyzetben van, minta 2008-as sötét napokban.

A likviditás a piacon rosszabb, mint a Lehman előtt volt

- fogalmazott Hoffmann, aki annál a nagybanknál dolgozott akkoriban, amelynek az összeomlása a nagy gazdasági világválság óta a legsúlyosabb pénzügyi válságot idézte elő.

A pénteki meglepően magas inflációs adat óta a befektetők egyre jobban aggódnak amiatt, hogy a Fed-nek olyan agresszívan kell szigorítania a monetáris politikát, hogy az recesszióba taszítja a gazdaságot. A JPMorgan Chase, a Goldman Sachs és a Nomura Holdings közgazdászai hétfőn az esés közepette csatlakoztak a Barclays és a Jefferies elemzőihez, akik szerint

az amerikai jegybank szerdán 75 bázispontos emelést jelentene be, ami 1994 óta a legnagyobb emelés lenne.

Címlapkép: Spencer Platt/Getty Images