Budapest: a medvepiac küszöbén billegnek a tőzsdék, romlanak a növekedési kilátások

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban a Budapest Alapkezelő írását olvashatják:

"Nagy csalódást okoztak a májusi inflációs számok. A fejlett országok többségében az árromlás mértéke felülmúlta az elemzői várakozásokat és az előző havihoz képest is gyorsulást mutattak. A jegybanki reakciók nem késlekedtek. A FED tovább szigorított a lazának már eddig sem nevezhető monetáris politikáján, és a soron következő két kamatmeghatározó ülésére 75-75 bázispontra emelte a kamatemelési iránymutatást, amiből a júniusit már meg is lépte. A svájci jegybank is meglepetésszerűen kamatot emelt, és az EKB is jelezte, hogy a kötvényvásárlási program kivezetését követően júliusban 25 bázisponttal indítja a kamatemelési ciklust, amit szeptemberben 50 bázispont követhet. A fejlődő piaci, köztük a régiós jegybankoknak is a FED után kell gyorsítani, ugyanis ha lemaradnak az USA kamatciklustól, azzal fokozottan sérülékennyé tehetik devizájukat, ami további inflációs és növekedési kockázatokkal járhat.

A globális növekedési kilátások közben tovább romlanak. A gyorsuló árromlás és a magas inflációs várakozások miatt a jegybankok úgy kénytelenek szigorítani a monetáris kondíciókat, hogy a makrogazdasági mutatók már a gazdaság lassulásának kezdeti jeleit mutatják. Az amerikai heti munkanélküliségi kérelmek száma, ha mérsékelten is, de emelkedésbe kezdett, a lakáspiac teljesítménye látványosan csökkent, és a lakossági- és vállalati konjunktúraindikátorok is visszaestek. A dollárerősödés és az amerikai kamat- és hozamemelkedés a külső környezetnek sem kedvez. A dollárban eladósodott fejlődő gazdaságokra jelentős terhet ró az adósság törlesztése és refinanszírozása.

Némi reményre adhat okot, hogy a növekedés lefékeződése, a munkaerőpiac feszességének enyhülése, a nyersanyagárak korrekciója - amennyiben tartósabbnak bizonyul -, várhatóan az inflációs számokban is megmutatkozhat rövidtávon. A pénzügyi kondíciók szigorodása – hitelezés drágulása, tőkepiaci korrekció, vagyonvesztés, emelkedő lakossági és vállalati finanszírozási költségek -, is ezt a folyamatot erősíti. A sokkszerű jegybanki szigorítások viszont gyorsuló ütemben rontják a konjunktúrakilátásokat. A részvénypiacok már egy mérsékeltebb recessziós szcenáriót áraznak, viszont egy mélyebb gazdasági visszaesés esetére nem mutatnak alulértékeltséget. A részvénypiaci pozícionáltság extrém, a 2008-as válság és a covid járvány kirobbanásában tapasztalt szintekre csökkent, ami a romló recessziós kilátások miatt nem meglepő, viszont technikailag erősítheti egy rövid távú visszapattanás esélyét.

Hosszabb távon viszont továbbra is gyengülő kilátásokkal számolhatunk, a monetáris kondíciók drasztikusan szigorodnak, miközben a FED jelenlegi átlagos inflációs céljának kétszerese az árromlás üteme, ami azt jelentheti, hogy a jegybanknak elég erős gazdasági lefékeződést, recessziót kell előidézni az infláció célérték közelébe szorításának érdekében.

Továbbra is célszerű óvatosabb részvénykitettséget tartani, a hosszú távú stratégiai célú részvényfeltöltéssel indokolt lehet kivárni. A részvénypiacokat a recessziós várakozásoknak megfelelő korrekció jellemzi, amiben egy rövid távú tőzsdei visszapattanást a várakozásoknál kedvezőbb inflációs adatok, az árromlás ütemének a hó/hó alapú lassulása hozhatna. A kötvénypiacokon egyelőre a szigorodó jegybanki politika diktálta az irányt, a fejlett és fejlődő piacokat is a kamat- és hozamemelkedés jellemzi. A növekedési félelmek további erősödésével a fejlett piaci, core hozamokban bekövetkezhet a tetőzés, akár egy fordulat is elkezdődhet."

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.