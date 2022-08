Szép csendben megemelték két lakossági állampapír kamatát

Pár napja az Egyéves Magyar Állampapír és a Kamatozó Kincstárjegy kamatát is megemelte az adósságkezelő, rögtön fél százalékponttal.

Több papír esetében is kamatemeléssel élt az ÁKK:

Az Egyéves Magyar Állampapír nyilvános ajánlattétele szerint augusztus 8-tól már 4,75%-os hozammal vásárolható a papír, amely korábban még 4,25%-ot biztosított.

nyilvános ajánlattétele szerint augusztus 8-tól már a papír, amely korábban még 4,25%-ot biztosított. Hasonlóképp emelkedett az egy évre szóló Kincstári Takarékjegy kamata is, a korábbi 4,25%-ról 4,75%-re.

Legutóbb márciusban emelte meg ennek a két konstrukciónak a kamatát az ÁKK, az akkori 3%-ról 4,25%-re.

Emelkedett időközben a kétéves takarékjeggyel elérhető kamat is, amely után már 5,5% jár a korábbi 4,4% után.

Mindeközben a MÁP+-szal elérhető kamat egyéves időtávon továbbra is csupán 4%, tehát aki csak egy évre fektetne be és fix kamatozású papírt keres, annak jobban megéri az egyéves papírt vagy a postán forgalmazott KTJ-t megvásárolnia. Nem feltétlenül a lakosságnak szánt, de lakossági befektető által is megvásárolható 12 hónapos DKJ kamata pedig ugyanerre az időtávra jelenleg közel 10%.

Ugyanakkor az infláció emelkedésével és magas szintjével egyértelműen az inflációkövető állampapírok mondhatóak most a legjobb választásnak a lakossági papírokban gondolkodnak, még egyéves időtávon is. Az állampapír-piac aktualitásairól és az egyes megtakarítási lehetőségekről legutóbb itt írtunk:

