Micsoda, 10%-os fix kamat? Megéri így kerülőúton prémium állampapírt venni?

Az utóbbi időszakban jelentősen ugrottak az intézményi állampapírok lejáratig számított hozamai, már az egy éves DKJ-val közel 10%-os hozamot lehet zsebre tenni. Nem csoda, ha sokakban motoszkál a gondolat, megéri-e az inflációkövető Prémium Magyar Állampapír helyett inkább egyéves DKJ-t venni, és a PMÁP-ból csak később bevásárolni. Megnéztük, melyik befektetési stratégia a kifizetődőbb.

Jelentősen ugrottak a magyar állampapír-hozamok az utóbbi időben, ennek eredményeképp már 1-3 éves távon is találunk olyan intézményi, de lakossági befektető által is megvásárolható állampapírokat, amelyek 10% körüli hozamot is biztosítani tudnak a referenciahozamok alapján. A lakossági állampapírok közül jelenleg az inflációkövető állampapírok biztosítják a legmagasabb hozamot, a 6 éves Prémium Magyar Állampapír jelenleg 6,6%-on forog (a Babakötvénytől most tekintsünk el).

Ezek után sokakban felmerülhet a kérdés, nem éri-e meg jobban az intézményi állampapírokból bevásárolni, hiszen azok magasabb hozamot biztosítanak. Mindez persze attól függ, milyen időtávról van szó.

Egyéves időtávon valóban nincs vonzó alternatívája a Diszkont Kincstárjegynek,

amely az ÁKK adatai szerint jelenleg 9,88%-os lejáratig számított hozamot biztosít (valamekkora jegyzési költséggel érdemes kalkulálni). Ha viszont hosszabb időtávon gondolkodunk, már több szempontot kell figyelembe venni az intézményi papírok vásárlásakor:

Másodpiaci hozamkockázat: ha nem lejáratig tartjuk a állampapírt, akkor az eladáskor többletköltségek (kedvezőtlen eladási árfolyam) és árfolyamveszteségek merülhetnek fel. Elmaradó hozam kockázata: ha lejáratig tartjuk az állampapírt, a hozamkörnyezet rövid távú emelkedése esetén lemaradhatunk a magasabb lejárati hozamot kínáló befektetésekről, mert túl hosszú időre tettük le a voksunkat egy papír mellett Újrabefektetés kockázata: ha lejáratig tartjuk az állampapírt, akkor fennáll a veszélye, hogy csak jóval kedvezőtlenebb papírba tudjuk újra befektetni a pénzünket, mert addigra nagyot csökken a hozamkörnyezet (hosszabb hátralévő lejárat mellett) kockázat.

Mi lenne, ha kombinálnánk a DKJ-t a PMÁP-pal?

Miért? Mert egyéves időtávon a DKJ 9,88%-os lejáratig számított hozama vonzóbb, mint a PMÁP 6,6%-a. És bár a PMÁP inflációkövető, valójában csak kullog az infláció mögött: a tavalyi inflációt csak jövőre fizeti ki a papír, az ideit pedig csak 2024-ben és így tovább. Egyéves időtávon tehát megérheti intézményi papírt választani a lakossági helyett, hosszabb távon viszont csak akkor, ha alacsonyabb inflációra és hozamcsökkenésre számítunk (a fenti bekezdésben részletesen ecseteltük a kockázatokat).

Tegyük fel tehát, hogy egy befektető úgy dönt, elhalasztja a prémium állampapír vásárlást egy évvel és addig inkább a 12 hónapos DKJ-ban kamatoztatja a megtakarítását. Megnéztük, milyen pénzárammal kalkulálhat egymillió forintos befektetés esetén:

Az első opció esetében az alábbi táblázat megmutatja, hogy ha valaki most nyáron fektetett be egymillió forintot prémium állampapírba, és azt lejáratig tatja, akkor 2028 nyarán ebből valamivel több mint 1,51 millió forintja lesz (a becsült inflációt figyelembe véve). A második opciónál a befektető először 12 hónapos DKJ-t vesz, és az így felkamatoztatott összegből csak jövőre fektet prémium állampapírba úgy, hogy annak prémiuma nem változik (1,5%). A 6. év végén ebben az esetben már 1,56 millió forintja lesz. A harmadik opciónál a jövőre vett inflációkövető állampapírnak már nincs prémiuma, ez esetben a DKJ, majd PMÁP befektetés összesen 1,45 millió forintot jelent a 6. év végén.

(A második és harmadik opciónál is dönthet úgy a befektető, hogy tartja lejáratig a PMÁP-ot – tehát további egy évig, ami magasabb egyenleget jelent a végén – vagy kiszáll az 5. év végén, aminek viszont van költsége – ez jelenleg 1%-os díj a kincstárnál).

Feltételezések



Inflációs feltételezések: a PMÁP esetében a kamatbázist jelentő inflációnál az MNB inflációs várakozásainak középértékét vettük figyelembe, tehát egy konzervatívabb inflációs pályát feltételezünk.



A prémium megszűnése egy extrém, de elképzelhető forgatókönyv. Ha ugyanis nagyon megugrik az infláció és rövid távon is magasabb szinten maradhat, az adósságkezelő dönthet úgy, hogy a prémiumot csökkenteni fogja. Volt már erre példa.

A fentiekből tehát jól látszik: ha marad a mostani, 1,5%-os kamatprémium az inflációkövető állampapírnál, akkor a legjobb döntés kombinálni a DKJ-t és PMÁP-ot. Ha jövőre már nem lenne prémium, akkor jobban megéri most PMÁP-ba szállni és azt lejáratig tartani.

Számításaink szerint legalább 0,9%-os kamatprémium kell ahhoz a 6 éves papír esetében a jövőben, hogy megérje DKJ-val kombinálni a befektetést ahhoz képest, mintha már a kezdetektől fogva a magasabb prémiumot adó PMÁP-ot választanánk

(a cikkben szereplő inflációs feltételezések mellett).

Megtorpant az inflációkövető papír szárnyalása?

A legfrissebb adatok alapján azt is megnéztük, hogy alakult a lakossági állampapírok állománya júliussal bezárólag, és meglehetősen érdekesek a statisztikák: a MÁP+-nál a már „megszokott” vagyoncsökkenést láthattuk múlt hónapban, igaz,

minden eddiginél nagyobb mértékben, 372 milliárd forinttal esett vissza a hajdani szuperállampapírban lévő megtakarítás.

Ami még érdekesebb, az a prémium állampapír: bár a bruttó értékesítési számok szerint mintegy 240 milliárd forintnyi PMÁP-ot vettek a magyarok, az állomány egy hónap alatt mindössze 40 milliárddal nőtt. Mindez azt mutatja, hogy jelentős visszaváltások voltak a papírban, amelyeken túl aztán már nem fektettek be nagyobb összegeket a befektetők.

Ennek elsődleges oka minden bizonnyal az, hogy több mint 160 milliárd forint forintnyi PMÁP járt le júliusban. Ehhez hasonló, nagyobb lejárat lesz még szeptemberben és novemberben is a konstrukcióban.

Július végi cikkünkben bővebben kitértünk arra, mi okozza a MÁP+-nál látott jelentős pénzkiáramlásokat, emellett arra is kitértünk, mikor jöhet az új lakossági állampapír a magyar piacra:

