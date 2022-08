Bejelzett az indikátor, indulhat a rali a bitcoinnál?

Nagyot esett a bitcoin jegyzése a tavaly novemberben elért csúcsa óta, a befektetők érthető módon sasszemmel fürkészik az árfolyamot és keresik az esés alját - most pedig feltűnt egy kapaszkodó, egy indikátor, ami azt sugallja, hogy lassan ismét beindulhat az emelkedés a legjelentősebb kriptovaluta piacán.

Nincs jó éve a bitcoinnak

A bitcoin árfolyama a mögöttünk álló viharos tőkepiaci környezetben kisebb oldalazásokkal tarkítva gyakorlatilag szabadesésben volt, a tavaly novemberben beállított történelmi csúcs óta már közel 68 százalékot esett a jegyzés - ami pedig a piaci kapitalizációt illeti,

a csúcs óta 860 milliárd dollár tűnt el a bitcoin piacáról.

Nem volt tehát eddig jó éve a kriptobefektetőknek, a 2020 végi árfolyamnál járva azonban most bejelzett egy indikátor, ami óvatos optimizmusra adhat okot a közösség számára.

Fontos mérőszám a hash rate

A bitcoin-bányászok aktivitásának mérése támpontot adhat a befektetőknek azzal kapcsolatban, hogy merre tarthat a digitális valuta árfolyama.

Maga a bitcoin-bányászat az úgynevezett "proof of work" (PoW) elven úgy működik, azaz a bányászok a bitcoin-hálózat tranzakcióit energiaigényes számításokon keresztül, bonyolult matematikai műveleteket elvégezve validálják, majd "erőfeszítéseikért" bitcoint kapnak jutalmul. Minél több bitcoint bányásznak egyszerre, annál nehezebbé és energiaigényesebbé válik a műveletek megoldása.

Medvepiac idején a bitcoin-árfolyam esésének - és jelen gazdasági helyzetben az energiaárak emelkedésének is - köszönhetően sok bányász számára veszteségessé válhat a működés, ilyenkor jellemzően sokan kikapcsolják a bányászgépeket, hogy pénzt takarítsanak meg.

Ez történt a legutóbbi piaci visszaesés során is, és ez a "hash rate", azaz a bitcoin bányászatához felhasznált számítási teljesítmény mérőszáma alapján is kimutatható. Május közepe óta, amikor begyorsult az eladási hullám, a 30 napos átlagos hash rate több mint 7 százalékot esett, egy ponton pedig 10 százalékos zuhanás következett be -

ez leegyszerűsítve azt jelezte, hogy rengeteg bányász kapcsolta ki akkor a gépet.

A hash rátát egyes kripto befektetők azért figyelik közelről, mert a mérőszám alakulásából igyekeznek időzíteni a piac mélypontját - a nemrég is tapasztalt kapituláció és a bányászok "menekülése" ugyanis gyakran a bitcoin-ciklus késői szakaszát jelzi, azaz kvázi a felfelé ívelő szakasz előszobáját.

Történelmi távlatban nézve a bányász-piac kapitulációja általában egybeesik az általános piaci mélypontokkal

- fogalmazott Matthew Kimmell, a CoinShares digitális eszközökkel foglalkozó vállalat elemzője a CNBC-nek.

Kezdenek visszatérni a bányászok

Ezt a logikát követve és a bitcoin vételi lehetőségeinek azonosítása céljából Charles Edwards, a Capriole Investments kriptobefektető cég alapítója 2019-ben előállt a "hash ribbons" elméletével, amit legpontosabban hash szalagokként lehet fordítani. A koncepció alapján az árfolyam az ún. "medve kereszthez" ér, amikor a hash rate 30 napos mozgóátlaga a 60 napos mozgóátlag alá süllyed, és ez azt jelzi, hogy a bányászok extrém mértékben állítják le a gépeket. Általában masszív eladási hullám társul ezekhez az eseményekhez, ahogy azt láthattuk májusban is.

Ahogy viszont egyre több bányász menekül el a piacról, úgy csökken a bitcoin bányászatának "nehézsége" azaz energiaigénye is, mivel kisebb a verseny. Előbb-utóbb logikusan elérkezik az a pont, hogy olyan kevés lesz a bányász és

olyan "olcsó" lesz bányászni a bitcoint, hogy a bányászok visszatérnek a piacra, egy újabb fellendülés kezdetét jelezve.

Edwards módszere arra fókuszál, hogy "elkapja" ezt a pillanatot. Ez alapján amikor a fenti "medve kereszttel" ellentétben a hash-ráta 30 napos mozgóátlaga ismét a 60 napos mozgóátlag fölé emelkedik, az a jelzés arra, hogy a bányászok kapitulációjának legrosszabb időszakán általában már túl vagyunk.

Amikor mindez azzal együtt történik, hogy a bitcoin 10 napos mozgóátlaga a 20 napos mozgóátlaga fölé emelkedik, ekkor villan fel Edwards szerint a "vételi jel". Elmondása szerint - és a grafikon szerint is - ez a kereszteződés szombaton megtörtént.

Edwards kimutatásai szerint a múltban a bitcoin megvásárlása ezeken a pontokon jó döntésnek bizonyult, persze attól függően, hogy mennyi ideig tartotta az ember a kriptopénzt. Például a bitcoin 2016 augusztusi vételi jelzéskor történő vétele több mint 3000 százalékos hozamot hozott volna a befektetőknek, ha a 2018 decemberi lokális csúcsig tartják az eszközt, míg a legutóbbi, 2021 augusztusi vételi jelzéskor történő vásárlás több mint 50 százalékos hozamot eredményezett volna, ha a bitcoint a novemberi csúcsig tartották volna.

Kimmell a CoinShares-től úgy magyarázta a vételi jel mögötti logikát, hogy ha a bitcoin árfolyama hajlamos arra, hogy egy komoly rali előtt folyamatosan lehagyja a hashrate-et, akkor a hashrate trendszerű visszapattanása - amelyet a hashrate 30 napos mozgóátlagának a 60 napos mozgóátlag fölötti átlépése jelöl - az "azt jelentheti, hogy a bitcoin árfolyamának visszapattanása már megkezdődött".

Úgy vélem, hogy erre az indikátorra nem szabad kizárólagosan támaszkodni egy befektetési döntés meghozatalakor, de mindenképpen hasznos lehet, ha más jelzőkkel és kedvező körülményekkel párosul

- tette hozzá.

Közel lehet az alja

A CoinShares még június közepén közzétett egy elemzést és abban összeállított egy grafikont, amely a hash rate és a bitcoin árfolyam közötti összefüggést mutatja - a grafikon olyan területekre, vagyis sávokra van felosztva, ami többek között jelzi az "aranylázat", azaz azokat az időszakokat, amikor a bitcoin árfolyama gyorsan emelkedik, illetve az ezt követő időszakot is, amikor nagyot esik az árfolyam és a bányászok "kirázódnak" a rendszerből.

A grafikon azt sugallja, hogy a piac jelenleg a kirázás (shakeout)-periódusban van, amit jellemzően az egyensúly helyrállítása és az árfolyam emelkedése követ. Jelenleg a grafikon alapján a bitcoin árszntje a hash rate alatt van, ez pedig

Kimmel szerint azt jelezheti, hogy közel van a mélypont a bitcoinnál.

(Június kövepe óta leginkább oldalazást figyelhettünk meg eddig a bitcon jegyzésénél.)

"Nem lehet megmondani, hogy elértük-e a teljes kapitulációt, azonban van rá bizonyíték, hogy a bányászati ciklusnak abban a fázisában vagyunk, amikor a kapituláció a legnagyobb valószínűséggel bekövetkezik. Másodsorban, ha a korábbi ciklusok előrejelző erővel bírnak, akkor igen, a hash rátát folyamatosan meghaladó bitcoin árfolyam valószínűleg megelőzi az árfolyamemelkedés időszakát" - mondta Kimmell.

Vijay Ayyar, a Luno kriptotőzsde vállalatfejlesztési alelnöke hasonló véleményen van.

Úgy gondolom, hogy az előző hónapok eseményeit tekintve a kapituláció széleskörű jeleit láttuk. Ennélfogva valószínű, hogy egy mélypont kialakulásának kezdetével állhatunk szemben

- mondta Ayyar a CNBC-nek.

Azért csak ne olyan hevesen

Mielőtt azonban a megtakarítását és a fél házát eladva belevetné magát az ember a bitcoin-bizniszbe, érdemes lehet megőrizni a hidegvért és átgondolni a jelenleg a kriptovaluta ellen szóló érveket is. A szélesebb makrogazdasági környezet miatt nem feltétlenül fog olyan meghatározónak bizonyulni ez az indikátor, mint a múltban, a világgazdaság jelenleg egészen más állapotban van, mint a korábbi kriptovaluta-ciklusok idején. Világszerte elharapódzó infláció és emelkedő kamatlábak vannak, továbbá ott van az orosz-ukrán háború beláthatatlansága, illetve a legfontosabb talán

a bányászok "kedvét" döntően befolyásoló energiaválság.

Mindezek mellett a bitcoin technikai képe sem túl bíztató. Továbbra sem néz ki jól a kriptovaluta grafikonja, a tavaly év végén indult hosszútávú csökkenő trend jelenleg is kitart. Bár az elmúlt hetekben az általános piaci hangulatjavulással a kriptovaluták árfolyama is feljebb került, ez a menetelés a bitcoin esetében a 25 000 dolláros ellenállásig tartott, innen azonban csúnya lefordulás jött.

Ha egyes piaci várakozásoknak megfelelően szeptembertől ismét egy lefelé tartó kör jön a piacon, akkor a 19 000 dolláros támasz kerülhet nyomás alá, ennek eleste pedig megnyitná a teret lefelé - ellenkező esetben a 25 000 dolláros ellenállási szintet érdemes figyelni.

Címlapkép: Getty Images