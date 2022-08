Equilor: továbbra sem vagyunk optimisták

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban az Equilor Alapkezelő írását olvashatják:

"A jelenlegi medvepiaci rali kifulladni látszik, hiszen augusztus közepe óta egy kisebb, 5% körüli, korrekcióba esett az S&P 500 kurzusa. Szerintünk ez teljesen megalapozott, hiszen a gazdasági kilátások egyáltalán nem adnak okot az optimizmusra. Ugyan a júliusi kiskereskedelmi adatok pozitívak lettek, hiszen reál értelemben 0,6%-os emelkedést mutattak, mégis ez nagyban az olaj árcsökkenésének volt köszönhető. Eddig augusztusban nagyobb csökkenést produkált az olaj ára, illetve ha megnézzük a júliusi inflációs számokat, akkor is azt látjuk, hogy csak azért tudott stagnálni hó/hó alapon az adat, mert nagyot estek az energiával kapcsolatos termékeknek az árai. Ugyan szerintünk sincs még recesszióban az amerikai gazdaság viszont az adatok mégis azt mutatják, hogy közel van ehhez. A Fed által figyelt munkaerőpiac továbbra is erős, hiszen júliusban több, mint 500.000 új munkahelyet hoztak létre a vállalkozások, ami duplája volt az elemzői várakozásoknak. Ezen a területen a bérek emelkedése tovább gyorsul, júliusban éves szinten 5,2%-kal emelkedtek. Az ingatlanpiac valóságos szabadesésbe kezdett, azt követően, hogy az új ingatlanok értékesítése 12,6%-kal csökkent júniushoz képest, de a régebben épített ingatlanok értékesítése is több, mint 5%-kal csökkent. Ez nem csoda, hiszen a jelzáloghitel kamatok 5,13% körül mozognak, ami csökkenést jelent az 5,8%-os csúcshoz képest, viszont még minidig nagyon magas, ami csökkenti az ingatlanpiaci tranzakciók számát. A monetáris szigorítás valószínűleg lassulhat szeptemberben, hiszen ugyan a piac még mindig inkább 75 bázispontos emelést áraz be, egyre jobban azt látjuk, hogy lassul az amerikai gazdaság és több jegybankár is az 50 bázispontos emelés mellett teszi le a voksát. Viszont a magasabb kamatok egy darabig velünk maradhatnak és a csökkentés csak jövő év közepére várjuk.

Európában talán még rosszabb a helyzet, amit a beszerzési menedzser indexek is jól mutatnak, hiszen az eurozóna gazdasági aktivitása továbbra is rosszabbodik. A nagy szárazság további problémákat okoz, miután lassul a vízi szállítmányozás, hiszen a folyók vízszintje veszélyesen alacsony szintre csökkent le. Ez gátolja a nyersanyag szállítást, valamint az atomerőművek hűtését.

Sokat nem változtatunk a júliusi ajánlásunkon, hiszen továbbra is inkább pesszimisták vagyunk a piacokkal kapcsolatosan. Továbbra is a kötvényekben tartjuk a legnagyobb kitettségünket, viszont nagyobb mértékben tartunk nemzetközi papírokat, ami a forint magas kamattartalma miatt nagyon kecsegtető hozamot tud produkálni, ha visszafedezzük a hazai devizára.

Ugyan a részvénypiacokon az elmúlt két hónapban jelentősebb medvepiaci ralit láthattunk, de az augusztusi csúcs óta korrigált az S&P 500 árfolyama, ami várható volt, hiszen túlvetté vált a piac. Összességében további esésre számítunk, kisebb medvepiaci ralikkal tarkítva. A 2000-es éveket követően számtalan esetben tapasztalhattuk, hogy az esés mértékét 40%-ban, illetve 50%-ban visszatesztelték a medvepiaci ralik, azonban az alapvető trend még mindig lefelé mutatott. Ehhez a tendenciához hasonlót várunk most is. A hazai részvények közül erősnek tartjuk a Richtert, illetve az OTP is lassan magára találhat. A fejlődő piaci papírokat nem kedveljük, Kínában nagyon sok strukturális problémát figyelhetünk meg és még jó ideig nem találhat magára a kommunista ország gazdasága.

Az alternatív befektetések közül pedig az árupiaci termékeket tartjuk érdekesnek. Ezen belül pedig a mezőgazdasági termékeket gondoljuk érdekesnek, hiszen a globálisan megfigyelhető aszály rontja a termények minőségét és csökkenti a betakarított mennyiséget is."

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.