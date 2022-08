K&H alapok kezelője: a gazdasági visszaesés továbbra is reális lehetőség

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban a KBC Asset Management írását olvashatják:

"A június közepén látott mélypontokról augusztus közepéig egy komolyabb medvepiaci rali bontakozott ki a nemzetközi részvénypiacokon. A befektetők egy része a korábbi nagyon pesszimista várakozások után már kicsit kedvezőbben látta a globális gazdaság növekedési kilátásokat, illetve többen arra számítottak, hogy az amerikai jegybank a korábban vártnál kevésbé lesz agresszív a monetáris szigorítás terén. Az emelkedés azonban augusztus közepére kifulladt, és újra a recessziós félelmek és a folyamatosan szigorító jegybankok kerültek előtérbe. Az inflációs nyomás továbbra is jelentős, és a nagy jegybankok élükön a Fed-del mindent megtesznek, hogy kamatemelésekkel és a likviditás szűkítésével lassítsák az áremelkedés ütemét, akár még a recessziót is megkockáztatva. Tehát az alapforgatókönyv nem változott, a gazdasági visszaesés továbbra is reális lehetőség, így az év hátralévő részében is ingadozó piaci környezetre kell berendezkednünk. Ebben a helyzetben még inkább fontossá válik a hosszú távú befektetési stratégia tartása, és a kockázatosabb, de nagyobb hozampotenciálú eszközökkel történő fokozatos, lépcsőzetes építkezés.

A befektetési alapok kezelésénél folyamatosan követjük az eseményeket és a helyzetnek megfelelően igazítjuk a mögöttes befektetések összetételét és arányát. Ennek megfelelően a vegyes alapjainkban az elmúlt két hónapban látott emelkedés után tovább csökkentettük a részvénykitettséget és növeltük a biztonságosabb pénzpiaci eszközök arányát. A részvény-befektetéseken belül továbbra is tartjuk azoknak a régióknak és szektoroknak a felülsúlyát, amelyeket kevésbé érinthetnek negatívan az emelkedő kamatok és a geopolitikai problémák. A régiókat tekintve ilyen lehet például az ázsiai, kiemelten a kínai részvénypiac, ahol a jegybank már egy ideje élénkítő lépésekkel segíti a gazdaságot. A szektorok szintjén pedig a hagyományosan defenzív ágazatok, mint például a gyógyszeripari vagy az élelmiszeripari szegmens részvényei lehetnek stabilabbak egy bizonytalanabb környezetben. Emellett a tartósan magas szinteken ragadó energiaárak az energia-szektor részvényeit segíthetik.

A növekvő inflációs várakozások beépülésével a kötvényhozamok fokozatos emelkedése egy darabig még folytatódhat, azonban a gazdasági visszaesés az inflációs nyomást is előbb-utóbb enyhítheti, ami stabilizálhatja a kötvényhozamokat is. Egy recessziós környezetben a fejlett piaci kötvények menedékeszköz szerepe felerősödhet, megnövelve irántuk a keresletet. Mindezek alapján mi is fokozatosan növeljük a fejlett piaci kötvényekben meglévő pozíciókat, csökkentve a korábbi jelentős alulsúly mértékén.

A pénzpiaci eszközöket továbbra is jelentősen felülsúlyozzuk, amelyet a magas hazai hozamkörnyezetben és inverz hozamgörbe mellett rövid futamidejű, néhány hónapos lejáratú kötvényekkel valósítunk meg."

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.