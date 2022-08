OTP: irracionális forgatókönyv a Huxit

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban az OTP Alapkezelő írását olvashatják:

"Az előző havi ajánlónkhoz képest a nagy kép nem változott jelentősen, ezért csak kisebb módosításokat teszünk az allokációban.

A fejlett gazdaságokban az infláció a csúcsra érhetett, de a jegybankok legutóbbi jelzéseik szerint tovább folytatják a kamatemelést, hogy a korábbi mulasztásaikat behozzák. Ebben várhatóan csak a recesszió akasztja majd meg őket. Ez a rövidebb devizás hozamokat emeli, a recessziós félelmek ugyanakkor a hosszabb hozamokat lehúzzák, laposodó, akár inverzzé váló hozamgörbéket kialakítva. Különösen erős a recessziós kockázat az év vége felé közeledve energiaellátási szűkösséggel fenyegetett Európában. Az energiaárak emelkedése és az euró gyengülése ugyan fűti az inflációt, de a magas energiaárak végeredménye a gazdasági aktivitás zuhanása és az infláció visszaesése lehet.

És ahová az európai, ezen belül is leginkább a német növekedés megy, arra tart a magyar gazdaság is. Még borúsabbá teszi a hazai növekedési kilátásokat az alkalmazkodási kényszer, ami az állami kiadások visszafogásával szűkíti a keresletet. Ezen túl a magánszektor keresletét és teljesítményét egyrészt a nominális jövedelmek magasabb adóterhelése, másrészt a magasabb energia- és élelmiszerárak okán visszaeső reáljövedelmek vetik vissza.

A forint védelmében agresszív kamatlépésekre kényszerülő MNB már regionális összehasonlításban is kiemelkedő hozamszinteket alakított ki, a magas hazai kockázati felárban az EU-s források körüli hercehurca is jelentős szerepet játszik. Ha ez a huzavona előbb-utóbb a források megszerzésével lezárul, a kockázati felárak kiárazódnak vagy legalábbis csökkennek és a hozamkörnyezet alakításában inkább a lefelé mutató konjunkturális kilátások veszik át a szerepet, lehűlő gazdaságot, ebből adódóan mérséklődő inflációt és hozamszintet hozva. A pálya lefutásának bizonytalansága mellett jövő év közepére a hosszabb hozamok már csökkenhetnek – de nem kizárt, hogy ehhez az út egy stresszes válságepizódon keresztül vezet. Ha ezen átnézünk, a hazai kötvényhozamok vonzóak. A válságepizódok a rövid kamatszint feltornászásán keresztül még vonzóbbá teszik vagy tennék a pénzpiaci hozamokat. A forintra fedezett rövid futamidejű devizás kötvények akár 15% feletti forinthozamokat is elérhetővé tesznek már most is. A fentiek alapján némileg emeljük a hazai kötvény és pénzpiaci allokációt. Ezt a hazai és a fejlődő piaci részvénykitettség rovására tesszük, a növekedési kilátások romlása ezeket a szektorokat erősebben sújthatja. Az EU-s források körüli konfliktus kapcsán esetleg kialakuló Huxit-kockázat a hozamok szempontjából is tragikus szélsőági kockázat lenne. Ugyanakkor ezt a forgatókönyvet erősen irracionálisnak tartjuk, ezért szem előtt tartjuk, de nem számolunk vele."

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.