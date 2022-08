Raiffeisen: csak úgy virít a közelgő recesszió egyik legjobb előjele

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban a Raiffeisen Alapkezelő írását olvashatják:

"Augusztusban a hónap első felében folytatódott a júniusban kezdődött részvénypiaci emelkedés, azonban a hónap közepétől ismét lefelé indultak az árfolyamok. Az amerikai hozamok ismét elkezdtek emelkedni, ahogy a befektetők egyre kevésbé hisznek a kamatok gyors csökkenésében az aktuális kamatemelési ciklus után. Jerome Powell FED elnök a Jackson Hole-i beszédében meg is erősítette, hogy készek kitartani addig, amíg az inflációt nem sikerül letörni, még akkor is, ha ez a gazdaságra és a háztartásokra nézve fájdalommal jár majd. A magasabb várható hozamszint így negatívan hat a gazdasági kilátásokra, csökkentve a részvények vonzerejét. Az amerikai hozamgörbén a két éves hozam továbbra is magasabb a 10 éves hozamnál, ami történelmi tapasztalatok szerint a közelgő recesszió egyik legjobb előjele.

Az S&P 500 és a Nasdaq index mellett a világ más részvénypiacai is ezt az emelkedő, majd ereszkedő mintát követték a hónap folyamán. Az emelkedő hozamok pedig a növekedési típusú részvényekre gyakoroltak erősebb hatást, így a Nasdaq jobban esett, mint az S&P 500. A fejlődő piacok augusztusban felülteljesítették a fejlett piacokat, ami elsősorban a nem nagyon változó kínai piacnak volt köszönhető.

Jelenleg a monetáris szigorítás folytatódik, a FED tapering havi mértéke szeptembertől a duplájára, 95 mrd dollárra emelkedik, további kamatemelés is várható, és az EKB is a kamatemelés útjára lépett. Eddig a tapering hatása nem nagyon látszódott az amerikai hosszú távú hozamokban, de egy folyamatos eladói nyomás (bár technikailag a FED csak hagyja lejárni az általa tartott papírokat, viszont az új kibocsátást a piacnak kell felszívnia) még okozhat negatív meglepetéseket, és további hozamemelkedést. Valószínűleg a határozott jegybanki fellépés szükséges is az infláció visszaszorítására, mert abban már nemcsak az energiaárak hatása látszik, hanem a sokkal nehezebben kezelhető szolgáltatások árának inflációja is.

Magyarország az emelkedő gáz- és elektromos áramár szorításába került, ami emeli az inflációt, gyengíti a forintot és rontja a költségvetési és fizetési mérleget. A forint árfolyamát a jegybank kamatemelésekkel igyekszik stabilizálni. Az EU-s források megszerzése továbbra is bizonytalan, pedig ez most nagyon jól jönne az országnak.

Az inflációs környezetben a reáleszközök tartását és a kötvényalapú befektetések alulsúlyozását javasoljuk egy jól diverzifikált portfólióban. A modellportfólióban a részvények és az alternatív eszközök (ezen belül az ingatlan és a nyersanyagok) súlya a meghatározó, az egyes súlyokat változatlanul hagytuk. A kötvények között a már érdemi hozamot nyújtó hazai kötvények a meghatározók, a részvények között pedig az értékalapú részvénybefektetéseket preferáljuk, emiatt viszonylag magas a nagyobbrészt ilyen típusú részvényekből álló, emellett alacsonyabb árazású hazai, régiós és a fejlődő piacok súlya."

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.