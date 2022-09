A horvátok betiltják a földgáz exportját - Mi lesz a Mollal?

Energiaválság alakult ki Európában, miután a gáz és az áram ára a korábbi évek átlagának sokszorosára emelkedett, az idei tél pedig már nem csak az elszálló árakról, hanem arról is szól, vajon lesz-e elég áram és gáz a vállalkozások és a háztartások ellátására. Ilyen környezetben minden ország drasztikus lépéseket tesz az ellátásbiztonság növelésére, így vannak ezzel a horvátok is, ahol Davor Filipovic gazdasági miniszter tegnap bejelentette, hogy az energiaellátás-biztonság érdekében az állam betiltja a Horvátországban kitermelt gáz exportját. Az ügynek politikai színezete is van, Filipovic ugyanis azt is kiemelte, hogy a több mint 50 milliárd forintnyi veszteséggel járó csalással botrányba keveredett Mol-leányvállalat, az INA vezetősége már nem élvezi a zágrábi kormány támogatását. Megnéztük, hogyan hat a horvát gázpiaci korlátozás a Molra.

Kemény üzenet érkezett Tegnap érkezett a bejelentés, hogy Horvátország be fogja tiltani a helyben termelt földgáz exportját. Davor Filipovic gazdasági miniszter a bejelentés során a Molnak is odaszúrt egyet, a miniszter megfogalmazása szerint a horvát állam és a magyar olajcég által közösen birtokolt INA olaj- és gázipari konszern idén 703 millió köbméter földgázt tervez kitermelni, és az összes Horvátországban kitermelt gáznak a horvát állampolgárokhoz, intézményekhez, kórházakhoz és óvodákhoz kell jutnia. A kormány ezzel tulajdonképpen betiltja a Horvátországban kitermelt gáz exportját, emellett a miniszter azt is hangsúlyozta, hogy az INA vezetősége már nem élvezi a zágrábi kormány támogatását. A Mol a maga 49,08 százalékos részesedéssel az INA legnagyobb részvényese, a magyar olajtársaság rendelkezik az irányítói jogokkal is a vállalatban, míg a horvát kormány 45 százalékos tulajdonrésszel rendelkezik. A bejelentés tükrében több kérdés is felmerül, első körben azt érdemes tisztázni, hogy mégis mekkora operációról beszélünk, mennyi földgázt termel a Mol Horvátországban? Mekkora a horvátországi operáció? A Mol a leányvállalatán keresztül naponta valamivel több, mint 13 ezer hordó egyenértéket termelt ki Horvátországban a második negyedévben, ez a teljes földgázkitermelés mintegy 34,5 százalékát teszi ki. A 2012-től elérhető adatbázis számaiból kiderül, hogy mind nominális értelemben, mind százalékosan egyre kisebb arányban szerepelt a horvátországi termelés a Mol portfóliójában, 2012 első negyedévében még a teljes termelés több, mint felét az INA horvátországi leányvállalat szolgáltatta. Az olajcég operációi közül azonban így is a horvát termelés a második legjelentősebb a magyar után - itthon a Mol a termelés 53,2 százalékát végzi, míg a pakisztáni operáció az össztermelés mindössze 12,3 százalékáért felel. Érdemes még kiemelni, hogy a horvátországi tevékenységben rendre jelentős arányban szerepelt az offshore termelés, 2022 második negyedévében 28,4 százalék volt ez az arány. A politikai szál Nyilvánvalóan ellátásbiztonsági kérdés az, hogy Horvátország megtiltja a földgáz exportját, de az is igaz, hogy a történet alaposan át van itatva politikával, a horvát gazdasági miniszter, Davor Filipovic ugyanis a tegnapi bejelentésben külön kiemelte, hogy az INA vezetősége már nem élvezi a zágrábi kormány támogatását. Horvátország és a Mol közötti feszültség tovább mélyült akkor, amikor kiderült, a magyar vállalat horvát leánycégénél, az INA-nál komoly visszaélések történtek. A korrupció és szervezett bűnözés elleni horvát ügyészség (USKOK) a rendőrséggel közösen indított akcióban augusztus 27-én öt embert tartóztatott le gázkereskedelemmel kapcsolatos visszaélések miatt, köztük Damir Skugort, az INA földgázkereskedelmi ágazatának igazgatóját. A vádak szerint valamivel több mint egymilliárd kunával, vagyis jelenlegi árfolyamon közel 53 milliárd forinttal károsították meg a horvát vállalatot. A visszaélések miatt az INA egyik felsővezetőjét még szeptember elején elbocsátották, ő Damir Skugor felettese volt, és felajánlotta lemondását az INA igazgatótanácsának elnöke, Fasimon Sándor. Milyen hatása lehet a gázpiaci korlátozásnak a Molra? A horvát gázpiaci korlátozással kapcsolatban Pletser Tamást, az Erste olaj- és gázipari elemzőjét kérdeztük, aki elmondta, hogy a friss fejlemény többek között politikai indíttatású is lehet, azaz a fent leírt korrupciós ügyre adott reakcióként is lehet értelmezni az exporttilalmat. A Horvátországban kitermelt földgáz felhasználásával kapcsolatban megjegyezte a szakértő, hogy a földgázt eddig is a horvát piacon értékesítették ráadásul előre megállapodott áron, így a tilalmi javaslat érdemben nem fog vélhetően nagy változást okozni a Mol számára. Jóval fontosabb kérdés, hogy hogyan fog alakulni a viszony a horvát állam és a magyar olajcég között - az elemző szerint ugyanis ezzel a javaslattal próbálhatják előkészíteni a kommunikációt a Mol felé abban a tekintetben, hogy a horvát állam a fogyasztók védelme érdekében belenyúlhat a gázárakba (például árplafonon keresztül), az erre szükséges forrást pedig többek között az INA-tól is beszerezhetik. Az iparági kilátásokra kitekintve elmondta még a szakember, hogy bár az energiaár-robbanásoknak köszönhetően rekordközeli számokat hoztak az olaj-és gázipari vállalatok a második negyedévben, ez azonban vélhetően kisebb-nagyobb mértékben romlani fog az előttünk álló időszakban, a mérték azonban kérdéses. Az elemző szerint valószínűleg nem lesz drasztikus a visszaesés, tekintettel arra, hogy továbbra is rendkívül szűkek az energiapiacok a gáz és az áram tekintetében is - előbbi elsősorban a Gazprom lépése miatt, utóbbival kapcsolatban pedig elmondható, hogy az OPEC-tagországok már most is a kapacitásaik maximuma környékén termelnek. Hozzátette: nagy mértékben ronthat azonban a gáz-és olajipari vállalatok profitabilitásán a különböző extraprofit-adós megoldások (windfall profit tax). Hogy reagált az árfolyam? A fenti konklúzióval összhangban nem érkezett túl heves reakció egyelőre a befektetők felől, bár a hazai blue chipek közül az olajcég teljesít ma a legrosszabban - a Mol részvénye jelenleg 1,3 százalékos mínuszban van, emellett a volumen sem igazán kiugró, valamivel az elmúlt 30 napos átlagforgalom alatt zajlik a kereskedés. Kapcsolódó cikkünk 2022. 09. 08. Üzent a Molnak a horvát kormány: betiltják a földgáz exportját 2022. 08. 31. Horvátország történetének legnagyobb lopásaként emlegetik az INA-ügyet, a Molt is megkeresik 2022. 08. 27. Csoportos letartóztatás Horvátországban: az INA több vezetőjét is őrizetbe vették 2022. 08. 09. Bréking: leállt az orosz kőolajszállítás Magyarországra! 2022. 08. 05. Működik az olcsó orosz olaj - Itt a félbilliós eredmény a Molnál