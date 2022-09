Nagyot nőtt a Gloster, ugrik a bevétel és a profit

Jelentősen növekedő bevételről és profitról számolt be idei első féléves gyorsjelentésében a Gloster. Az elmúlt egy év sikeres felvásárlásainak következtében a nehéz világgazdasági helyzet dacára is gyorsabban növekszik a vállalat a tervezettnél, az árbevétel közel harmada már exportból származott a Glosternél, a menedzsment a jövőben ennek az aránynak a növelésére fog fókuszálni.

A Gloster Csoport nettó árbevétele az idei első félévben az egy évvel korábbi 1,758 milliárd forintról 48,3 százalékkal 2,613 milliárd forintra növekedett emelkedett. Az értékesítés továbbra is elsősorban belföldre koncentrálódik, az export értékesítés részaránya azonban már számottevő, a bevétel közel harmada (28 százaléka) származik kivitelből és a vállalat célja ennek az aránynak a további növelése. A bevételeken belül nominálisan és arányaiban is nagy mértékben növekedett a szolgáltatásokból származó árbevétel, ez a vonatkozó sajtóközlemény alapján arra enged következtetni, hogy a vállalat az elmúlt egy év sikeres felvásárlásainak következtében gyorsabban növekszik a tervezettnél.

Az árbevétel szerkezete is a menedzsment várakozásai szerint alakult, a teljes féléves bevétel 65,4 százaléka már rendszeres árbevétel és csak 36,4 százalékot tettek ki az eseti bevételek. A menedzsment a rendszeres export bevételek növelésére fókuszál, írják a sajtóközleményben.

Az egyes üzletágak közül legnagyobb árbevételt a tavaly indított Nemzetközi szoftverfejlesztésiüzletág hozta (863 millió forint), amely a teljes féléves árbevétel 33 százalékát tette ki. A Felhő technológiaüzletág 546 millió forintos (jórészt rendszeres) árbevétele 52 százalékos növekedést jelent a tavalyihozképest és 21 százalékát adta a társaság összes féléves bevételeinek. A Kibervédelmi üzletág mintegy 4 százalékot növekedett (301 millió), a vállalat szerint ez elsősorban a bázishatásnak köszönhető a tavaly félévi 172 százalékos növekedést követően. A Networking és IT Infrastruktúra üzletág bevételei (745 millió) 29 százalékkal maradnak el a tavalyitól, a közlemény szerint ezt ellensúlyozza a júliuselején közzétett 1100 milliós nyitott rendelésállomány, ami nagy eséllyel realizálódhat az év végéig. Jól teljesített az Intelligens épületek üzletág, 166 százalékot növekedett a tavalyi év hasonló időszakáhozképest.

Az EBITDA a tavalyi 154,4 millió forintról közel duplájára, 301 millió forintra emelkedett. A korrigált adózott eredmény (a külső tulajdonosokra jutó eredmény levonásával) egy éve 28,5 millió forint volt, ebben a félévben 226 százalékkal 64,3 millió forintra nőtt.

Még április 4-én adta ki a társaság az első negyedévre vonatkozó Nyitott rendelésállomány riportját. Eszerint 2022 első negyedév végére több, mint a kilencszeresére, 823 millió forintra nőtt a nyitottrendelésállomány a tavalyi év hasonló időszakához képest.

Összesen 350 millió forint friss tőkét vont be a társaság, egy intézményi és több hazai magán befektetőtől a 2022-es év során.

A társaság a jelentésben több ponton hangsúlyozza: az eredmény döntő részét várhatóan a második félévben fogja realizálni, ugyanis sok ügyfelénél a IT eszközök beszerzése és az évközben igénybe vett szolgáltatások elszámolása, számlázása az év végén aktuális. A vállalat vezetősége szerint a sikeres félév közlése után a további növekedés feltételei is adottak. Az év második felében – amikorra az év végi szállítások beérkezési ideje már pontosabb képet mutat – a menedzsment közzé fogja tenni a 2022-es évre vonatkozó eredmény-várakozásait is.

A Gloster részvényárfolyama idén 9,5 százalékot, az elmúlt egy évben azonban már 131 százalékot emelkedett.

Címlapkép: Portfolio