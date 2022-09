Milyen árstop? Hamarosan jöhet a 480 forintnál is olcsóbb benzin

Portfolio 2022. szeptember 19. 11:39

Szombaton az iparági várakozásokkal ellentétben meghosszabbították az üzemanyagár-stopot, a hazai fogyasztók legalább az év végéig 480 forintos literenkénti benzin-és gázolajáron tankolhatnak a magyar kutakon. A döntés várható hatásairól, az üzemanyaghiány lehetőségéről és a benzinkutak kilátásairól Egri Gábort, a Független Benzinkutak Szövetségének elnökét kérdeztük, a szakember az árstop benzinkutakra és üzemanyagellátásra gyakorolt hatása mellett a globális energiapiaci kilátásokról is beszélt. A szövetség elnöke többek között azt is kiemelte, hogy a fenyegető globális recesszió a kínálati és a keresleti oldalról is az energiaárak letörését vetíti előre, és amennyiben a forint nem gyengül kritikusan sokat a vezető devizákkal szemben, akkor az a forgatókönyv is megvalósulhat, hogy nem a kormánynak kell kivezetnie az árplafont, hanem a piac megoldja magától és 480 forintos literenkénti ár alá csökken a benzin és a gázolaj ára is Magyarországon.