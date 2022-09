Kiszámolták, mennyi pénzt veszít a lakosság azzal, hogy bankbetétben tartja a pénzét

Úgy tűnik, tavaly végre felébredtek az európai háztartások és egyre többen jelennek meg a befektetési alapok piacán az Efama európai alapkezelői piacot bemutató jelentése szerint. Azonban a lakosság még mindig túlzott mértékű bankbetétet tart, ennek alternatív költsége az utóbbi 5 évben meghaladta az ezermilliárd eurót. A tanulmány szerint az infláció emelkedésével párhuzamosan az európai háztartások vásárlóereje csökken, ezért is lenne fontos minél nagyobb mértékben bevonzani a lakosságot a tőkepiacokra.

Rekord pénzek mentek befektetési alapokba, a lakosság is felébredt

Rekord szintű pénz áramlott tavaly az európai befektetési alapokba, a UCITS alapokba 812 milliárd eurónyi friss tőke ment, különösen a részvényalapok gyűjtöttek sok pénzt 2021-ben 405 milliárd euróval, ami rekord összeg a kategóriánál.

A jelentés megjegyzi, hogy a rekord tőkeáramláshoz nagyban hozzájárult a koronavírus elleni vakcinák sikeres szétosztása a világban, hiszen ennek a gazdasági növekedésre, a részvénypiacokra és a befektetői bizalomra is pozitív hatása volt.

(A UCITS és az alternatív alapok között a fő különbség, hogy előbbieket egy EU-s rendelet szabályozza, így azokat az EU bármely országában értékesíteni lehet. Itthon is egyre több UCITS-alappal találkozhatunk, de az alternatív alapok vannak még túlsúlyban.)

Más rekordokat is tartogatott a 2021-es év: több évnyi alacsony kereslet után tavaly a lakossági befektetők alapok iránti kereslete is rekordot döntött, ők 245 milliárd eurónyi friss pénzt fektettek a szektorba. Ebben nyilván szerepet játszott, hogy a bankbetétekkel továbbra is alacsony kamatot lehet elérni, sokan pedig a befektetési alapokkal elérhető befektetővédelmet, kockázati diverzifikációt, a szektoronkénti és geográfiai kitettség szélesítését, illetve a reálhozamokat keresik.

Az idei év azonban extrém kihívásokkal teli évnek néz ki – jegyzi meg az Efama tanulmánya. Az orosz-ukrán háború, az infláció miatti aggodalmak és a monetáris szigorítás hatásai mind negatív hatással vannak a vállalatokra, és ez alól az alapkezelői iparág sem kivétel. Az év eleje óta jól láthatóan visszaesett az alapok iránti kereslet és a bennük kezelt vagyon is, ami arra késztetheti a szolgáltatókat, hogy átgondolják üzleti modelljüket és kontroll alatt tartsák a költségeket.

Sok pénzt bukik a lakosság a bankbetéteken

Az infláció emelkedésével párhuzamosan az európai háztartások vásárlóereje csökken, ezért is lenne fontos a tanulmány szerint minél nagyobb mértékben bevonzani a lakosságot a tőkepiacokra. Ebben azonban eddig csak csekély előrelépés történt, 2016 és 2021 között az európai háztartások által tartott bankbetét állomány több mint 3 ezermilliárd euróval 13 375 milliárdra nőtt, a bankbetétek háztartások pénzügyi vagyonán belüli aránya pedig 37%-ról 38,3%-ra.

Ennek eredményeképp a bankbetétek vásárlóereje a 2016-os 10 321 milliárdról 9 513 milliárdra csökkent 2021 végére. Ha pedig azt feltételezzük, hogy idén Európában átlagosan 6,8%-os inflációval szembesülünk, akkor a 2016-os vásárlóerőhöz képesti veszteség 1413 milliárd eurót fog kitenni év végére.

További érdekes megközelítés, ha megnézzük, mi történt volna akkor, ha a háztartások 25%-ra csökkentik a pénzügyi vagyonukon belül a bankbetétek arányát 2016-ban, és az így keletkezett többlet felét UCITS kötvényalapokba, a másik felét UCITS részvényalapokba fektetik. Így kalkulálva a pénzügyi vagyonuk vásárlóereje 10 529 milliárd euróra nőtt volna 2021 év végére – írja az Efama.

Ezzel áll szemben az a 808 milliárd eurós veszteség a reálvagyonban, amit a háztartások a 2016-os bankbetétek vásárlóerejének csökkenése miatt szenvedtek el a vizsgált évek alatt. Összességében tehát a magas arányú bankbetét-állomány alternatív költsége a becslések szerint meghaladja az ezermilliárd eurót.

A tanulmány megjegyzi, hogy az inflációt egyfajta implicit adónak lehet tekinteni a bankbetétekre nézve, főként egy olyan környezetben, ahol az infláció emelkedése ellenére a kamatok továbbra is rendkívül alacsony szinten maradnak.

Kik veszik a befektetési alapokat?

A tavalyi évre vonatkozó számok szerint messze a biztosítók és a nyugdíjalapok a legnagyobb befektetők a befektetési alapok piacán Európában. Ők mintegy 6500 milliárd eurónyi vagyonnal bírtak a UCITS és alternatív befektetési alapokban december végével. Az egyéb pénzügyi közvetítőknél lévő állomány 4 ezermilliárd euróra nőtt. A harmadik legnagyobb tulajdonosi kör pedig a háztartások, az ő kezükben 3900 milliárd eurónyi befektetési jegy összpontosul, ami tíz év alatt 2300 milliárd eurós, tehát 144%-os növekedés.

Mit mutat a jövő?

Egyre nagyobb az igény a befektetők részéről a fenntartható befektetések iránt, tavaly év végére a fenntartható UCITS alapok összesen 3100 milliárd eurónyi vagyont kezeltek, amellyel a teljes vagyontortában már 24%-os részesedést hasítanak ki. Az SFDR 8-as cikk szerinti alapok kezelt vagyona 2600 milliárdot, a 9-es cikk szerintieké pedig 491 milliárdot tett ki tavaly év végén.

Az SFDR alatt több osztályzat is van attól függően, hogy mennyire fenntartható egy alap:



- kifejezetten fenntarthatósági célokat kitűző alapok (9. cikk szerinti integráció),

- teljesen vagy részben való megfelelés az ESG-céloknak (8. cikk szerinti integráció),

- nincs fenntarthatósági célkitűzése az alapnak (6. cikk szerinti integráció).

A UCITS alapok költsége minden kategóriában csökkenni tudott. 2017-2021 között az aktívan kezelt részvény- és kötvényalapok díja 9 és 11 százalékponttal csökkent. A jelentés szerint a trend a jövőben is folytatódni fog, köszönhetően a költségekre vonatkozó fokozott transzparenciának és a passzívan kezelt alapok oldaláról jövő nyomásnak.

