Mutatjuk, kik szakítanak a legnagyobbat az energiaháborún

A cseppfolyósított földgázzal kereskedő nagyvállalatok nehezen tartják a lépést a háború okán fellépő európai extra igénnyel, a kereslet és az üzemzavarok miatt akadozó kínálat közti egyre élesebb különbség pedig az elmúlt hónapokban meredeken felfelé hajtotta az LNG-piac globális árait. Az árnyomás hatására erőteljes konszolidáció figyelhető meg a piacon, több tucat kisebb kereskedő szorult ki vagy lett felvásárolva a diverzifikált nagyvállalatok által, így az üzlet döntő része egy maroknyi nemzetközi energiaipari óriáscég kezében összpontosul. Elemzésünkben utánajárunk, hogy mit érdemes most tudni a legnagyobb LNG-vállalatok jelenéről és jövőjéről.

A "gazdagok energiája"

A már több mint fél éve tartó orosz-ukrán háborúnak köszönhetően energiaválság alakult ki, az EU-s szankciók rövidesen életbe lépnek és az európai országoknak egyre égetőbb, hogy megtalálják az orosz energiatermékek és szállítás alternatíváit - az egyik legkézenfekvőbb megoldás erre a cseppfolyósított földgáz, azaz az LNG kapacitások minél széles körűbb kiépítése, ezzel kapcsolatban már számos beruházás és bejelentés történt. A hirtelen megugró európai kereslet okán az elmúlt hónapokban meredeken megugrottak az LNG-piac globális árait, az árnyomás pedig várhatóan nem fog enyhülni addig, amíg a mostanában elindított LNG-projektek a termelési és értékesítési fázisig nem jutnak, elemzők szerint erre egészen 2026-ig kell majd várni.

Ami a konkrét számokat illeti, a Nemzetközi Energia Ügynökség (IEA) elemzése szerint a 2021-2025 közötti időszakban az LNG lesz a globális gázkereskedelem fő hajtóereje, az előrejelzések szerint a globális LNG-kereskedelem 2025-re elérheti az 594 milliárd köbmétert, ami 17 százalékos (85 milliárd köbméteres) növekedést jelent a 2021-es szinthez képest.

A globális földgázkereskedelem növekedésének fő mozgatórugói 2025-ig, forrás: IEA

A globális LNG-piac 2011 óta több mint kétszeresére nőtt, több tucat új belépővel és a kisebb ázsiai szereplők térnyerésével - az elmúlt években a kisebb kereskedők az egyik legfontosabb piacnak számító Kínában az LNG-import 20 százalékát adták, emeli ki a Reuters. A spot LNG-rakományok árának a két évvel ezelőtti 15-20 millió dollárról 175-200 millió dollárra történő ugrása azonban komoly sokként érte a kisebb, kereskedelmi tevékenységet folytató szereplőket.

A piacon való működés tőkeigénye jelentősen megugrott az elmúlt években - az irányadó spot LNG-ár a 2020-as rekord-alacsony, millió brit hőegységenként (mmBtu) 2 dollár alatti szintről augusztusban 70,5 dolláros csúcsra emelkedett, és bár az árak a közelmúltban mérséklődtek, továbbra is rendkívül magasan maradtak az elmúlt években látottakhoz képest (a legfrissebb adatok alapján 42 dollár/mmBtu-n áll a jegyzés).

A spot-LNG árfolyamának alakulása a különböző években, forrás: Refinitiv

Az LNG-rakományok árának felfutása, valamint a rendkívül volatilis piaci környezet meglehetősen megnehezíti a kisebb mérleggel működő szereplők dolgát,

vélekedett Tamir Druz, a Capra Energy LNG-tanácsadó cég ügyvezető igazgatója. Ázsiában egy kereskedelmi vezető a Reutersnek elmondta, hogy több kisebb szereplő is teljesen kiürítette az irodáit a szingapúri kereskedelmi központban, míg a kínai kiskereskedők és néhány koreai cég is jelentősen csökkentette tevékenységét, mivel bizonytalanná vált a finanszírozás.

Az LNG ismét a gazdagok energiaterméke lett

- foglalta össze találóan Pablo Galante Escobar, a Vitol energiakereskedő globális LNG-vezetője a Milánóban megrendezett nemzetközi Gastech konferencián.

A nagyoké a főszerep

A jelenlegi körülmények és az erősödő árverseny a nagy, diverzifikált portfólióval és erős mérleggel rendelkező szereplőknek, például a Shell és a TotalEnergies olajipari nagyvállalatoknak, valamint a korábbi elemzésünkben tárgyalt főbb szereplőknek kedvezhetnek.

A Shell és a TotalEnergies a becslések szerint együttesen 110 millió tonnás portfólióval rendelkezik a mai 400 millió tonnás LNG-piacból - mondta Jason Feer, a Poten & Partners energetikai és hajózási tanácsadó cég globális vezetője. Mindkét olajóriás mondhatni építi a saját "LNG-birodalmát", több akvizíció is történt az elmúlt években: a Shell a brit BG olajcéget vásárolta meg, a TotalEnergies pedig az Engie LNG-részlegét vette át, illetve mindkét európai nagyvállalat partner a katari North Fieldben, ami a tervek szerint a valaha volt legnagyobb LNG-projekt lehet. Ha hozzáadjuk még a Qatar Energy 70 millió tonnás portfólióját és a BP mintegy 30 millió tonnára becsült portfólióját, akkor kijelenthető, hogy

a piac több mint felét ez négy szereplő adja.

Bár az emelkedő kamatlábak növelik a kereskedelmi költségeket, ezek egyelőre nem zavarják a rég nem látott negyedéves profittal előrukkoló nagy szereplőket, számukra a növekvő árnyomás kedvező helyzetet teremt, mutattak rá iparági források.

Guy Broggi, egy független LNG-tanácsadó szerint a Shell és a TotalEnergies az egyiptomi Damietta és Idku üzemek partnereiként remek helyzetben vannak, mivel az LNG-t jóval az egyiptomi kormány által kitűzött 5 dollár/mmBtu célár felett értékesíthetik. A két óriáscég a hosszú távú amerikai szerződéseken keresztül szintén jelentős nyereséget érnek el az alacsony árú amerikai szállítmányok magasabb árú európai piacokon történő továbbértékesítéséből - tette hozzá.

A fentiek tükrében már csak az a kérdés maradt, hogy mit gondolnak jelenleg az elemzők a fenti két óriáscég kilátásaival kapcsolatban?

Mit gondolnak az elemzők?

Shell

A több mint 190 milliárd dolláros piaci mérettel rendelkező Shell az idei év eleji befektetői prezentációja alapján jelenleg 251 LNG-konténerhajóval rendelkezik, a rendelésállományukban pedig még ennél is jóval több, 403 hajó van, ezek 2028-ig fognak várhatóan leszállításra kerülni. Ahogy korábban már említettük, a vállalat részt vesz a történelem eddigi legnagyobb LNG-projektjében, a katari North Field East bővítési projektben is partnerek. A katari North Field East állami cég LNG-projektje a jelenlegi évi 77 millió tonnáról (mtpa) 110 millió tonnára bővíti Katar LNG-exportkapacitását, a 28,75 milliárd dolláros beruházás keretében az NFE 2025 vége előtt kezdi meg a termelést. A Shell 25 százalékos részesedéssel rendelkezik majd a vegyes vállalatban, ez magában foglal négy mega LNG-csatornát, amelyek együttes névleges LNG-kapacitása 32 millió tonna/év.

Bár legutóbbi szektorelemzésünkben nem a Shell részvényét ajánlottuk megfontolásra az olvasóknak, az elemzői ajánlások tekintetében itt is kifejezetten pozitív a kép. A mostanihoz hasonló vételi rátát utoljára 2010-ben láthattunk a részvénynél,

jelenleg a 17 elemzőből mind a 17 szakember vételre javasolja a papírt.

(A 100%-os vételi arány mindössze 1 hete áll fenn, a hosszú idősíkot lefedő ábrán ez a rövid időszak szabad szemmel nem látható.)

A bevételek tekintetében ugyancsak régóta nem látott rekordot érhet el a vállalat, a 2021-es szinthez történő ugrás után azonban esést prognosztizálnak az elemzők 2024-ig, ezzel párhuzamosan az idén rendkívül kiszélesedő profitmarzsok is szűkülni fognak az elemzők szerint a Shellnél, adózott eredmény tekintetében ugyanis közel 10 milliárd dollárral alacsonyabb számot várnak az elemzők a 2022-es eredményhez képest 2024-re.

Ami pedig a célárak alakulását illeti, az elmúlt tíz év során rendre kisebb-nagyobb különbséggel lekövette az árfolyam a várakozásokat,

az egyik legnagyobb eltérést éppen most, azaz az elmúlt hónapokban láthatunk.

A jelenlegi szinten 29,4 százalékos felértékelődési potenciállal kecsegtet a részvény az elemzői konszenzus alapján.

Ami pedig az árfolyam alakulását illeti, idén eddig 29,9 százalékkal került feljebb a részvény, a júniusi csúcs óta azonban több mint 12 százalékot esett a jegyzés.

TotalEnergies

A francia nagyvállalat is részt vesz a katari LNG-fejlesztésben, de ezen felül is számos projektben vesz részt és vezet az olajipari óriás, ezekről részletesen a cég hivatalos weboldalán lehet tájékozódni. A legfrissebb befektetői prezentáció alapján a 2021-es szinthez képest 2030-ra 40 százalékkal több cseppfolyósított földgázt fog termelni a vállalat, ez 4 százalékos éves átlagos bővülésnek (CAGR) felel meg, ami elsősorban a katari projektnek lesz köszönhető. Az egyik legjelentősebb exportőrként a vállalat két, a csppfolyósított földgáz visszaalakítását végző úszó LNG-terminált (FSRU) is épít jelenleg, Franciaországban és Németországban - a tervek szerint ezek jövőre lesznek üzemképesek. A prezentáció alapján 2026-ra már több mint évi 20 megatonna LNG-t fognak tudni Európába szállítani és újragázosítani a kontinensen, a jelenlegi 18 megatonnával 15 százalékos részesedésük van az európai piacon.

2022 szeptemberi befektetői prezentáció - "A World-Class Integrated LNG Portfolio", forrás: TotalEnergies

Mit gondolnak az elemzők? A több mint 120 milliárd dolláros kapitalizációval rendelkező TotalEnergies részvényével kapcsolatban is kifejezetten optimisták az elemzők, valamivel 80 százalék felett van jelenleg a vételi ajánlások aránya - egész pontosan 21 szakember javasolja vételre, 5 pedig tartásra a papírt, eladási jelzés itt sem érkezett.

Bevétel-és profitalakulás tekintetében hasonló pályára számítanak a szakemberek a TotalEnergies-nél, mint a Shellél; a rekordközeli 2022-es évet mindkét soron visszaesés követheti, ám 2024-ben is a tavalyinál jóval nagyobb profitot könyvelhet majd el a vállalat a várakozások szerint.

Az elmúlt hetek rossz teljesítménynek is köszönhetően a TotalEnergies-nél is egy kisebb divergenciát láthatunk a részvényárfolyam és az elemzői célárak átlaga között, ennek köszönhetően a felértékelődési potenciál rég nem látott szinten, 36,4 százalékon mozog jelenleg.

Ami pedig az árfolyamalakulást illeti, idén eddig 4,6 százalékkal került felebb a jegyzés, az évet komoly hullámvölgyek és hegyek tarkították - a júniusi csúcs óta nem kevesebb, 18 mint százalékot esett már a részvény.

