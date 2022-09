Bejelzett a Wall Street félelemindexe - Jöhet a felpattanás?

A Cboe Volatility Index, vagy más néven VIX 32,24 pontra emelkedett, miközben a részvényindexek zuhantak a Federal Reserve szigorításával és a brit politikai káosszal kapcsolatos aggodalmak miatt. Hétfőig a VIX június óta nem lépte át a 30 pontos szintet, ezen a héten viszont minden nap e szint felett volt.

A kereskedők rövid távon több turbulenciára számítanak, mint három hónapra előre, így most drágább a VIX kontraktusokkal való kereskedés. Általában annál drágábbak, minél távolabb mennek a jövőbe. Most a VIX-görbe öt egymást követő ülésen inverz volt, beleértve a szerdai 2 százalékos tőzsdei esést is. Ilyen mértékű inverzióra május óta nem volt példa.

Az ilyen körülmények néha pozitív jelnek tekinthető azok számára, akik abban reménykednek, hogy a piacok hamarosan megnyugszanak.

Hasonló inverzió idén már ötször fordult elő, és mindannyiszor a részvények felpattanását jelezte, bár ezek rövid életűek voltak.

Szeretnénk, ha a VIX legalább még néhány napig 30 felett maradna, hogy megerősítsük, a részvények kereskedhető mélyponton vannak

- mondta Nicholas Colas, a DataTrek Research társalapítója.

Az S&P 500 nyolc ülésből hetedik alkalommal esett, részben azért is, mert James Bullard, a St. Louis-i Fed elnöke nem hátrált meg szigorú álláspontjától, és azt mondta, hogy a befektetők mostanra megértették, hogy a következő hónapokban nem úszhatják meg a további kamatemeléseket. Eközben a CarMax csalódáskeltő számokat tett közzé, amely újjáélesztette a fogyasztói bizalommal kapcsolatos aggodalmakat.

Az S&P 500 tegnap 2,1százalékos mínuszban zárt, idén pedig 23,6 százalékot esett az index.

A legutóbbi inverzió ellenére azonban a VIX mozgása még mindig elhalványul a fix jövedelmű és a devizapiacok volatilitási indexeihez képest. Az ICE BofA MOVE index, az államkötvény opciók hasonló mérőszáma például több mint kétszeresére nőtt idén, és csütörtökön elérte a legmagasabb szintet a világjárvány összeomlása óta. Ezzel szemben a VIX még nem érte el júniusi csúcsát.

Ha a deviza és a kötvény volatilitás megnyugszik, akkor a felpattanás folytatására számíthatunk

- mondta Dennis DeBusschere, a 22V Research alapítója.

Címlapkép: Getty Images