Esik a gáz ára a friss bejelentés hírére

Átmeneti gázárplafon bevezetésére tett javaslatot ma reggel az Európai Bizottság elnöke, az intézkedés addig lenne hatályban a tervek szerint, amíg az EU ki nem dolgoz egy új gázpiaci indexet. A bejelentés hatására esésbe kezdett az elúlt napokban is csökkenő gázár.

Pár perce számoltunk be róla, hogy számos tagállam felőli nyomásra reagálva hivatalosan is bejelentette Ursula von der Leyen az Európai Parlament előtt tartott beszédében, hogy átmeneti gázárplafonra tesz javaslatot, amely addig lenne hatályban, amíg az EU ki nem dolgoz egy új gázpiaci indexet.

A Bizottság már korábban is jelezte, hogy a holland TTF gáztőzsdei árakat jócskán torzítják a cseppfolyós gázszállítások, ezért egy külön LNG-index kifejlesztésében gondolkodik a testület, illetve a gáztőzsdei indexek fejlesztésében. Ehhez azonban idő kell és a jelek szerint ezt az időintervallumot akarja áthidalni a Bizottság (a most induló téli szezont) azzal, hogy addig is gázárplafonra tesz javaslatot. A bejelentés hatására esésbe kapcsolt a gázár, a gáztőzsdén 3,5 százalékkal került lejjebb a jegyzés megawatt-óránként 160 dollár alá.

