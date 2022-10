SPB: van egy befektetés, amely az inflációkövető állampapírral is versenyezni tud

Jelentősen átalakultak a befektetési portfóliók azzal, hogy év eleje óta minden eszközosztály jelentős esést produkált. Most a kezelt vagyon nagy részét alacsony kockázatú, készpénz-közeli eszközökben tartjuk, míg a kisebb része kifejezetten nagy árfolyamváltozásra képes instrumentumokból áll – mondta el a Portfolio-nak adott interjúban Zakár Tivadar, az SPB Befektetési Zrt. portfóliómenedzsere. A szakember szerint a mostani energiaválságban jól teljesíthetnek az olajvállalatok, az osztalékfizető papírok, sőt, még a magyar tőzsdén is érdemes körülnézni. Azoknak pedig, akik az államkötvények komfortzónájában maradnának, vannak olyan lehetőségek, amelyekkel a magyar inflációt meghaladó hozamokat is zsebre tehetnek.

Melyek a legnépszerűbb befektetéseik jelenleg?

Zakár Tivadar: Az SPB befektetési politikájából adódóan mindig is elsősorban dollárban, euróban és angol fontban kereskedtünk, és ilyen devizákban ajánlottunk befektetéseket az ügyfeleinknek. Az elmúlt másfél évben azonban ezek közül is főként a dolláros eszközöket súlyoztuk felül, mert már a tavalyi év első felétől kezdődően számítottunk az amerikai fizetőeszköz hosszú távú erősödő trendjére, ami azóta visszaigazolódott.

A portfólióink szerkezete idén teljesen átalakult, hiszen minden eszközosztály esést produkált az év eleje óta. Éppen ezért míg korábban az indexkövető eszközökkel és szinte a passzív diverzifikációval is szép eredményeket lehetett elérni, addig most a kezelt vagyonunk nagy részét, mintegy 80 százalékát alacsony kockázatú, készpénz-közeli eszközökben tartjuk, míg a kisebb része kifejezetten nagy árfolyamváltozásra képes instrumentumokból, akár két- háromszoros tőkeáttételes, aktívan kezelt, long vagy short irányú pozíciókból áll, természetesen igazodva a MiFID szabályaihoz.

Mi volt az elmúlt időszakban a három legnagyobb hozamot biztosító eszköz?

Z. T.: Nagyon jelentős összegeket kerestünk az olaj shortolásán, a búza long pozícióján, illetve kiemelkedő hozammal járt a különféle, elsősorban a Nasdaqon és az S&P 500-on kereskedett részvények shortolása ETF-eken keresztül. A soft commodity termékek közül kifejezetten nagy hozamot értünk el az elmúlt hónapokban például a kávé piacán.

És milyen termékekkel tudnak versenyezni az inflációkövető lakossági állampapírral?

Z. T.: Egyre több befektető nyitott a certifikátokra, amelyek különböző fajtái közül a hozam- és tőkevédett termékek népszerűek manapság. Ezekkel a befektetők kilépnek ugyan az államkötvény komfortzónájából, ugyanakkor mégsem vállalják egy egyedi részvény vagy vállalati kötvény kockázatát, így jó átmenetet kínálnak az alacsony kockázat és az egyedi instrumentumok között. Éppen ezért az SPB szeptemberben részt vett egy kétéves, tőke- és hozamvédett, forintalapú certifikát-kibocsátásban.

Ennél az új terméknél a minimum 8 százalékot rögzítjük hozamként, de a várható hozama jóval a magyar infláció felett, akár 18-20 százalék körül is lehet majd, ráadásul tőkevédelem mellett.

Milyen portfólió-allokációt javasolnának most a befektetőknek maximum 5 éves időtávon?

Z. T.: A portfólió túlnyomó többségét biztonságos, készpénz-közeli eszközökben tartanám, míg a portfólió kisebbik részét nagy kockázatú, aktívan menedzselt eszközökbe allokálnám. Meggyőződésem szerint az elmúlt fél évhez hasonlóan hosszabb távon is az aktív portfólió-menedzsmenttel lehet majd pénzt csinálni. Tehát a következő 6 hónapban várakozásaim szerint még tartani fogjuk a 80-20-as arányt az alacsony kockázatú, készpénz-közeli eszközök és a magas kockázatú, aktívan menedzselt elemek tekintetében. Amikor pedig kicsit lenyugodnak a piacok és a kamatok is tetőznek, akkor - várhatóan jóval kedvezőbb árak mellett - először a kötvényeket fogjuk vásárolni az említett 80 százalékos részből, hiszen újra visszatér a releváns többlethozamuk.

Melyek lehetnek azok a cégek, amelyek a mostani energiaválság idején is jól teljesíthetnek?

Z. T.: Azt gondolom, hogy amennyiben tartós lesz a 90 dollár körüli olajár, és a recesszió félelme nem viszi újra 60 dollár alá, akkor az olajvállalatok egyértelműen nagyon komoly marzsokat fognak produkálni. Tehát most érdemes lehet elgondolkodni e papírok, illetve az olajpiaci ETF-ek vásárlásán. Ha 90 dollár környékén stabilizálódna az olaj ára, pozitív EBITDA-jukat fenntarthatják a szektor cégei, így lesz egy viszonylag jelentős szabad cash-flow állományuk, ami vonzóvá teszi ezeket.

Kiemelném még az úgynevezett osztalék-arisztokratákat, azaz a klasszikus osztalékfizető papírokat, amelyek az idei, általános részvénypiaci leértékelődés ellenére is tartják az értéküket amellett, hogy osztalékot fizetnek. Példaként említeném az Exxon Mobil, a Chevron, az Albemarle, az Atmos Energy, a Johnson & Johnson, a Coca-Cola vagy a Vodafone papírjait.

Hozzátenném még, hogy kifejezetten jól teljesítenek a hazai tőzsde Xtend piacán jegyzett papírok. Természetesen ezek csak minimális részét képezik a portfólióinknak, hiszen nem túl nagy forgalmú és magasabb kockázatú papírokról beszélünk, de ezek közül többnek is stabil, vagy akár emelkedő volt az értéke az elmúlt időszakban.

Zakár Tivadar, az SPB Befektetési Zrt. portfóliómenedzsere

Makrogazdasági szinten mit várnak idén, lesz-e recesszió Európában?

Z. T.: Igen, szerintem lesz, sőt, kisebb mértékű recesszióra számítunk az Egyesült Államokban is.

Azt várjuk, hogy idén év végére recesszióba fordul Európa, és a jövő évet is az fogja dominálni a kontinensen.

A kilátások nem túl fényesek: energiakrízis van, a kamatok a magas infláció miatt emelkedő pályán vannak – ráadásul ezek rövid távon nehezen megoldható problémák –, az előrejelzések szerint a cégek várhatóan csökkentik a beruházásokat, amik visszafoghatják a növekedést.

Akkor milyenek az új portfóliókezelési üzletág kilátásai egy ilyen környezetben?

Z. T.: A makrogazdasági folyamatok ellenére, gazdasági lassulás vagy akár visszaesés idején is el lehet érni releváns többlethozamot, csak már nem olyan egyszerűen, mint a pénznyomtatás időszakában. Az elmúlt évtizedben - kis túlzással -, aki minimális affinitással is rendelkezett a befektetések iránt, az tudott értékelhető hozamot produkálni, hiszen alapvetően folyamatos növekedés jellemezte valamennyi eszközosztály piacát. A jelenlegi környezet azonban jóval nagyobb alkalmazkodási készséget, türelmet és rugalmasságot igényel, ám amíg a piac emelkedik vagy esik, addig tudunk pénzt csinálni. Egyedül az nehezítené meg a dolgunkat, ha oldalaznának vagy bezárulnának a piacok, de jelenleg erről szó sincs. Így pedig a lényeg – Jesse Livermore után szabadon –, hogy mindig a piac helyes oldalára álljunk, és racionálisan vállaljunk kockázatot. Ezért meggyőződésem, hogy a legjobbkor indítottuk el a portfóliókezelési üzletágat, mert láthatóan éppen felértékelődik a szolgáltatásunk, hiszen a befektetőink - mint mindig - a jelenlegi környezetben is azt várják, hogy releváns hozamot termeljünk.

Miért pont most jött el az ideje annak, hogy elindítsák a portfólió-kezelési üzletágat az SPB-nél?

Z. T.: Tavaly indítottuk el a portfóliókezelési üzletágunkat. Néhány éve az SPB egy új növekedési stratégia megvalósításába kezdett. Ennek szellemében határoztuk el, hogy a független, globális privátbanki szolgáltatás magyarországi meghonosítása után a független premium banking szolgáltatást is elérhetővé tesszük, és örömmel mondhatom, hogy ennek kapcsán is nagyszerű visszaigazolásokat kaptunk az elmúlt három évben.

Sok olyan ügyfelünk van azonban, aki egy bizonyos életszakaszban nem akarja, vagy nem tudja folyamatosan, naponta nyomon követni a befektetését, és akiknek a befektetési tanácsadás – főleg a MIFID 2 szabályai miatt – nem annyira testhezálló. Miattuk döntöttük el a portfóliókezelési üzletág fejlesztését, amelynél a portfóliómenedzserek az ügyféllel közösen meghatározott befektetési elveket és hozamelvárást szem előtt tartva határozzák meg a stratégiát, így az ügyfélnek elegendő ritkábban, például negyedévente áttekinteni a főbb irányokat.

Milyen eredményeket sikerült eddig elérni?

Z. T.: Mivel az üzletágat csak egy éve indítottuk el, az ügyfélszámunk értelemszerűen még nem akkora, mint a privátbanki vagy a prémium üzletágaink esetében. Sikerként tartjuk számon viszont, hogy bár a portfóliókezelésen a limit 100 millió forint, az üzletágban az átlagos ügyfélméret ezt jelentősen meghaladja.

Ennél is nagyobb eredménynek tekintem azonban, hogy a portfóliókezelés a klasszikus diszkrecionális vagyonkezelésen túlmutató pénzügyi célokra is megoldást kínál. Vállalati tranzakciós tanácsadási szolgáltatásunk vállalatfinanszírozási és részvény-, illetve kötvénykibocsátási kérdésekben, továbbá tőzsdei bevezetéssel és befektető-szervezéssel is ügyfeleink rendelkezésére áll. A Budapesti Értéktőzsde NOMÁD minősítésének birtokában tőzsdei bevezetésen dolgozó vállalatok parkettra lépését is segítjük. Idén a harmadik ilyen tranzakciónk van folyamatban – két cég BÉT-re történő bevezetését már lebonyolítottuk.

Most az okosotthon-rendszert fejlesztő, és a Dubaji Világkiállításon is nemzetközi sikert arató Chameleon Smart Home Zrt. tőzsdei kibocsátásán dolgozunk. A Chameleon részvényeit várhatóan az idei év végéig bevezetjük a BÉT Xtend piacára.

A cikk megjelenését az SPB Befektetési Zrt. támogatta.

Címlapkép és képek forrása: SPB Befektetési Zrt.