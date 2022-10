Befuccsolt az ezermilliárdos üzlet, de itt az új generáció, akik ismét nekifutnak

Portfolio 2022. október 11. 11:00

Néhány évvel ezelőtt még úgy tűnt, hogy az űrbányászat lesz minden idők legnagyobb dobása. Elemzők, tech-guruk, sőt még a neves asztrofizikus, Neil deGrasse Tyson is azt jósolta, hogy a következő ezer milliárd dolláros üzlet az űrben történő aszteroidabányászat lesz, azóta viszont eltelt jópár év, és még nem láthattunk jelentős áttörést a technológiánál, a korábbi üdvöskéket pedig már fel is vásárolták más nagyvállalatok. De ki foglalkozik most ezzel a témával és miért, hogyan terveznek túllépni az elődök árnyékán és mit várhatunk tőlük a jövőben? Egyáltalán, biztos jó ötlet belevágni az aszteroidabányászatba?