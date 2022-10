Futótűzként terjednek az ESG-befektetések, de tényleg kell ez nekünk?

Néhány év leforgása alatt látványos változásokat hozott a vagyonkezelés területén Magyarországon és a nemzetközi piacokon egyaránt az ESG. Kérdés azonban, hogy milyen keresleti, technológiai, jogi, tőkepiaci és ingatlanpiaci feltételek teljesülése kell ahhoz, hogy a vagyonkezelési piac egésze az ESG szellemében működjön. Ezeket a kérdéseket jártuk körbe a Portfolio Future of Finance 2022 konferenciájának délutáni szekciójában.

Király Gábor, a Dentons partnere a fenntartható finanszírozás aspektusairól beszélt. A fenntartható finanszírozás már figyelembe veszi az ESG-szempontokat a befektetéseknél, illetve az ilyen szemléletű projektekre és fejlesztésekre helyezi a hangsúlyt. Előadásában kiemelte az EU Fenntartható Finanszírozási Stratégiáját, amely a fenntartható finanszírozás uniós kereteit teremtette meg. A fenntartható Finanszírozási Stratégia Keretén belül került elfogadásra az EU Zöld Kötvény Standard (Regulation on voluntary European Green Bond Standard (EUGBS)), ennek fő követelményei között van a részletes jelentési előírás, külső független megfigyelő ellenőrzése, ahogy az is, hogy a kötvénykibocsátásból származó források kizárólag az EU Taxonómiai Rendelet alapján megfelelőnek minősülő projektekre fordíthatók.

Az EU Taxonómiai Rendelete 6 környezetvédelmi célt határoz meg: az éghajlatváltozás mérséklése, az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás elősegítése, a vízi és tengeri erőforrások fenntartható használata és védelme, a körforgásos gazdaságra való átállás, a szennyezés megelőzése és csökkentése, valamint a biológiai sokféleség és az ökoszisztémák védelme és helyreállítása.

Árokszállási Zoltán, az ÁKK Stratégiai és elemzési Főosztályának ESG pénzügyi elemzője a zöld állampapírok kapcsán kitért arra, hogy globális szinten folyamatosan nő a zöld kötvények állománya, mostanra meghaladta az 1650 milliárd dollárt. Ebből a szuverén állami kötvények adják az állomány nagyjából egyharmadát. Más a helyzet, ha a szociális és egyéb fenntarthatósági kötvények állományát nézzük, mert ebben már az egyes államok által kibocsátott zöld kötvények vannak túlsúlyban. A régióban Magyarország jól áll a kibocsátott mennyiség és a piacépítés szempontjából is – tette hozzá a szakember.

Magyarország 2020. júniusa óta több zöld kötvény sorozatot bocsátott ki forintban és devizában is, közte japán jenben, euróban és kínai jüanban is. Az itthon elérhető Zöld Kötvény Keretprogram 2020 májusában lett elfogadva, és összhangban áll az ICMA Zöld Kötvény Alapelveivel. A támogatható zöld kiadások közé tartozik ennek keretében a megújuló energia, energiahatékonyság, földhasználat és az élő természeti erőforrások használata, hulladék- és vízgazdálkodás, tiszta közlekedés és az adaptáció.

A szakember kiemelte, hogy egyre többféle ESG értékpapír terjed el: zöld mellett szociális, fenntarthatósági, fenntarthatósághoz kötött (Sustainable-Linked). A COVID járvány idején sok szociális kötvény került piacra. Ez mostanra lelassult, cserébe a fenntarthatósághoz kötött (sustainability-linked) papírok törnek előre, a hagyományos zöld kötvények növekvő volumene mellett. Árokszállási úgy véli, hogy a sötétzöld minősítésű (Article 9) alapoknak nagyobb esélyük lehet arra, hogy az általános hozamemelkedés közepette csak kisebb forráskiáramlást szenvedjenek el a jövőben. Kitért arra is, hogy az ÁKK-nál folyamatosan vizsgálják a további célhoz kötött (pl. szociális), illetve célhoz nem kötött felhasználású (pl. SLB) kötvénypiac fejleményeit.

Miklós Rozália, az MSCI budapesti irodájának ügyvezetője szerint a befektetői igények komoly változásokon mentek keresztül az elmúlt években, a környezetvédelmi szempontok közül például kiemelkedett a klímatudatosság. Az igény az átláthatóságra és a konkrét cselekvésre folyamatosan nő. Érdekesség, hogy az ezredfordulós fiatalok többsége szerint a befektetéseknek tükrözniük kell az ESG-elveket, míg az idősebbek sokkal kevesebb arányban gondolkodnak hasonlóképpen.

A szakember szerint az adatok szembemennek azzal az állítással, hogy az ESG rontja a befektetéseken elérhető hozamot, mivel nemcsak magasabb hozamot, hanem sok esetben erősebb bevételnövekedést is eredményezett. A jövőbeni trendek kapcsán kiemelte, hogy klíma területen érdekes jelenség az Amazon-hatás, tehát az, hogy a nagy felhőszolgáltatók próbálják rávenni beszállító cégeiket arra, hogy zéró kibocsátással működjenek. Nem szabad azonban elmenni a greenwashing mellett sem, de jó hír, hogy kialakulóban van egy közös szókészlet, ami könnyebbé teszi az átláthatóságot.

Jelentősen leromlott a magyar ingatlanállomány abban a tekintetben, hogy mennyire környezettudatos – mondta el Incze Zsombor, a Diófa Alapkezelő üzletfejlesztési vezetője. Azt látjuk, hogy bőven van tennivaló, idén ráadásul jelentősen emelkedtek az üzemeltetési költségek még a jó minősítésű ingatlanokban is a növekvő energiaárak miatt. A kereskedelmi ingatlanok piacán is hasonló a helyzet most – tette hozzá.

Hazánkban az épületek a legnagyobb energiafogyasztók, ezért kiemelt hangsúlyt kell fektetni az épületek energetikai fejlesztésére. Az előadás során szó esett az Európai Unió ESG befektetési szabályozási rendszeréről is: az EU célja a pénzügyi piaci termékek és szolgáltatások kapcsán fenntarthatósági szempontból átláthatóság, összehasonlíthatóság biztosítása és a „greenwashing” megakadályozása a fenntarthatóság három - gazdasági, szociális és környezetvédelmi – dimenziója mentén. 2022-ben egy energetikai tanúsítvány már kevés ahhoz, hogy zöldnek tekintsünk egy házat – emelte ki, ehhez sokkal szigorúbb és részletesebb dokumentációs elvárásnak kell megfelelni.

Beszélt arról is, hogy az európai lakóingatlan állománynak jelentős hányadát a múlt század első felében épült épületek teszik ki. Ezek energiahatékonyságának fejlesztése kiemelt jelentőséggel bír az EU-s célkitűzések eléréséhez. A régi, elavult technológiájú ingatlanok felújítása a fenntarthatóbb megoldás, és így a szabályozónak is felújítások előtérbe helyezése a célja, nem pedig az új építések ösztönzése – hangsúlyozta.

Pókos Gergely, az OTP Bank Zöld Program Igazgatóság ügyvezető igazgatója előadásában elmondta, hogy a befektetési alapok mellett a kötvények is fontos szerepet tudnak játszani a tőke fenntarthatósági célok felé való csatornázásában. Sok finanszírozási lehetőséget rejt magában a KKE-régióban lévő, elsősorban lakóingatlanok fajlagos energiafelhasználása és ezek finanszírozása. Ehhez megoldást jelenthetnek a vállalati zöld kötvény kibocsátások, az OTP-nél Fenntartható Finanszírozási Keretrendszeren belül határozzák meg a befektetések szabályait.

Az ingatlanszektor része ennek a Fenntartható Finanszírozási Keretrendszernek, a zöld épületek hitelszükséglete kielégíthető ilyen forrással is.

