Hernádi Zsolt: Európa eltört, a politika ördögszekerén utazik az üzlet

A Budapest Economic Forum 2022 első szekciójának harmadik előadójaként Hernádi Zsolt, a Mol-csoport elnök-vezérigazgatója beszélt "A jövő energiája, az energia jövője" témakörben. A cégvezér elmondása szerint jelenleg a politika átvette az irányítást és a kormányok döntései irányítják a gazdaságot nem pedig üzleti döntések, ami mentén egyre élesebben kirajzolódik az USA és a Kína vezetésével kialakult kétpólusú világrend. Európa húzza a rövidet ebben a "játékban" az orosz energiafüggősége miatt, és ha fenn szeretnénk tartani az energiabiztonságot és a győztes oldalon szeretnénk kikötni a kétpólusú rendszerben, ahhoz elengedhetetlen lenne, hogy visszatérjünk a józan ész politikájához, azaz ne csak a geopolitika, de az üzleti racionalitás is helyet kapjon annál az asztalnál, ahol a hosszú távú, meghatározó döntéseket hozzák.

A politika és a geopolitika ördögszekerén

Előadásának első perceiben az elmúlt hónapok politikai és gazdasági eseményeiről beszélt Hernádi Zsolt, a Mol-csoport elnök-vezérigazgatója. A jelenkori kockázatkezelési stratégiákat illetően Mike Tyson-t idézte a cégvezér, miszerint:

Mindenkinek van terve addig, amíg pofán nem vágják

Hernádi szerint nem lehet szépíteni a helyzetet, a régiót és Európát a jelenlegi valóság ténylegesen jól pofán vágta, lehet itt gondolni a soha nem látott energiaválságra és a kialakulóban lévő kétpólusú világrendre az USA és Kína vezetésével, amiben Európa jelenleg keresi a helyét.

Hernádi elmondása szerint jelenleg a politika átvette az irányítást, a kormányok döntései irányítják a gazdaságot nem pedig üzleti döntések. A vezérigazgató szerint még jó ideig igaz lesz, hogy

a politika és a geopolitika ördögszekerén utazik az üzlet,

a hosszú távú gazdasági döntéseket rövid távú politikai érdekek irányítják, ez pedig nem megfelelő Hernádi szerint.

El kell szakadnunk attól a képzettől, hogy az energia olcsó

- fogalmazott, hozzátéve, hogy ez egy fájdalmas és hosszú folyamat lesz, ami a termelő társaságoktól a lakosságig mindenkit érinteni fog és mindenki érezni fogja.

Forrás: Mónus Marcell

Az egész eltörött

Ady Endre versével felvezetve még borongósabb vizekre evezett Hernádi az előadásán: "Minden Egész eltörött, Minden láng csak részekben lobban". Szeptember 27-én, az Északi Áramlat felrobbantásával a szakember megfogalmazása szerint

az egész eltörött, elértünk arra a pontra, ahonnan nincs visszaút.

Az eddigi világ ahogy ismertük, már nem fog visszatérni Hernádi szerint, hosszú távú hatásai lesznek a világgazdaságra a koronavírus-válságnak, a kétpólusú rendszer kialakulásának, az energiaválságnak és a háborúnak, a globalizációs integráció lelassult, vagy éppen szétesőben van. A kétpólusú világrend eleinte Trump vámháborújával indult, de a COVID-járvány is ráerősített az ellátási láncok újragondolásával és a legfrissebb exporttilalmak is ezt segítik elő, mutatott rá a vezérigazgató. A háború nyomán Oroszország Kínához sodródik ebben az új rendszerben,ez súlyos gondokat fog okozni Európában Hernádi szerint.

A szakember kiemelte, hogy ez a világrend nem gazdasági, hanem politikai döntések és érdekek folyamán alakult és alakul így: "Európai szankciók határozzák meg a kontinens gazdasági jövőjét, amerikai szankciók határozzák meg, hogy amerikai cégek hova, mikor, mennyit fektethetnek be.

A kormányzati döntések felülírják a piac mindenféle logikáját

Európa húzza a rövidet ebben a "játékban" az orosz energiafüggősége miatt Hernádi szerint, holott erre a veszélyre már régen felhívták a figyelmet a döntéshozók - azóta azonban

a függőség nem hogy mérséklődött volna, de még jelentősebb is lett a kontinensen.

Mekkora a probléma?

Az orosz energiaforrás olcsó és megbízható, korábban ez volt a hozzáállás Európában; most viszont a háború és a szankciók miatt a kontinensre eddig érkező földgáz 39 százalékát, a kőolaj 27 százalékát és a dízeltermékek 10 százalékát kéne pótolni valahonnan, ami abban a tudatban, hogy az oroszok a kínai pólus felé közelednek, elképesztően nehéz kérdés.

Új energiaforrások után kell nézni, jöhet a tengeren szállítható olaj és az LNG, viszont ez sem olyan könnyű dolog, hangsúlyozza Hernádi. Európa földgázigénye átlagosan 400 milliárd köbméter évente, ennek a 90 százaléka az EU-n kívülről érkezik, amiből 160 milliárd köbméter Oroszországból érkezett, vagyis részben még most is érkezik, a Testvériség és a Török áramlaton keresztül 20-25 milliárd köbméter érkezik, nem tudjuk, hogy meddig. Emellett 150 milliárd köbméter LNG-kitermelési kapacitással rendelkezik a kontinens, mindent összevetve pedig úgy néz ki, hogy jövőre hiányozni fog a rendszerből 35-40 milliárd köbméter földgáz, és ez nem politikai kérdés, ahogy ezt a múlt héten Frans Timmermans, az Európai Bizottság ügyvezető alelnöke is rögzítette. Hernádi is hangsúlyozta:

Nem az idei tél lesz a probléma hiszen idén még jön az orosz gáz, a jövő tél lesz a probléma

A földgázt nem lehet megoldani egyik pillanatról a másikra, kőolajban és dízelben viszont valamivel könnyebb a helyzet, mutatott rá a cégvezér. Le kell cserélni az orosz energiatermékeket és meg kell csinálni a vonatkozó beruházásokat, nagy kérdés viszont, hogy ezek mennyibe fognak kerülni. A másik oldalon az orosz energia meg fogja találni magának az utat, ez is megszilárdítja a két világrend elválását.

És hogy milyen válaszokat ad erre az Európai Unió? A német kormány felfuttatta a szénerőművek használatát és "elfelejtettük" az atomerőművek bezárására vonatkozó terveket, nő a szénimport a német gazdaságban, emellett a tűzifa lett az új arany a franciáknál, sorolja a nemzetközi trendeket Hernádi. Véleménye szerint

az Unió alappillérei recsegnek, az intézkedések pedig mind itt vannak velünk, Európa eltört.

Bármi érdemleges vita nélkül hetek alatt összerakott szankciós csomagok, áru, ember és tőke szabad mozgásának korlátozása, költségvetési deficit a háttérbe szorítva, hatósági árak a régiónkban is: a gazdaság működését kormányzati szobákból intézik, fontos lenne rögzíteni, hogy ezek csak átmeneti intézkedések lehetnek, tartós megoldást nem jelenthetnek, hangsúlyozza a cégvezér.

Forrás: Mónus Marcell

Mi lehet a megoldás?

A szakember szerint három dolgot kell megtenni, hogy megoldódjon a helyzet és fennálljon az energiabiztonság:

biztosítani kell, hogy legyen elég és elérhető energia,

dollármilliárdokat kell rákölteni az orosz energiahordozóktól való függés minimalizálására és

tovább kell menni a zöld átmenet útján.

Először a keresleti oldalt kell rendbe tenni, azaz csökkenteni kell a fogyasztást Hernádi szerint; el kell fogadni azt a tényt, hogy nem olcsó az energia, takarékoskodni és spórolni kell, nem kell kinevetni a hideg vízben zuhanyzást.

A takarékosság nem bűn. A pazarlás a bűn

A kínálati oldalon bővíteni kell, le kell jönni a gázról és diverzifikálni, teret kell adni a megújulóknak, hosszú távon mindenképp ez lesz a megoldás, a keresletcsökkentés csak rövid-középtávon lesz hatásos. A diverzifikálás terén még egyáltalán nem áll jól a kontinens, mutat rá Hernádi -

Magyarország tekintetében egy évnyi GDP kéne ahhoz, hogy a teljes gazdaságot átállítsuk megújulóra,

ha ezt elosztjuk 30 évre, az a GDP 3 százalékát jelenti évente.

Közben nehéz lesz megszabadulni Oroszországtól, mivel a zöld átmenethez szükséges nyersanyagok termelői között az oroszoké az egyik legjelentősebb gazdaság.

Zárásként a cégvezér kiemelte: ha nem a megfelelő utat járjuk be a következő években, akkor a kétpólusú rendszer vesztes oldalán fogunk kikötni, ezért ki kell alakítanunk a saját utunkat és beleilleszkedni ebbe az új rendszerbe, meg kell tanulni ebből a legtöbbet kihozni. Éppen ezért fontos, hogy

visszatérjünk a józan ész politikájához. Térjünk vissza arra hogy ne csak a geopolitika, de az üzleti racionalitás is helyet kapjon annál az asztalnál, ahol ezeket a hosszú távú, meghatározó döntéseket hozzák

Címlapkép: Mónus Marcell