Friss számok mutatják: nagyon megégették magukat azok, akik újonnan szálltak be a kriptovalutákba

Igazán rájár a rúd azokra, akik új kriptovalutákba fektették be a pénzüket, ugyanis a Morningstar Direct adatai alapján a legtöbbjük majdnem a teljes befektetett vagyonát elvesztette - írja a Financial Times.

A Morningstar Direct adatai alapján a tőzsdén kereskedett alapok történelmének hét legrosszabb debütálása közül öt kirptovalutákba fektető ETF-ekhez köthető. Ezek még 2021-ben lettek elindítva, nem a legjobb időben, hiszen a 2022-es év nem sok jót tudott hozni számukra. Mind az öt ETF az egykor jól teljesítő kriptopiacra, vagy a hozzá kapcsolódó blockchain-technológiára helyezte a hangsúlyt. Egy új kutatás azt mutatta ki, hogy a tematizált valuták általában a csúcsponton indulnak el, utána viszont gyorsan zuhannak is. Rabih Moussawi több kutatótársával azt írta a tanulmányban, hogy a specializált alapok általában akkor indulnak el, amikor a közbeszédben a leginkább beszélnek az adott témáról, az indítás után azonban hamar kiderül a túlértékeltségük és esésnek indulnak. Moussawi később azt is hozzátette, hogy az ilyen ETF-ek általában az optimista befektetőket vonzzák.

Sokak várták a ProShares Bitcoin Strategy (BITO) alapot is, amely végül nem a pozitív teljesítménye miatt került a címlapok elejére, hanem azzal, hogy 1,2 milliárd dollárnyi pénzt vitt el a befektetőktől. A BITO 70,4 százalékos elsőéves zuhanása azonban korántsem mondható egyedinek: számos kisebb alap még ennél is rosszabb teljesítményt produkált, habár dollárban kifejezve a veszteségük kisebb volt. A francia gyökerekkel rendelkező Melanion BTC ETF, amely főként kripto-közeli vállalkozásokba fektet, mint például a Riot Blockchain, az elmúlt 12 hónapban 76,9 százalékot esett. Hasonlóan a Global X Blockchain nevű, tavaly júliusban indult alaphoz is: ez 76,7 százalékkal ér kevesebbet, mint tavaly ugyanekkor. Nem sokkal maradt le tőlük az Alerian Galaxy Crypto Economy ETF sem, ez 73,7 százalékot esett egy év alatt.

A VettaFi befektetéskezelő egyik osztályvezetője, Todd Rosenbluth szerint az ilyen befektetések együtt mozognak a bitcoinnal és más kriptovalutákkal, de a kockázat sokkal nagyobb a tőkére nézve. Azt is hozzátette, hogy azoknak a cégeknek, amelyek kapcsolódnak ehhez az ökoszisztémához, a bitcoin gyengülése és a blockchain-alapú technológia iránti kereslet visszaesése miatt nehézségekkel kell szembenézniük.

Két olyan nem tőkeáttételes vagy inverz alap van, amelyik még a BITO-nál is rosszabb évet tudhat maga mögött. Az egyik a 75,1 százalékot eső Xtrackers MSCI Russia Capped Swap nevű ETF, a másik pedig a Canada’s Horizons US Marijuana, amely értéke 75,3 százalékot csökkent tavaly óta.

Az ilyen alapokban rejlő kockázatot nagyon jól mutatja az is, hogy a Morningstar adatai szerint azok az emberek, akik a dublini székhelyű Leverage Shares 3x Roku nevű tőzsdén legalább 12 hónapig tartották a pénzüket, annak 99,92 százalékát vesztették el. A Morningstar azonban azt is kiemeli, hogy a nagy esés nem feltétlenül jelenti egy ETF végét. A SDPR Portfolio S&P 500 Growth alap a 2000-ben történt debütálása után 53,8 százalékot esett, azóta viszont egy 12,2 milliárd dolláros alappá nőtte ki magát. Ilyen történet az iShares Global Clean Energy alapé is, amelyik 2008 és 2009 között 56 százalékot zuhant vissza, vagy az Invesco Solar, amelyik ugyanebben az évben 68,2 százalékkal csökkent, de ma már 2,2 milliárd dollárnyi eszközt birtokol. Kenneth Lamont, a Morningstart vezető alapelemzője szerint a jelenlegi gazdasági helyzetben a kriptoszektor lehet az, amelyik visszajöhet a mélyből.

Címlapkép forrása: Getty Images