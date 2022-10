Újra lecsapott a tőzsdei hentes: 439,7 milliárd dollár tűnt el pár óra alatt

Portfolio 2022. október 29. 16:00

Alaposan felpörgött a héten a gyorsjelentési szezon Amerikában, az elmúlt évtizedek tőzsdei menetelését meghatározó technológiai vállalatok is közzétették legfrissebb számaikat. A tech-óriások jelentős része a recessziós félelmeknek köszönhető online hirdetésibevétel-lassulásról számolt be, emellett több esetben is jócskán alulmúlták az elemzői várakozásokat, illetve a negyedik negyedévre vonatkozó várakozások is kétségbe ejtették a befektetőket. Több Big Tech cég részvénye is gyakorlatilag a földbe állt, az Amaon, a Microsoft, az Alphabet és a Meta Platforms együttesen közel félezer milliárd dollárt veszített értékéből a gyorsjeletések másnapján.