Valami nagyon megváltozott - Lemaradó sztorik hasítanak a tőzsdéken

Az elmúlt években a tőzsdéken a nagy kapitalizációjú részvények dominanciája volt megkérdőjelezhetetlen, de 2025-re fordult a kocka: a globális részvénypiacokon – különösen Európában – egyre látványosabb a small cap cégek felülteljesítése. Miközben az amerikai nagyvállalatok részvényei még mindig jobban teljesítenek, Európában már a kisebb, lokális fókuszú vállalatok kerülnek reflektorfénybe. Mutatjuk, hogy mi mozgatja most a kispapírokat.

Az elmúlt évek tőzsdei raliját egyértelműen a nagy kapitalizációjú, megacap részvények vezették, globálisan jó példa erre az Nvidia, a Microsoft, az Apple vagy az Amazon, ezek nyilván az amerikai indexeket is húzták, Európában nagyot ment az SAP, az ASML, a Novo Nordisk vagy a HSBC, a magyar piacon is nagyot mentek a blue chipek, az OTP, a Richter és a Magyar Telekom is.

Az alábbi ábrán jól látszik, hogy hosszabb időtávon, az elmúlt 5 évben a nagyobb piaci értékű cégek részvényeit tömörítő indexek felülteljesítették a kis kapitalizációjú cégek papírjait tömörítő benchmarkokat.

Idén azonban más az összkép, sok esetben a small cap indexek verik a large capeket, igaz ez globális szinten is, de Európában, azon belül a német, a francia és a magyar tőzsdén is. Különösen a francia piacon kontrasztos a kép, ami inkább a nagy kapitalizációjú CAC index gyenge teljesítménye miatt van, ott ugyanis több nagy komponens, a Stellantis, az LVMH, a Kering vagy a Pernod Ricard árfolyama is nagyot esett.