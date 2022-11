Kezd beütni a válság, ezt már titkolni sem lehet

Javában zajlik a harmadik negyedéves gyorsjelentési szezon, az USA-ban pedig nagyjából pont most vagyunk a félidőben, hiszen az S&P 500 vállalatainak több mint 50 százaléka már múlt péntekig közzétette a legfrissebb számait. Átfogó képet nyújt a vállalati bevételek és profitok alakulásáról a FactSet elemzése, amely összegzi, hogy a várakozásokhoz és a korábbi időszakokhoz képest hogyan alakulnak a friss számok. Összességében az látszik, hogy más hatások mellett az infláció, az elszállt energiaárak, és az emelkedő kamatkörnyezet érezteti a hatását az amerikai nagyvállalatoknál, amelyek az árbevétel és a profit tekintében is jellemzően a hosszabb távú átlagokat alulmúló számokat hoznak.

Alig nő a profit

Túl vagyunk a gyorsjelentési szezon felén, legalábbis, ami az S&P 500-ban lévő vállalatokat illeti. Bár a várakozásokat meghaladó profitszámok aránya továbbra is magas, a többéves átlagoktól mégis elmarad, ráadásul a várakozásokhoz képesti felülteljesítés mértéke is relatíve alacsony a korábbi időszakokhoz képest. A FactSet összesítése emellett kiemeli, hogy

éves összehasonlításban az S&P 500 vállalatai eddig a legalacsonyabb profitnövekedést jelentették 2020 harmadik negyedéve óta.

Összességében az S&P 500 vállalatainak 52 százaléka tette eddig közzé a harmadik negyedéves számait. E vállalatok 71 százaléka jelentett a becslések feletti tényleges EPS-t (egy részvényre jutó eredmény), ami az 5 éves átlagtól (77%) és a 10 éves átlagtól (73%) is elmarad. A vállalatok eredményei a várakozásokat összességében 2,2 százalékkal haladták meg, ami szintén jóval alacsonyabb, mint az 5 éves (8,7%), és a 10 éves (6,5%) átlag.

Ha ez a 2,2 százalék lenne a várakozásokhoz képesti felülteljesítés negyedévre vonatkozó végleges adata,

akkor ez az elmúlt kilenc évben a második legalacsonyabb érték lenne az index számára.

A harmadik negyedévre vonatkozó vegyes (a már közzétett tényleges eredmények, és a még hátralévő vállalatok becsült eredményeinek összegzése) profitnövekedési ráta múlt pénteken 2,2 százalék volt, szemben az egy héttel korábbi 1,3 százalékkal, és a harmadik negyedév végi (szeptember 30-i) 2,8 százalékos profitnövekedési rátával.

Több szektor hozzájárult az összességében várakozásokat meghaladó jelentésekhez (élükön az energia és az információtechnológia szektorokkal), amelyeket részben ellensúlyoztak a kommunikációs szolgáltatások és az iparvállalati szektorok csalódást keltő jelentései.

Forrás: FactSet

A pénzügy, a kommunikációs szolgáltatások, és az ipari szektor vállalatai által jelentett, a vártnál gyengébb profitszámokat (a becsült profitszámok némi lefelé történő felülvizsgálatával együtt), részben ellensúlyoztak az energiaágazat vállalatai által jelentett pozitív meglepetések, de az általános profitnövekedési ráta így is csökkent szeptember 30. óta.

Forrás: FactSet

Ha 2,2 százalék lesz a tényleges növekedési ráta a negyedévben, akkor ez lesz az index legalacsonyabb profitnövekedési rátája 2020 harmadik negyedéve óta (-5,7%).

A tizenegy szektorból négy szektor jelentett éves szintű profitnövekedést, élükön az energia, az ingatlan, és az ipari szektorral.

jelentett éves szintű profitnövekedést, élükön az energia, az ingatlan, és az ipari szektorral. A másik oldalon hét szektor számolt be éves összehasonlításban csökkenő profitról, élükön a kommunikációs szolgáltatásokat nyújtó cégekkel, a pénzügyi szektorral és az alapanyaggyártó ágazattal.

A bevételek valamivel jobban néznek ki

Ami a bevételeket illeti, az S&P 500 vállalatok 68 százaléka jelentett a várakozásoknál magasabb tényleges bevételeket, ami elmarad az 5 éves (69%) átlagtól, de meghaladja a 10 éves (62%) átlagot. Összességében a vállalatok 1,7 százalékkal a várakozások felett alakuló bevételekről számoltak be, ami az 5 éves átlag (1,9%) alatt, de a 10 éves átlag (1,2%) felett van.

Ennek eredményeképpen az index vállalatai a két héttel ezelőtti végéhez és szeptember 30-i szinthez képest is magasabb bevételeket jelentettek múlt péntekig. A harmadik negyedévre vonatkozó vegyes (a már kijött aktuális számok, és a hátralévő jelentésekkel kapcsolatos várakozások mixe) bevételnövekedési ráta ma 9,3 százalék, szemben az egy héttel korábbi 8,5 százalékos és a szeptember 30-i 8,7 százalékos bevételnövekedési rátával.

Az alábbi ábrán látható, hogy az egyes szektorok és maga az S&P 500 hogyan teljesített az elemzői várakozásokhoz képest.

Forrás: FactSet

Az elmúlt héten az energiaágazat vállalatai által jelentett, a várakozásokat meghaladó bevételi számok járultak hozzá leginkább a teljes bevételnövekedési ráta növekedéséhez. Az energia, a pénzügyi, és a nem-ciklikus fogyasztási cikkek szektorának vállalatai által jelentett, pozitív meglepetést okozó bevételi számokat (a bevételi becslések némi felfelé történő felülvizsgálatával együtt), részben ellensúlyoztak a kommunikációs szolgáltatások szektor vállalatai által jelentett gyengébb bevételi számok, de ahogy fent is említettük, így is növekedésről beszélhetünk az általános bevételnövekedési ráta esetében szeptember 30. óta.

Forrás: FactSet

Ha 9,3 százalék lesz a tényleges növekedési ráta a negyedévben, akkor 2020 negyedik negyedéve óta (3,2%) először fordul elő, hogy az index 10 százalék alatti bevételnövekedést ér el. Eddig mind a tizenegy ágazat éves összehasonlításban bevételnövekedésről számolt be, az energiaágazat vezetésével.

Előre tekintve az elemzők 2022 negyedik negyedévére 0,5 százalékos, 2022 egészét tekintve pedig 6,1 százalékos profitnövekedést várnak. Még távolabb tekintve, 2023. első és második negyedévében 3,2 százalékkalés 2,0 százalékkal nőhetnek az eredmények, a 2023-as év egészére pedig 6,4 százalékos profitnövekedést várnak.

Ami az értékeltséget illeti, az S&P 500 12 hónapos előre tekintő P/E rátája jelenleg 16,4-es, ami az 5 éves átlag (18,5) és a 10 éves átlag (17,1) alatt van. Ugyanakkor a harmadik negyedév végén (szeptember 30-án) mért 15,2-es P/E ráta felett van, mivel az index árfolyama emelkedett, míg az előre tekintő 12 hónapos EPS-becslések szeptember 30-a óta csökkentek.

Összességében tehát az látszik, hogy míg a vállalatok a jellemzően továbbra is verik az elemzői várakozásokat (ahogy az lenni szokott), ezek az felülteljesítések most arányaiban jóval alacsonyabbak, mint azt a korábbi években megszoktuk. Ezzel együtt annak a mértéke is alacsonyabb az átlaghoz képest, hogy mégis mennyivel tudják megverni a cégek az elemzői várakozásokat.

A kihívásokkal teli környezet tehát egyértelműen tüköröződik az számokban.

Címlapkép: Getty Images