Szédületes negyedévet zárt a Mol, szárnyal a részvény

Ma hajnalban tette közzé legfrissebb, harmadik negyedéves gyorsjelentését a Mol, a vállalat az összes fontos soron jócskán felülmúlta az elemzői várakozásokat. A több szempontból is rekordnak számító eredményekhez elsősorban az segítette hozzá a magyar olajcéget, hogy a Mol még mindig hozzájut a relatíve olcsó orosz olajhoz. Annak ellenére megy ilyen jól a Molnak, hogy az év végéig kitolták az üzemanyagár-stopot és persze az extraprofit adó is negatívan hat a működésre, ahogy arra a gyorsjelentés több pontján is felhívták a figyelmet. A befektetők jó eredményre számíthattak az adatközlés előtt, tegnap ugyanis 3,9 százalékot ralizott a Mol részvénye, ma eddig 2,5 százalékos a plusz a jegyzésnél.