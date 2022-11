Greta Thunbergnek nincs valami nagy hatása a Ryanair-vezér szerint

Michael O'Leary, a Ryanair vezetője bírálta a Greta Thunberg és számos klímavédelmi aktivista által támogatott "flight-shaming" mozgalmat, mondván, hogy azzal a tévhittel házalnak, hogy a légi közlekedést más közlekedési módokkal lehetne helyettesíteni. O'Leary szerint minden lehetőséget meg kell vizsgálni a légi közlekedés üzemanyag-fogyasztásának optimalizálása érdekében, erre vonatkozóan a legegyszerűbb rövid távú megoldás az lenne, ha rendbe hoznák az európai légiforgalmi irányítói piac tönkrement rendszerét.

A Ryanair nemrég az eddigi legnagyobb adózás utáni nyereségéről számolt be az első pénzügyi félévére vonatkozóan,emellett a társaság közölte, hogy idén várhatóan visszatér a koronavírus előtti, legalább 1 milliárd eurós éves nyereségszintre a fapados légitársaság. Michael O'Leary, a Ryanair vezetője nemrég megszólalt a gyorsjelentést követően, szerinte a légi közlekedés csökkentésére irányuló erőfeszítések eddig nem voltak hatással a légitársaságok szén-dioxid-kibocsátásának csökkentésére.

"Nem fordítok túl nagy figyelmet rájuk" - fogalmazott az ír társaság cégvezére, hozzátéve:

Nincs sok bizonyíték arra vonatkozóan, hogy a flight-shamingnek vagy Greta Thunbergnek milyen hatása van

A légiközlekedési ágazat kibocsátása a héten az ENSZ egyiptomi éghajlat-változási csúcstalálkozóján is górcső alá kerül, a legfrissebb iparági adatok szerint az ágazat az összes ember által okozott CO2-kibocsátás mintegy 2 százalékáért felel.

Thunberg az elmúlt években a repülést elmarasztaló vagy eredeti nevén "flygskam" mozgalom egyik fő hangja volt, amely arra ösztönzi az embereket, hogy a környezeti hatások miatt ne használják a légi közlekedési lehetőségeket. Thunberg nem hajlandó repülni, és mintegy kihívó üzenetként pár éve még az Atlanti-óceánon is vízen kelt át egy WC, ágy és zuhanyzó nélküli hajón egy New York-i éghajlatváltozási konferenciára. O'Leary most azonban úgy fogalmazott, hogy

az az elképzelés, hogy a lakosság alternatív közlekedési módokat használjon a légi közlekedés helyettesítésére, nem megvalósítható.

Így fogalmazott a cégvezér: "Ma reggel a BBC Radio 4 rádióban voltam, és természetesen elég klímatudós nyafogott arról, hogy a légi közlekedés az egyik legnagyobb okozója a károsanyag-kibocsátásnak. A légi közlekedés Európa széndioxid-kibocsátásának 2 százalékát, míg a közúti közlekedés 27 százalékát teszi ki.

Senki sem hiszi, hogy a közúti közlekedést ki tudjuk iktatni. De ugyanígy, ha egy szigeten vagy Európa szélén élünk, akkor a légi közlekedést sem tudjuk megszüntetni

O'Leary szerint minden lehetőséget meg kell vizsgálni a légi közlekedés üzemanyag-fogyasztásának optimalizálása érdekében, erre vonatkozóan a legegyszerűbb rövid távú megoldás az lenne, ha

rendbe hoznánk az európai ATC (légiforgalmi irányítói piac) tönkrement rendszerét

Az állami monopóliumok megszüntetésével és a szabadabb piaci verseny lehetővé tételével a késések 90 százalékkal csökkenthetők, mondta O'Leary, hozzátéve, hogy ez szerinte 20 százalékkal csökkentené az üzemanyag-fogyasztást. A cégvezér véleménye szerint "nem kell várnunk a hatalmas technológiai fejlesztésekre, amelyekhez 20, 30, 40 évre van szükség", a légiforgalmi irányítás európai deregulációja lehetővé tenné, hogy a nemzeti szolgáltatók egymással versenyezzenek,

ez pedig drámai mértékben csökkentené a légi közlekedés környezeti hatását.

Címlapkép: Jason Alden/Bloomberg via Getty Images