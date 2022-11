Komoly leépítés jöhet a Facebook anyacégénél

A Facebook anyavállalata, a Meta októberben gyenge harmadik negyedéves számokat közölt, a cég több szinten alulteljesítette az elemzői várakozásokat, ennek a hátterében több ok is megúzódik: az online hirdetési bevételek lassulása mellett a Facebooknál a TikTok okozta verseny és az Apple operációs rendszerének adatbiztonsági módosításai rontottak leginkább a helyzeten, közben a jelentős kutatás-fejlesztési költségeket elnyelő metaverzum és a VR-szemüvegek óriási veszteséget termeltek a cégcsoportnak. A Meta Platforms harmadik negyedéves számai több tekintetben is elmaradtak tehát az elemzői várakozásoktól, de ami igazán nagy csapást mért a részvényeket övező befektetői hangulatra, az az, hogy a folyó negyedévre vonatkozó várakozások is csalódást okoztak.

A technológiai óriás részvénye a sorozatosan érkező rossz hírek mentén idén már 73 százalékot zuhant,

ezzel 681 millió dollárral esett vissza a Meta piaci értéke 2022-ben,

a cégvezér Mark Zuckerberg pedig már több, mint 100 milliárd dollárt veszített bő egy év alatt, ezzel messze ő szenvedte el a legnagyobb vagyoncsökkenést a Forbes milliárdosok listáján szereplők közül.

Zuckerberg elmondása szerint a metaverzumbeli beruházások várhatóan csak egy évtized múlva fogják meghozni a gyümölcsüket, addig is kénytelen befagyasztani a munkaerő-felvételt, projekteket leállítani és átszervezni a teameket, a költségcsökkentés érdekében.

2023-ban az erőforrásainkat néhány magas prioritású növekedési területre fogjuk összpontosítani. Ez tehát azt jelenti, hogy néhány team jelentősen növekedni fog, de a legtöbb a következő évben stagnálni vagy zsugorodni fog

Összességében arra számítunk, hogy 2023 végén vagy nagyjából ugyanolyan méretű, vagy akár valamivel kisebb vállalat leszünk, mint ma" - mondta Zuckerberg az október végi beszámolót követő beszélgetésen.

A közösségi médiavállalat júniusban 30 százalékkal csökkentette a mérnökök felvételére vonatkozó terveit, Zuckerberg pedig arra figyelmeztette a dolgozókat, hogy készüljenek fel a gazdasági visszaesésre. A Meta részvényese, az Altimeter Capital Management Mark Zuckerbergnek címzett nyílt levelében korábban azt írta, hogy a vállalatnak racionalizálnia kell a munkahelyek és a tőkekiadások csökkentésével, és hozzátették, hogy

a Meta elvesztette a befektetők bizalmát, amikor növelte a kiadásait és elindult a metaverzum kiépítésének útján.

Nem lenne egyébként kirívó a kirúgási hullám a Metánál, több technológiai óriásvállalat, köztük a Microsoft, a Twitter és a Snap is jelentős leépítéseket jelentett be az elmúlt hónapokban, mivel a globális gazdasági növekedés a magasabb kamatlábak, a növekvő infláció és az európai energiaválság miatt lassulni látszik.

Címlapkép: Getty Images