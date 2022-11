Már a magyarok kétharmada tervezi azt, hogy visszafogja kiadásait

A Scale Research friss kutatása szerint szeptemberben a magyar lakosság 69%-a tervezte, hogy visszafogja kiadásait vagy elhalasztja nagyobb vásárlását a következő 1-2 hónapban, ez érezhető romlás júniushoz képest. A többség a magasabb vásárlóerővel bíró csoportok körében is egyértelműen csökkenteni szándékozik a fogyasztását, egyedül a 18-29 évesek képeznek kivételt.

Az elmúlt félévben kialakult politikai és gazdasági helyzet hatására a fő mutatók további romlását észleljük. A Scale Research Bankindex kutatásának szeptemberi eredményei alapján látható, hogy a lakosság körében tovább emelkedett azok aránya, akik kiadásaik visszafogásával próbálnak alkalmazkodni a romló gazdasági helyzethez. 2022 szeptemberében már a 18-69 éves lakosság 69%-a tervezi valamilyen módon mérsékelni a fogyasztását rövid távon, ez megközelítőleg 4,2 millió főt jelent. Márciusban a lakosság többsége, 54%-a választotta ezt a stratégiát, júniusban már 58% nyilatkozott így, ősszel pedig már a fogyasztók kétharmada.

Továbbra is nagyobb arányban készülnek spórolással felkészülni a jövőbeli pénzügyi nehézségek kivédésére a hölgyek, az alacsonyabb jövedelműek és az 50 évnél idősebb honfitársaink. Ezzel szemben a 18-29 évesek kevésbé érzik magukat veszélyben, kisebb arányban terveznek kurtítani a vásárlásra fordított összegeken a közeljövőben.

Ami a legnagyobb változás szeptemberben, hogy a korábban „válságállóbbnak tartott” csoportokon belül is jelentősen megemelkedett a fogyasztás visszafogását tervezők aránya. A férfiak, a 30-39 évesek, a városi lakosság, a felsőfokú végzettséggel bírók, valamint a 250 ezer Ft-nál nagyobb havi jövedelemmel rendelkezők között lényeges emelkedést látunk szeptemberben a korábbi stabil szinthez képest.

A megtakarításainak növekedésével vagy kockázatosabb befektetési eszközök használatával a lakosság 18%-a tervez felkészülni a későbbi pénzügy nehézségekre, a válság kivédésére a megtakarításokba menekülő honfitársaink aránya stabil, szignifikánsan nem csökkent a nyári 20%-hoz képest, ami, jelen körülmények között, akár kedvező tendenciának is tekinthető A megtakarítás útját nagyobb arányban tervezik választani a 40 év alattiak, a budapesti lakosok, valamint a legalább 400 ezer Ft havi nettó jövedelemmel rendelkező személyek, hasonlóan a korábbi időszakhoz.

A kutatásban vizsgált konkrét pénzügyi lépések közül az aktív, felnőtt lakosság továbbra is az általános háztartási kiadásait akarja visszafogni a következő hónapokban, az e stratégiát követőek aránya 57%-ra emelkedett ősszel. Nagyobb értékű vásárlásait, beruházásait hasonló arányban, a lakosság 51%-a akarja elhalasztani, ez is szignifikánsan nagyobb arány, mint júniusban. Kockázatos befektetéseit már a lakosság 22%-a tervezi csökkenteni, de az otthoni készpénz összegét továbbra is a lakosság hetede tervezi növelni a közeljövőben.

Megtakarításait általában a lakosság 16%-a tervezi növelni, valutát vagy devizát 7% akar a fenti okok miatt vásárolni rövid távon, ezek az arányok március óta gyakorlatilag stabilak. A kockázatos befektetések arányának növelését továbbra is a lakosság csupán 5%-a tervezi, a kriptovaluták, a Magyar Állampapírok vagy a deviza alapú befektetések iránti igény nem emelkedett meg szignifikánsan szeptemberben. Blockchain alapú befektetést a lakosság 8%-a tervez a következő időszakban, a lakosság 9%-a akar Magyar Állampapírt vásárolni rövid távon, 7% pedig a deviza alapú befektetéseinek összegét növelné meg a jelen helyzetben.

„Az infláció gyors növekedése talán megállt, de mérséklődése nem várható pár hónapon belül, miközben a legtöbbek fizetése nem tudja reálértéken követni az árak dinamikus emelkedését. Ezek a trendeket a magyar lakosság is látja, hatásait mindennapokban is érzékeli, folyamatos alkalmazkodásra késztetve honfitársainkat, erre utalnak a szeptemberben mért adatok. A fogyasztás visszafogása számos iparág számára rossz előjel, különösen, hogy az átlagnál magasabb vásárlóerővel bíró csoportok körében is megemelkedett a spórolási szándék szeptemberben, pedig ezek a csoportok korábban stabilitást mutattak e tekintetben.” – értékelte az eredményeket Schauermann Péter, a Scale Research Ügyfélkapcsolati igazgatója – „Akár kedvezőnek is nevezhetjük azokat az adatokat, amelyen a megtakarítási szándék stabil jelenlétére utalnak, hiszen a megtakarítások növelését vagy kockázatosabb eszközök használatát tervezők aránya nem csökkent szeptemberben. A lakosság egy szűkebb köre továbbra is a megtakarítások felhalmozásával akar elébe menni a válságnak, de ez sajnos nem mindenki számára lehetőség, különösen nem hosszú távon.”

A Bankindex kutatásról

A Scale Research Bankindex kutatása a 18-69 éves magyar lakosságra reprezentatív, hullámonként 1000 fős, online kérdőíves kutatás keretében monitorozza a magyar lakossági banki piac trendjeit, az ügyfelek elvárásait, valamint termék- és csatornahasználatának változásait.

Címlapkép: Getty Images