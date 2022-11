Meglepő számok érkeztek a magyarok megtakarításáról – Sok európai országot leköröztünk, de hogyan?

Friss adatok jelentek meg a háztartások bruttó megtakarítási rátájáról Európában. Az Eurostat számai szerint tavaly Magyarország is egyike volt azon országoknak, amelyek a lista elején végeztek, sőt: egy év alatt nálunk nőtt az egyik legnagyobb mértékben a háztartások megtakarítási rátája, ilyen magas értéket eddig még sosem közölt Magyarország kapcsán az Eurostat.

Megtakarítások Európában: nagyot ugrottak előre a magyarok

Az Eurostat friss adatokat közölt az európai háztartások bruttó megtakarítási rátájáról, tehát a rendelkezésre álló bruttó jövedelem azon részéről, amelyet nem költenek el az emberek különféle fogyasztási javakra.

Bár vannak olyan országok, amelyekhez nincs adat, így is beszédes az alábbi ábra. E szerint Európában a lengyelek állnak leginkább hadilábon a megtakarításokkal, az ottani háztartások a rendelkezésre álló bruttó jövedelmük mindössze csak 2,8%-át tudták megtakarítani tavaly.

A rendelkezésre álló adatok szerint a lista legelején Írország végzett, az itteniek 24%-os megtakarítási aránnyal büszkélkedhetnek (Svájcról 2021-re nézve nincs adat, de két éve még Svájc állt az élen több mint 27%-os rátával).

Érdekes kép rajzolódik egyébként ki a számokból, mivel az elmúlt évektől eltérően most nem lehet azt elmondani, hogy az északi és a nyugati országok megtakarítási rátája dominálna a listán. Ugyanúgy vegyes a lista első és második fele is.

A csehek és a szlovákok például az eurózóna-átlaghoz képest is magasabb bruttó megtakarítási rátával rendelkeztek tavaly, sőt,

Magyarország a maga 17,4%-ával meghaladja a 17% alatti EU-átlagot. Ezzel pedig jelentősebbet ugrottunk előre, a lista első felében helyet foglalva.

A számok alapján 14 ország háztartásai ebből a szempontból nálunk is rosszabb helyzetben vannak, köztük olyanok is, mint a dánok, az észtek vagy a finnek:

Csúcson a magyarok megtakarítása

Az Eurostat adatai 1999-ig nyúlnak vissza, ha ilyen időtávon nézzük a magyar háztartások megtakarításait, akkor a tavalyi év volt eddig a csúcs: a 2021-es 17,4% több mint 11%-os növekedés a 2020-as értékhez képest.

Hoztunk még egy érdekes ábrát, amely azt mutatja, hogyan változott a megtakarítási ráta az egyes országokban 2020-ról 2021-re. Látható, hogy

ezen a listán Magyarország már a második helyen szerepel, a magyarokénál csak a görögök megtakarítási rátája tudott nagyobbat nőni egy év alatt.

A magyar megtakarítási ráta növekedésében több tényező is szerepet játszhat: a jegybank tavaly is jelentősebb pénzt pumpált a gazdaságba, de ott volt a 13. havi nyugdíj fokozatos visszaépítése (ez az MNB számai szerint 2021-ben 86 milliárd forintnyi juttatást jelentett), a nyugdíjprémium kifizetés (200 milliárd forint tavaly), illetve az, hogy a lakossági fogyasztás láthatóan nem indult be olyan mértékben, mint más európai országokban.

Ettől függetlenül nem lehet elmenni az infláció mellett, amely a megtakarítások értékét jelentősen csökkenti. Idén például vélhetően hiába voltak az év eleji nagy kormányzati kifizetések (szja-visszatérítés), a magas infláció miatt rosszak a megtakarítási kilátások, az áremelkedés jelentősen ronthatja ezt a rátát.

Mit mutatnak az MNB számai?

Az MNB adatai alapján a magyar háztartások bruttó (vagyis adóssággal nem korrigált) pénzügyi eszközei tavaly év végén 76 501 milliárd forintra rúgtak, míg ezen belül általunk megtakarításnak nevezett pénzügyi eszközök nominális értéke 42 582 milliárd forintra emelkedett. Ezek az értékek az idei első félévben tovább nőttek:

Beszédes viszont az alábbi ábra, ami mutatja, hogy a bruttó pénzügyi eszközök nominális értékének változása elmarad az Eurostat 17%-os értékétől (ennek oka az lehet, hogy tudomásunk szerint az Eurostat a KSH által számolt bővebb megtakarítási halmazt veszi alapul, amiben a pénzügyi eszközökön túl ingatlan és egyéb vagyonérték is szerepelhet).

Ráadásul az is látható, hogy a már tavaly beinduló infláció a megtakarítások reálértékét jelentősen visszavetette, az idei első félévben pedig közel 6%-kal csökkentette:

Amilyen jól nézett ki tehát a tavalyi év, olyan kihívásokkal teli lesz az idei a megtakarításokat nézve, és ez Európa más országaira is igaz. Míg tavaly vélhetően a fogyasztás beindulása csökkentette sok országban a megtakarítási rátát, idén az egekbe szökő infláció és energiaárak hozhatnak visszaesést a megtakarítási képességben.

Címlapkép: Getty Images