Magyar befektetési szakértők: 400 alatt maradhat a forint

Nem biztos, hogy sokáig kitart a mostani jó hangulat az amerikai részvénypiacokon, a kamatemelés ugyanis jelentős szembeszél lehet. Az is lehet, hogy fél éven belül Amerikai is átesik egy mini recesszión – osztották meg véleményüket a tőkepiacokkal kapcsolatban a magyar szakemberek a Portfolio Private Investor Day rendezvényének záró panelbeszélgetésében. Kitértek arra is, megéri-e Kínába fektetni, milyen lehetőségek vannak a magyar részvénypiacon, mi lesz a kriptobefektetésekkel és melyek az általuk favorizált szektorok most.

Mi várható az amerikai részvénypiacokon?

Cser Tamás, a Hold Alapkezelő Zrt. vezető részvényportfólió-kezelője és partnere szerint még nincs vége a tőkepiacok rossz szériájának. A jegybankok lemaradtak és most futnak az események után. A hozamok jelentős emelése pedig erős szembeszél a részvénypiacoknak. Amerikában feszes a munkaerőpiac, így szükség lenne az infláció jelentős csökkenésére ahhoz, hogy a Fed leálljon a kamatemelésekkel. Szerinte nagy kérdés, hogy ezekkel a magas inflációs számokkal együtt tud-e élni a gazdaság, vélhetően szükség lesz egy recesszióra az inflációs számok letöréséhez.

Elek Péter, a Dialóg Befektetési Alapkezelő befektetési igazgatója szerint a Fed-elnök a kereslet erőteljes letörésére játszik, de ez még szerinte nem indult meg a tengerentúlon. Fél éven belül lehetséges, hogy az amerikai gazdaság is átesik egy mini recesszión.

Sándor Dávid, az OTP Global Markets vezető befektetési stratégája szerint egy bear market ralit látunk most a piacokon. A múlt héten látott jelentős részvénypiaci emelkedések általában medvepiacon szoktak előfordulni – tette hozzá. A gazdasági növekedés ugyanakkor lassul, és ez utoléri a vállalati profitokat is. Nő a profitrecesszió kialakulásának valószínűsége, ez pedig azt jelenti, hogy bőven lehet még lefelé az amerikai piacokon.

Megéri Kínába befektetni?

Elek Péter (Dialóg) szerint a BRIC országok közül mára már India maradt az egyetlen, befektetési szempontból érdekes piac. Kockázat-hozam szempontból nem tartja jó lehetőségnek kínai részvényekbe fektetni, ennél jobbakat találni itt, Európában. Sándor Dávid (OTP) úgy véli, vannak azért olyan árszintek, ahol érdemes foglalkozni a kínai piaccal is. A Kína-Tajvan konfliktus talán időben messzebb van tőlünk, az elmúlt hónapokban történtek pozitív irányba mutató előrelépések, szép fokozatosan Kína is elindulhat a nyitás irányába a zéró Covid-politika után. Cser Tamás (Hold) is egyetért azzal, hogy minden csak árazás kérdése, de elárulta, hogy jelenleg annyira nem keresik ők sem Kínát, mivel több baj is látható, kezdve az ingatlanpiaci cégekkel.

Magyar piac

Sándor Dávid (OTP) szerint nagyon olcsó a magyar piac és a régió is. A háború miatt volt egy jelentős tőkekivitel a régióból, de a CETOP-index szerinti értékeltség visszament a 2008-as mélységekig. Nagyobb a diszkont, mint 2008-ban volt – tette hozzá. Szerinte az a kérdés, hogy profitoldalon az elemzői várakozások lejönnek-e érdemben, mivel ezek jelenleg túl optimisták. Elek Péter (Dialóg) attól tart, hogy a következő 1-2 évben a külföldi befektetők távol maradnak a magyar részvényektől, mert vannak országkockázati tényezők. Cser Tamás (Hold) hozzátette, hogy a magyar gazdasági kilátások rosszak, rosszabbak a régió többi országához képest is. Itthon erős recesszióval állhatunk szemben szerinte, nem lesz könnyű a kilábalás. Éppen ezért jobb befektetésnek tekinti a lengyel részvénypiacot, az ottani gazdasági helyzet ugyanis kedvezőbb, kisebb pofon várható.

Temetni kell a kriptovilágot?

Elek Péter (Dialóg) szerint sokan valamiféle csodabefektetésként tekintenek a kriptókra, ami helytelen hozzáállás. Bár van egy öntisztulása a piacnak, még mindig sok az átverés a kriptopiacon. Hosszú távú befektetésként kell erre tekinteni – tette hozzá. Sándor Dávid (OTP) úgy látja, apály van most a kriptopiacon, az elmúlt évek nagy likviditása, ami elárasztotta a piacokat, most megfordult, elindult a jegybanki szigorítás. Mindez pedig nagy ellenszelet jelent a kriptopiacoknak is. Cser Tamás (Hold) szerint a mai világ egyik legérdekesebb dolga, hogy végre megjelent a kamat a fejlett világban is. A kriptók egy olyan világban jöttek létre, amikor nem voltak kamatok, nem volt alternatíva, most viszont van. Az FTX-szel történtek érdekes helyzetet teremtenek: a megtisztulási folyamat kapott most egy nagyobb löketet, sokan óvatosabbá válnak.

Dollárerő, forint

Úgy tűnik, hogy a dollár a nagy, erősödő trendjét mintha kezdené letörni – mondta el Dávid Sándor (OTP). További jelentős erősödést már nem vár a dollárnál. A forint kapcsán az a várakozása, hogy a 400 körüli, 400 alatti szinteken sikerül megtartani az árfolyamot. Elek Péter (Dialóg) szerint ha nincs egy külső sokk a világban, akkor a forintnak nem nagyon kellene tovább gyengülnie. Normál esetben nem vár jelentős forintgyengülést a mostani szintekről. Cser Tamás (Hold) is egyetért, a magyar jegybank az utóbbi időszakban bebizonyította, hogy fontos neki a forint árfolyama, igyekeznek ezt stabilizálni. A dollár szerinte hosszú távon drága, szerinte onnantól indulhat egy tartósabb gyengülés, amikor a Fed elkezdi visszafogni a szigorítási pályát.

Mibe érdemes fektetni?

Elek Péter (Dialóg) szerint 5 éves időtávon 20% amerikai részvény, 10% MSCI World, 20% készpénz, 50% hazai inflációkövető állampapír. Cser Tamás (Hold) szerint is inkább az inflációvédett kötvényeket érdemes keresni a kötvénypiacon, mivel az infláció ragadós lehet hosszabb távon is. Szerinte az amerikai inflációs kötvények is érdekesek lehetnek, de 5 éves időtávon jól fognak tudni teljesíteni a value részvények, de Amerikát kerülné a jövőben. Sándor Dávid (OTP) alulsúlyozná a részvényeket, a kötvények esetében már enyhe felülsúlyba lehet óvatosan elmozdulni, ez esetben az inflációkövető papír ver mindent itthon. Aki euróban vagy dollárban gondolkodik, annak is inkább a kötvényekben érdemes gondolkodnia. A nyersanyagokat a recessziós környezet ellenére is felülsúlyban tartaná, emellett a defenzív szektorok papírjait érdemes keresni.

Kedvenc szektorok, részvények, területek

Cser Tamás (Hold) : európai biztosítók (főként lengyel és osztrák)

: európai biztosítók (főként lengyel és osztrák) Elek Péter (Dialóg) : energetikai/olajipari cégek, görög értékpapírpiac

: energetikai/olajipari cégek, görög értékpapírpiac Sándor Dávid (OTP): energetika/olajipar, atomenergia, uránbányászat

Címlapkép: Shutterstock