Ki hinné: keresztbe tesz a kormány egy népszerű lakossági állampapírnak

Nagyot csökken a forint állampapírok hozama ma a piacon azt követően, hogy Nagy Márton bejelentette: vége az eddigi nyerészkedéseknek a bankbetéteknél. Mivel az intézményi befektetők egy nagy részét ezzel a kormány arra „kényszeríti”, hogy jegybanki betét helyett állampapírban tartsa a pénzét, az olyan rövidebb lejáratú papírok hozamát is érinti a visszaesés, mint a Diszkont Kincstárjegyek. Ez pedig rossz hír azoknak, akik a DKJ-hozamára építő Bónusz Magyar Állampapírba fektettek.

Hozamesés indult be a magyar kötvénypiacon

Nemrég érkezett Nagy Márton bejelentése arról, hogy március 31-éig nem fizethetnek magasabb kamatot a bankok a 3 hónapos Diszkont Kincstárjegy (jelenleg 11,92%-os) hozamánál más pénzügyi intézmények és a legalább 20 millió forintot elhelyező lakossági ügyfelek számára. A döntést azzal indokolta a gazdaságfejlesztési miniszter, hogy egyes pénzügyi szereplők számára egyre vonzóbbá vált, hogy pénzüket kereskedelmi banki közvetítéssel jegybanki betétben tartsák, amellyel akár 18%-os hozamra is szert tehettek.

A bejelentés hírére úgy tudjuk, jelentős hozamesés indult be a magyar állampapír-piacon, jelenleg 70-80 bázispontos hozameséseket látni, de a 12 hónapos Diszkont Kincstárjegy hozama is mintegy 40 bázisponttal van lejjebb.

Hogy miért? Mert a piacon most megjelent egy jelentős pénztömeg, amelyet az intézményi befektetőknek valahova rakniuk kell, és ha azt a továbbiakban nem tudják a bankoknál a magasabb kamatozású betétekben tartani, akkor rászabadulnak az állampapír-piacra. A nagy állampapír-kereslet pedig értelemszerűen lejjebb küldi a piaci hozamokat is. Mindez persze államadósság-finanszírozás szempontjából örvendetes hír, hiszen az állam így kisebb kamatfizetés mellett tudja magát finanszírozni, más kérdés, hogy az alacsonyabb kamatok negatív hatással vannak egyes lakossági állampapírokra is.

Keresztbe tettek a BMÁP-nak?

A megújított, ezúttal 3 éves lejáratú Bónusz Magyar Állampapírt szeptember vége óta tudják megvásárolni a lakossági befektetők. Az új BMÁP a 3 hónapos Diszkont Kincstárjegyek hozamát követi 1 százalékpontos kamatprémiummal és negyedévente fizet kamatot. Az első kamatperiódus esetében az évesített kamat mértéke 11,32%. (A kamat megállapítására évente tehát négy alkalommal, a kamatperiódus kezdő időpontját megelőző negyedik munkanapon kerül sor a következő kamatperiódusra vonatkozóan.)

Kérdés azonban, mi lesz ezután a bónusz állampapír kamatozásával, hiszen a hozamcsökkenés a DKJ-kat sem hagyja érintetlenül. Ha pedig jelentősebb hozamesés lesz, akkor hiába az 1%-os kamatprémium, a BMÁP már korántsem lesz olyan vonzó befektetési lehetőség, mint az indulásakor tűnt.

Pedig egyre több vagyon halmozódik fel az új BMÁP-ban, az október végi adatok szerint a konstrukció már közel 355 milliárd forintnyi állománnyal bírt:

A fenti állományt gyakorlatilag a nulláról, egy hónap alatt építette fel a papír. Ha viszont a DKJ-hozamoknál jelentősebb visszaesés lesz, akkor még az eddigieknél is kevésbé éri meg a BMÁP-ot választani, például az inflációkövető prémium állampapírral szemben. Ez utóbbinál ugyanis még egy ideig lehet a magasabb inflációra számítani, ami a következő 1-2 évben még biztosan vonzó kamatozást jelent.

A betétstop természetesen a lakosság DKJ-keresletét is visszavetheti. Mindeddig vonzó volt a fél-egy éves időtávon elérhető 12-13%-os éves hozam, de ez a közeljövőben jelentősebben visszaeshet. Pedig az MNB statisztikái szerint az utóbbi hónapokban megélénkült a lakosság körében a DKJ-vásárlás,

szeptemberben már 486 milliárd forintra rúgott a zéró kupon kötvényekben lévő lakossági megtakarítások értéke, ezzel fél év alatt tízszereződött az állomány.

Címlapkép: Getty Images