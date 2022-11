Jelentős mennyiségű kőolajat talált a Mol Vecsés határában, 2100 méter mélyen. A Mol júliusban kezdett kutatófúrásba a területen, ahol a szükséges tesztek elvégzése után bebizonyosodott, hogy eddig ismeretlen kőolajmezőt sikerült felfedezni. Az új kút napi 600 hordó termeléssel indul, későbbi tervezett 700-1000 hordós termelése mintegy 10 százalékkal növeli a Mol Magyarország és 5 százalékkal Magyarország kőolajkitermelését. A Vecsés-2 nevű olajkút a Mol harmadik legnagyobb hozamú magyarországi kútja lett, egyedül képes kiváltani az elöregedő algyői mező teljes éves természetes hozamcsökkenését.

A Mol 2015-ben nyerte el a kutatási koncessziót a Vecsés körüli területre, az előzetes geológiai vizsgálatok elvégzése után Vecsés határában jelölték ki a kutatófúrás helyét. A júliusban elkezdett fúrás 31 napig tartott és 2100 méteres mélységet ért el. Az ilyenkor szükséges kúttesztelések során bebizonyosodott, hogy

gazdasági hasznosításra alkalmas a kőolajtalálat, ezért a kutat november 11-én termelésbe állították.

Az olajat közvetlenül a százhalombattai Dunai Finomítóba szállítják.

„Minden csepp Magyarországon kitermelt kőolaj hozzájárul ahhoz, hogy csökkentsük az ország energiafüggőségét, ezért is nagy öröm számunkra ez a kutatási siker. A jelenleg termelés alatt álló készletek folyamatosan kimerülnek, ez egy természetes folyamat része. Hatalmas erőfeszítéseket teszünk annak érdekében, hogy a termelést szinten tartsuk, a Mol az elmúlt 5 évben 133 milliárd forintot költött erre, ha ezt nem tennénk, évente 15-20 százalékkal csökkenne a termelésünk. Ezekben az években jelentős sikereket értünk el a hazai kutatásban, például több sekély mélységű gázmezőt találtunk és állítottunk termelésbe. A vecsési találat viszont egy nagyobb mélységű olajmező feltárását hozta, amelynek alapján a Mol további fúrásokat tervez a környéken a mező kiaknázására és a termelés fokozására" - mondta Hernádi Zsolt, a Mol-csoport elnök-vezérigazgatója.

A Mol a legnagyobb szénhidrogén-termelő Magyarországon, 2021-ben a hazai termelésből a kőolaj kb. felét (3,5 millió hordó) és a földgáz kb. 90 százalékát (1,4 milliárd köbéter) az olajcég biztosította. A Mol-csoport kőolaj-és földgázkitermelési portfóliójában szintén Magyarország a legnagyobb, jelenleg a teljes termelés harmadát adja. A Mol folyamatos munkaprogramot hajt végre, tehát az ország több pontján egy időben, párhuzamosan zajlanak a munkálatok, az elmúlt 5 évben kb. 300 kútmunkálat történt és 16 új kút kezdett termelni. A sekélygáz kutatási programban eddig 13 új kút állt munkába. A százmilliárdos nagyságrendű beruházások nélkül a hazai termelés a jelenlegi szint kevesebb mint felére esett volna vissza az elmúlt 5 évben, áll a vonatkozó közleményben.

A Mol a következő 5 évben csaknem 200 milliárd forintot tervez befektetni a magyarországi kőolaj-és földgázkitermelés fejlesztésébe, ennek közel 60-65%-a földgáz, 20-25%-a kőolaj célú, a maradék pedig az infrastruktúra biztonságos fenntartását, pótlását célozza, olvasható a közleményben.

Fokozódó ellátási nehézségek

Az elmúlt napokban többször is a figyelem középpontjába került az olajcég, múlt hét pénteken jelentették be például, hogy ismét korlátozzák a tankolást az összes hazai töltőállomáson, a gyorstöltő oszlopokon a tankolási limit 100 liter/tranzakció azóta. Ezt megelőzően pedig azt jelentették be, hogy a Mol partnereknek kiküldött üzenete szerint „az ország működése és energiaellátása érdekében” nem tudnak dízelt és motorbenzint biztosítani nekik a mai nappal kezdődő héten.

Mától tehát a Mol 194 kis kútra nem szállít üzemanyagot, az átmeneti korlátozások határozatlan időre szólnak, a döntésnek több oka is van, például az, hogy karbantartási munkákat kell végezni a Dunai Finomítóban.

A Független Benzinkutak Szövetsége (FBSZ) szerint országos üzemanyaghiány jön,

közzétették friss listájukat is azokról a településekről, ahol üzemanyaghiány lehet a kis kutaknál.

Mivel az üzemanyagárstop kezdetektől fogva nehezen fenntarthatónak, illetve a piaci viszonyokat erősen torzítónak bizonyult, ezért a kormány az elmúlt hónapokban a mennyiségi szabályozások mellett több körben átdolgozta a stopot, egymás után vonva ki az árstop hatálya alól a fogyasztók egyre nagyobb részét. A kormány még tavaly november 15-én rendelte el a 480 forintos hatósági árat, amit több lépcsőben, az év utolsó napjáig meghosszabbított. Időközben szűkítette a kedvezményes áron vásárlók körét, kirekesztve többek között a nehézgépjárműveket, a külföldi kisteherautókat, a külföldi rendszámú személyautókat, illetve a céges autókat is:

Március elején egyre hangosabbak lettek a hangok a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesületének irányából, amik az ellátási lánc zavaraira hívták fel a figyelmet, erre a kormány reagált is, egy kormányinfón ugyanis ismertették a kormány lépéseit, melyek az üzemanyagpiacot voltak hivatottak érinteni azzal a céllal, hogy fennmaradjon a benzinárstop és az ellátás biztonsága. Egyéb intézkedések mellett első ízben szűkítették a 480 forintos rögzített benzinárra jogosultak körét, egész pontosan a 7,5 tonna feletti magyar gépjárművek és a 3,5 tonna feletti külföldi járművek is csak a nagy nyomású oszlopoknál tankolhattak ezt követően, piaci áron.

is csak a nagy nyomású oszlopoknál tankolhattak ezt követően, piaci áron. Aztán május végén jött a bejelentés, hogy Magyarország eltérő üzemanyagárakat szab meg a külföldi rendszámmal , illetve a magyar rendszámmal rendelkező járműveknek. A magyar rendszámú gépjárművek, köztük a magyar okmányokkal rendelkező traktorok és mezőgazdasági gépek a piaci áraknál (akkor) 60-70 százalékkal alacsonyabb hatósági árakon tankolhattak. Ezzel szemben az összes, külföldi rendszámmal rendelkező gépjármű elvesztette jogosultságát a csökkentett árú üzemanyagra. Ezzel a döntéssel kapcsolatban egyébként eljárást indított Magyarország ellen az Európai Bizottság: felszólították a magyar hatóságokat, hogy tartsák be az áruk és szolgáltatások – köztük a közlekedési szolgáltatások – szabad mozgására, a letelepedés szabadságára, a polgárok és a munkavállalók szabad mozgására, a megkülönböztetésmentesség elvére, valamint az egységes piac átláthatóságáról szóló irányelv szerinti értesítési szabályokra vonatkozó uniós jogi rendelkezéseket.

, illetve a magyar rendszámmal rendelkező járműveknek. A magyar rendszámú gépjárművek, köztük a magyar okmányokkal rendelkező traktorok és mezőgazdasági gépek a piaci áraknál (akkor) 60-70 százalékkal alacsonyabb hatósági árakon tankolhattak. Ezzel szemben az összes, külföldi rendszámmal rendelkező gépjármű elvesztette jogosultságát a csökkentett árú üzemanyagra. Ezzel a döntéssel kapcsolatban egyébként felszólították a magyar hatóságokat, hogy tartsák be az áruk és szolgáltatások – köztük a közlekedési szolgáltatások – szabad mozgására, a letelepedés szabadságára, a polgárok és a munkavállalók szabad mozgására, a megkülönböztetésmentesség elvére, valamint az egységes piac átláthatóságáról szóló irányelv szerinti értesítési szabályokra vonatkozó uniós jogi rendelkezéseket. Július végén újabb korlátozás jött, a 480 forintos árat azóta csak a magántulajdonú gépjárművekre, taxikra és mezőgazdasági erőgépekre tartják fent. A szigorítás előzményeként a Molnál bejelentették a százhalombattai finomító karbantartás miatti leállítását, amivel nehezebb helyzetbe került a benzinellátás az országban – Gulyás megfogalmazása szerint az ellátás két útja az import és a stratégiai készletek elővétele lehet, utóbbi csak egy bizonyos mértékig lehetséges, az importból való fedezés pedig nem volt opció, mert a külföldi cégeknek ezen a hazai rögzített áron nem érte meg Magyarországra exportálni. A kormány ezért úgy döntött, hogy a készletek egy részének felszabadítása mellett a 480 forintos árat csak a magántulajdonú gépjárművekre, taxikra, mezőgazdasági erőgépekre tartják fent, ezzel tulajdonképpen kizárták a céges autókat - nem sokkal később kormányközeli forrásokból úgy értesültünk, hogy a személygépkocsik mintegy 20 százaléka lehet céges üzemben tartású autó, ez mintegy 800 ezer autót jelenthet.

tartják fent. A szigorítás előzményeként a Molnál bejelentették a százhalombattai finomító karbantartás miatti leállítását, amivel nehezebb helyzetbe került a benzinellátás az országban – Gulyás megfogalmazása szerint az ellátás két útja az import és a stratégiai készletek elővétele lehet, utóbbi csak egy bizonyos mértékig lehetséges, az importból való fedezés pedig nem volt opció, mert a külföldi cégeknek ezen a hazai rögzített áron nem érte meg Magyarországra exportálni. A kormány ezért úgy döntött, hogy a készletek egy részének felszabadítása mellett a 480 forintos árat csak a magántulajdonú gépjárművekre, taxikra, mezőgazdasági erőgépekre tartják fent, ezzel tulajdonképpen - nem sokkal később kormányközeli forrásokból úgy értesültünk, hogy a személygépkocsik mintegy 20 százaléka lehet céges üzemben tartású autó, ez mintegy 800 ezer autót jelenthet. Október 1-jétől ismét kell készletezési díjat fizetniük az üzemanyag-kereskedőknek a hatósági áras benzin és dízel után. A díj mértéke július elseje óta a benzin esetén 1990 forint, a dízelnél pedig 1864 forint literenként, a díjfizetési kötelezettségről lehetett már előre tudni, hogy növelő tényezőként fog megjelenni a hatósági áras üzemanyagok árában annak dacára, hogy a friss változás közvetlenül nem ezeket érinti.

Árfolyamreakció

A Mol befektetői érdemben még nem reagáltak a legfrissebb, vecsési hírre, jelenleg 0,4 százalékos mínuszban van a jegyzés.

