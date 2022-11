Ralizik a Mol részvénye a tegnapi bejelentés után

A Mol részvényárfolyama vélhetően a tegnapi bejelentésnek köszönhetően emelkedik, miszerint Vecsés határában gazdasági hasznosításra alkalmas olajat talált a társaság, az új kút napi 600 hordó termeléssel indul, későbbi tervezett 700-1000 hordós termelése mintegy 5 százalékkal növelheti Magyarország kőolajkitermelését.

A hazai tőzsdei vállalatok közül a nyitásban a Mol részvényeit veszik a második legnagyobb forgalom mellett a befektetők, a hazai részvényindex, a BUX pedig közben 1 százalékos pluszban van, ami nemzetközi összevetésben relatív felülteljesítőnek számít.

A Mol részvényárfolyama vélhetően a tegnapi bejelentésnek köszönhetően emelkedik, miszerint Vecsés határában gazdasági hasznosításra alkalmas olajat talált a társaság - az új kút napi 600 hordó termeléssel indul, későbbi tervezett 700-1000 hordós termelése mintegy 10 százalékkal növeli a Mol Magyarország és 5 százalékkal Magyarország kőolajkitermelését.

A piacnyitás után röviddel már 2,4 százalékos pluszban is volt a részvény, jelenleg 1,9 százalékos az emelkedés mértéke.

Kifejezetten magas forgalom mellett veszik a befektetők az olajtársaság részvényét.

Ami pedig a szektortársak teljesítményét illeti, a Mol korántsem a legjobban teljesítő olajcég egyelőre, a magyar vállalat részvényének emelkedése jócskán elmarad például az osztrák OMV-étől.

A szektorspecifikus ralit többek között az olajár emelkedésével is lehet magyarázni; ma már 0,8 százalékos pluszban van a benchmarkként szolgáló Brent jegyzése, holott tegnap délután még 5 százalék feletti mínuszt is láthattunk az árfolyamnál, miután felröppent az OPEC-országok esetleges termelésnövelésének lehetősége. Ezt azonban röviddel a híresztelések napvilágra kerülését követően cáfolta Abdulaziz bin Szalmán szaúdi energiaügyi miniszter, aminek hatására gyorsan vissza is kapaszkodott az árfolyam.

