Hernádi Zsolt: Kell valakinek lélegeztetőgép?

Az egész világot pofán vágták

Előadásának elején az elmúlt hónapok politikai és gazdasági eseményeiről beszélt Hernádi Zsolt, a Mol-csoport elnök-vezérigazgatója. A jelenkori kockázatkezelési stratégiákat illetően Mike Tyson-t idézte a cégvezér, miszerint:

Mindenkinek van terve addig, amíg pofán nem vágják

Hernádi szerint Európát és az egész világot a jelenlegi helyzet jól pofán vágta, hirtelen nagyon sok változás történt és történik, amikhez nehéz alkalmazkodni. Lehet itt gondolni a koronavírusra, a nyersanyagárak emelkedésére, a háború okozta soha nem látott energiaválságra és messzebbre tekintve a globalizáció lassulására, amit az USA és Kína vezetésével kialakulóban lévő kétpólusú világrendnek lehet köszönni.

A globalizációt „mi nagyon élveztük” és el sem lehetett korábban képzelni az ellátási láncok problémáit, e mentén azonban egy elképesztő mértékű kölcsönös függőségi helyzet alakult ki az években, amit először a protekcionista gazdaságpolitikát folytató Donald Trump Kínával szembeni vámháborúja rengetett meg. Ezt követően pedig megérkezett a Covid, ahol emberéletekről volt szó, ezért előtérbe került a szuverenitás az országoknál, az lett nyilvánvalóan a prioritás, hogy meg kell védeni az embereket.

Ennek következtében európai országok exporttilalmat vezettek be különféle termékekre, aminek következtében nem volt elég maszk, nem volt elég lélegeztetőgép, amikre a nagyvállalatok és az országvezetések részéről érkeztek sorra a pánikreakciók, a Mol is bepánikolt és vett 70 darab lélegeztetőgépet

Valakinek kell esetleg?

– szúrta be a kérdést viccelődve a cégvezér, az eszközökkel ugyanis már nem igazán tudnak mit kezdeni. Emellett átállították az egyik gyárukat fertőtlenítőgyárrá,

az ehhez hasonló pánikreakciók pedig megmutatták, hogy mennyire sérülékeny a globális piacgazdaság,

amit törhetetlennek képzeltünk korábban.

A politikai döntések felülírják a piaci döntéseket

Aztán jött a háború és az orosz energiafüggőségtől való megszabadulás került a fókuszba, ami korántsem egyszerű feladat, a háború nyomán Oroszország Kínához sodródik ebben az új rendszerben és tulajdonképpen e mentén alakult ki

a kétpólusú világrend az USA és Kína között, ami egy komoly deglobalizációs folyamat.

A szakember kiemelte, hogy ez a világrend nem gazdasági, hanem politikai döntések és érdekek folyamán alakult és alakul így,

európai szankciók határozzák meg, hogy mit kitől vehetünk, az USA szankciói határozzák meg, hogy amerikai cégek hova, mit, mikor, mennyit fektethetnek be.

A politikai döntések felülírják a piaci döntéseket – hangsúlyozza Hernádi, ezek következtében lehet látni a különböző piacbefolyásoló beavatkozásokat. Ezek miatt a cégvezér szerint az eddigi világ ahogy ismertük, már nem fog visszatérni a folyamatos GDP-növekedéssel és a nulla körüli inflációval,

ennek a világnak vége,

egy most látható és a jövőben várható inflációs környezetben pedig sokan nem tudják, hogy mit és hogyan kell csinálni, a jegybankok az alapkamat emelésével próbálnak ez ellen harcolni, de hihetetlen gyors ez a változás és egyelőre keressük az eszközrendszert minderre.

Mekkora a probléma?

Az orosz energiatermékekről való leválás nehézségére visszatérve Hernádi ismét hangsúlyozta, hogy rendkívül magas az európai országok energiafüggősége az elmúlt 30-40 év energiarendszerének kiépítése végett, mindezt megváltoztatni sok idő és sok pénz. A függés számokban: az orosz behozatal az összimport arányában

a földgáznál 38 százalék azaz 160 milliárd köbméter, olajban 27 százalék azaz 135 millió tonna kőolaj, dízelben pedig 10 százalék.

Az olcsó és megbízható orosz energiaáramlás azonban végleg megszűnt, mindkét oldal keresi az alternatívákat, Európa „őrült módon elkezdett LNG-t vásárolni”, az oroszok pedig többet szállítanak Kínába - a széles körben hatékony alternatívának vélt cseppfolyósított földgázzal kapcsolatban kifejtette Hernádi, hogy ez a termék a rendkívül magas karbonlábnyoma mellett nagyon drága jelenleg, főleg, ha messziről hozzák azt be. Mindent összevetve pedig úgy néz ki, hogy hiányozni fog a rendszerből 35-40 milliárd köbméter földgáz, Hernádi hangsúlyozta:

Nem az idei tél lesz a probléma hiszen idén még jön az orosz gáz, a jövő tél lesz a probléma.

A mostanában látott, rendkívül magas energiaárak következtében pedig nem lehet versenyképes árut előállítani Európában a Mol-vezér szerint, főleg a magas energiaintenzitású iparágakban. Ennek már látszanak is az első megnyilvánulásai, számos nitrogén alapú műtrágyagyár szüntette már be részben a termelést a kontinensen, de például az alumíniumgyárak is jelentősen csökkentik a termelésüket, több iparág vezető szereplői szervezik át tevékenységeiket például az Egyesült Államokba, Hernádi megfogalmazása szerint mindezek következtében

iparágak fognak megszűnni Európában.

Az Európai Unió természetesen reagál a helyzetre elsősorban a lakosság védelmével a fókuszban, a német kormány például felfuttatta a szénerőművek használatát, nő a szénimport a német gazdaságban, emellett a tűzifa lett az új arany, és sorra érkeznek a hatósági árak és a mennyiségi korlátozások is az energiatermékeknél, sorolja a nemzetközi trendeket Hernádi – utóbbiak pedig

az ellátási láncok komoly problémáit okozzák.

Hogy szemléltesse egy konkrét példán keresztül a kialakult helyzetet, Hernádi elmondta, hogy az üzemanyagárstop itthon tulajdonképpen az élére állította az ellátási helyzetet az import leállása miatt, a nehézségek érzékeltetésére elmondta, hogy ha például egy finomítóban probléma lép fel (ami a hétvégén meg is esett), akkor arra eddig könnyű volt reagálni és könnyű volt ezt kiküszöbölni, most azonban ellátási problémát tud okozni egy ilyen, évente akár 20-szor is előforduló és korántsem ritka esemény, ugyanis a szomszéd Ausztriát most nem lehet megkérni, hogy "kicsit nyissák meg jobban a csapot mert épp kiesett a kapacitásunk egy része", ugyanis ilyen hazai üzemanyagárak mellett nem szállítanak ide, megállt az import.

Mi lehet a megoldás?

A szakember szerint három dolgot kell megtenni, hogy megoldódjon a helyzet és fennálljon az energiabiztonság:

biztosítani kell, hogy legyen elég és elérhető energia,

dollármilliárdokat kell rákölteni az orosz energiahordozóktól való függés minimalizálására és

tovább kell menni a zöld átmenet útján.

Ennek érdekében a kínálati oldalon bővíteni kell, fokozatosan le kell jönni a gázról és diverzifikálni, teret kell adni a megújulóknak, de a jelenlegi tempóval és beruházásokkal ez a cél csak nagyon sok időn belül valósítható meg. A diverzifikálás terén tehát még egyáltalán nem áll jól a kontinens, mutat rá Hernádi; korábban elmondta, hogy

MAGYARORSZÁG TEKINTETÉBEN EGY ÉVNYI GDP KÉNE AHHOZ, HOGY A TELJES GAZDASÁGOT ÁTÁLLÍTSUK MEGÚJULÓRA,

ha ezt elosztjuk 30 évre, az a GDP 3 százalékát jelenti évente, ami kimondottan nagy szám.

Közben nehéz lesz megszabadulni Oroszországtól, mivel a zöld átmenethez szükséges nyersanyagok termelői között az oroszoké az egyik legjelentősebb gazdaság. Korábban azt is kiemelte Hernádi, hogy ha nem a megfelelő utat járja be Európa a következő években, akkor a kétpólusú rendszer vesztes oldalán fogunk kikötni, ezért ki kell alakítanunk a saját utunkat és beleilleszkedni ebbe az új rendszerbe, meg kell tanulni ebből a legtöbbet kihozni.

