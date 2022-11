A közelgő összeomlásba sokan bele fognak pusztulni a híres üzletember szerint

Az orosz-ukrán háborúnak és az energiaválságnak, a koronavírus-helyzet kínai alakulásának és az ingatlanpiaci nehézségeknek, a világszerte elharapódzó inflációnak és a jegybankok sorozatos kamatemeléseinek, illetve az egyre reálisabb recessziós félelmeknek köszönhetően kimondottan rossz évük van eddig a tőzsdéknek, egy ilyen környezetben sorra fogalmazzák meg a híres guruk és befektetési szakértők vélekedéseiket a kilátásokkal kapcsolatban, a nagy volumenű megmondásaitól hirhedt Robert Kiyosaki is serényen hallatta a hangját az elmúlt hetekben.

Sokan el fognak pusztulni

A bevezetőben is említett okoknál fogva 2022 korántsem a tőzsdék éve, a vezető amerikai részvényindexek közül az S&P 500 15,5 százalékot zuhant, a Dow a novemberi meredek visszapattanás ellenére 5,9 százalékkal lejjebb került, de a legnagyobb mértékben a tech-túlsúlyos Nasdaq sínylette meg ezt az időszakot, a börze 27,9 százalékot esett eddig idén.

A széles körben ismert, befektetői hozzáállásra és pszichológiára fókuszáló "Rich Dad Poor Dad" szerzője, Robert Kiyosaki szerint azonban még nem vagyunk a végén a rossz időknek, éppen ezért érdemes mielőbb fejben felkészülni mindenre. A guru már korábban, október elején is kongatta a vészharangot, akkor kihangsúlyozta, hogy a jelenlegi visszaesés kifejezetten súlyos lehet. Akkor azt mondta, hogy

Ez lesz a világtörténelem legnagyobb összeomlása, ugyanis soha nem volt még ennyire felpumpálva a globális adósság.

Azóta a Twitteren figyelmeztette követőit, hogy a közelgő összeomlásra érdemes minél előbb mentálisan felkészülni, többek között ezt írja a guru:

... Ebben a közelgő összeomlásban sokan fel fognak nőni, és sokan el fognak pusztulni.

I did not have to go to Vietnam. I was draft exempt because I was in the oil industry. Yet I volunteered for the US Marines and flew helicopter gunships. Great decision because I had to grow up. In this coming crash many people will grow up and many will be wiped out. Take care. {:url} — therealkiyosaki (@theRealKiyosaki) October 23, 2022

A kínai és amerikai ingatlanpiaci nehézségek közepette Kiyosaki felhívja a követői figyelmét a nagy sikerű könyvének egyik tézisére, miszerint "a házad nem egy (vagyon)eszköz", a guru így fogalmaz:

2008-ban összeomlott a lakáspiac. 2022-ben összeomlanak a lakáspiacok.

A helyzet tehát súlyosabb is lehet akár a 2008-asnál, ugyanis most az amerikai nehézségek mellett a kínai piaccal is komoly problémák vannak. Az Evergrande-csőd után sorra érkeznek a baljós hírek, Ázsia legnagyobb vállalati kötvényalapjai igyekeznek távol tartani magukat a szektortól és több nagy amerikai alapkezelő is kitáraz ezekből a kitettségekből, a legfrissebb fejleményről pedig a hónap elején számoltunk be, amikor kiderült, hogy az Evergrande bedőlése óta eltelt 14 hónap mindegyikében csökkentek az ingatlanárak Kínában, októberben hét éve a legnagyobb mértékű havi csökkenést jegyezték fel.

25-yrs ago in RichDadPoorDadI said Your House is NOT AN ASSET. Financial experts cry: You dont know what youre talking about. 2008 housing market collapsed. 2022 housing markets collapsing. Get smarter than the experts. Know the difference between assets and liabilities. {:url} — therealkiyosaki (@theRealKiyosaki) November 3, 2022

Hova kell menekülni?

A nemesfémek - különösen az arany és az ezüst - népszerű termékek lehetnek és fedezetet jelenthetnek az infláció és a bizonytalanságok ellen, legalábbis a klasszikus vélekedés szerint, a mögöttes logika alapján ugyanis ezeket a termékeket a fiat pénzekkel ellentétben nem lehet csak úgy a "semmiből kinyomtatni", ennél fogva értéküket nagyrészt nem befolyásolják a világ gazdasági eseményei. A jelek szerint így gondolkozik Kiyosaki is, a Twitteren arany és ezüst vásárlására biztatta a nagyérdeműt, de a bitcoint is előnyben részesíti a guru. Ezt írja:

A kamatemelés megöli a gazdaságot. A részvény, kötvény és ingatlanpiac összeomlik. A Fed meghátrál. Vegyél aranyat, ezüstöt és bitcoint, mielőtt a FED meghátrál.

Gold & silver prices plunge as Fed continues raising interest rates. Silver is out of stock so I am buying physical gold coins. Raising interest rates will kill economy. Stock, bond, real estate will crash. Fed will pivot. Buy Gold, Silver & Bitcoin before FED pivot. Take care. {:url} — therealkiyosaki (@theRealKiyosaki) October 29, 2022

Az idei év árfolyamalakulásait tekintve egyébként nem mondható el, hogy biztos menedékül szolgáltak volna a nemesfémek a befektetők számára, az arany árfolyama 2022-ben mintegy 14,7 százalékkal csökkent, de a háború kitörése okán látott márciusi lokális csúcsponthoz képest már 42 százalékot esett a jegyzés.

A bitcoin esetében még kétségbeejtőbb a helyzet, a likviditási botrányok és a kriptotőzsde-csődök közepette a 16 000 dolláros szint közelébe esett egy bitcoin ára, ami

éves szinten 64,4 százalékos zuhanásnak felel meg.

Egyébként arra is felhívta a figyelmet a guru, hogy szerinte az arany, az ezüst és a bitcoin bár megvédheti az ember vagyonát, de a jövedelmét nem.

Gold, silver, Bitcoin may protect your WEALTHbut not your INCOME. As economy crashes, stock markets go bust, pensions crash and unemployment rises a SIDE HUSTLE may provide you income. Who knows,? Your side hustle may grow into the next Amazon or Bitcoin. Take care. Be aware. {:url} — therealkiyosaki (@theRealKiyosaki) October 13, 2022

Bidennek is odaszúrt a guru

Nem csak pénzpiaci véleményeket és tanácsokat osztogat a közösségi médiában Kiyosaki, de markáns politikai állásfoglalásának is több ízben hangot adott az elmúlt hetekben, a híresen Trump-rajongó guru nem hazudtolta meg magát. Rendkívül örült a pénzember Donald Trump újraindulásának, a jelenlegi elnökkel kapcsolatban pedig Jordan Peterson kanadai politológust idézve így fogalmazott:

"Ha azt hiszed, hogy a kemény férfiak veszélyesek, várj, amíg meglátod, mire képesek a gyenge férfiak." Biden egy gyenge és nagyon veszélyes ember.

Donald Trump announced his run for President. You have the right to vote for your choice. That is freedom. I quote Jordan Petersons words of wisdom: If you think tough men are dangerous, wait until you see what weak men are capable of. Biden is a weak & very dangerous man. {:url} — therealkiyosaki (@theRealKiyosaki) November 16, 2022

Még ennél is tovább menve egyenesen bűnözőcsaládnak nevezte Bidenét, illetve részben őt tette felelőssé a jelenlegi helyzet miatt, illetve a csődöt mondó FTX kriptotőzsdét, az amerikai jegybankot, a korrupt politikusokat és az elcsalt választást titulálta még óriási problémáknak.

BITCOIN not the problem. No more than Gold, Silver, Oil cause inflation. FTX, Biden crime family, Fed, Marxist educators, corrupt politicians, stolen elections REALLY BIG PROBLEMS. Gold, silver, Bitcoin, police, veterans vital for our personal freedoms. Seek truth & fight back {:url} — therealkiyosaki (@theRealKiyosaki) November 15, 2022

Címlapkép: Kyodo News Stills via Getty Images