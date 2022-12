Nagyot ralizott a magyar tőzsde, erős lett a november

Erős hónapon van túl a Budapesti Értéktőzsde; a BÉT első számú indexe, a BUX index 45 984,2 ponton zárt, amely októberhez képest szignifikáns, 12 százalékos növekedést jelent. A részvénypiac összforgalma elérte a 249 milliárd forintot, amely átlagosan 11,9 milliárd forint napi forgalomnak felel meg. A hazai blue chipek körében, 163 milliárd forinttal, az OTP Bank papírjaival folyt legmagasabb értékben a kereskedés, a 43 milliárd forintot elérő Richter, és az 34,5 milliárd forint forgalmú Mol előtt. A befektetési szolgáltatók közül a Wood & Company került az élre, míg a második helyet a Concorde, a harmadikat az Erste Bank szerezte meg. A november események tekintetében is mozgalmasnak bizonyult, az év legkiemelkedőbb hazai tőkepiaci eseménye, a BÉT50 konferencia mellett három kereskedésindító csengetésre – Vienna Insurance Group, Magyar Telekom, ASTRASUN – is sor került.

Alapvetően pozitív hangulat jellemezte a nemzetközi tőkepiacot novemberben, az október második felében megkezdődött emelkedés folytatódni látszik mind Európában, mind Ázsiában és Amerikában. A piacokra negatív hatást gyakorló hírek csak átmenetileg akasztották meg a növekedést, a világszerte lassulni látszó inflációs folyamatok eredményeként összességében erősödtek a tőzsdék.

A Budapesti Értéktőzsde vezető tőzsdeindexe, a BUX index is folytatta az októberben megkezdett emelkedő tendenciát, 12 százalékos emelkedéssel 45 984,2 ponton zárta a hónapot. Legmagasabb értékét, 45 984,2 pontot a hó utolsó napján érte el.

A korábbi hónapok trendjéhez hasonlóan novemberben is az OTP részvényeivel folyt legnagyobb értékben a kereskedés, az értékpapírhoz köthető forgalom az összforgalom 65,5 százalékát tette ki, 163 milliárd forinttal. A bankpapír ezúttal is erős hónapot zárt, amelyet a 19 százalékos részvényárfolyam-emelkedés is jelez. Második és harmadik helyen ezúttal is a Richter és Mol zárt, 43 és 34,5 milliárd forintos forgalommal. A blue chip részvényeken túl, a mid-capek közül a Pannergy, a középvállalati kibocsátók közül pedig a Naturland zárt különösen pozitív hónapot, előbbi 10,7 százalékkal magasabb szinten zárt, míg utóbbi kiemelkedően magas, 95,2 százalékos emelkedést ért el.

A hónap kereskedésindító csengetésekben is bővelkedett – míg a Magyar Telekom tőzsdei jelenlétének 25. évfordulóját ünnepelte ilyen módon, a Prémium kategória és a középvállalati piac, a BÉT Xtend egyaránt bővült novemberben – előbbi piacon a meghatározó régiós biztosítótársaság, a Vienna Insurance Group-, utóbbin a főként napelemparkok tervezésével, kivitelezésével és üzemeltetésével foglalkozó ASTRASUN Solar „csengetett be.” A BÉT középvállalatokra specializált piaca ezzel folytatta a dinamikus növekedést, az ASTRASUN Solar ugyanis a hetedik piacra lépő vállalat az év során, amellyel – azon túl, hogy a Megakrán a DM-KER részvényei szintlépést követően immár a szabályozott piacon kereskedhetők – összességében 13-ra nőtt a BÉT Xtenden jelenlévő kibocsátók száma.

Az azonnali részvénypiacon összességében 249 milliárd forint értékben zajlott a kereskedés november hónapban, amely egy kereskedési napra levetítve átlagosan 11,9 milliárd forintot jelentett.

A duplikált részvényforgalom értéke 498,1 milliárd forint volt.

A befektetési szolgáltatók közül a Wood & Company került az első helyre 128,3 milliárd forinttal. A második helyet a Concorde szerezte meg, 121,6 milliárd forint forgalommal, az Erste 106,4 milliárd forintos forgalma pedig ezúttal a harmadik helyhez volt elég.

Ezzel a legnagyobb forgalmat bonyolító befektetési szolgáltatók közül a Wood 25,7 százalékos, a Concorde 24,4 százalékos, az Erste pedig 21,4 százalékos piaci részesedést szerezett novemberben.

A három nagy szereplőnél bonyolódott a piaci forgalom 71,5 százaléka, a top 10 pedig a forgalom 97,5 százalékát adta.

Az árupiaci szekció forgalma az elmúlt hónapokhoz képest visszaesést mutatott 697,2 millió forinttal, amelynek 59,5 százalékát a fenntartható takarmánykukorica, 40,5 százalékát pedig a nagy olajtartalmú napraforgómagból származó kereskedés tette ki.

