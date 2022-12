Amundi: ez hozhat még komoly emelkedést a részvényeknek idén

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban az Amundi Alapkezelő írását olvashatják:

"Számos kedvező hír (pl. kínai lazítás a Covid-politikában, tovább csökkenő európai gázárak, stb.) örvendeztette meg a befektetőket az elmúlt hónapban, de a legfontosabb közülük az volt, hogy a november közepén publikált adat alapján októberben az USA-ban 7,7%-os fogyasztói árindex növekedést regisztráltak év/év alapon a szeptemberi 8,2% után, míg a konszenzus 7,9%-ra számított. Emiatt valamelyest megnőtt a valószínűsége, hogy a vártnál kicsit korábban kezdjen lelépni a fékpedálról a Fed, de egy adatpont alapján még ebben nem lehetünk biztosak, erre az adat utáni szigorúbb Fed kommentek is ráerősítettek.

Amennyiben ebből trend lesz, tehát a következő, novemberre vonatkozó adat is megerősíti azt, az komoly emelkedést jelenthetne a részvények számára a 2022-es év hátralévő részére. A már korábban 40-70%-os esést elkönyvelő, jellemzően technológiai részvények lehetnek a folyamat legnagyobb nyertesei. Az érdemi Fed fordulathoz azonban a munkaerőpiac enyhe romlása is kellene: a legfrissebb, a vártnál nagyságrendekkel rosszabb ADP adat alapján erre valamelyest nőtt az esély.

Ami a fejlett kötvénypiacokat illeti, a fejlett piaci jegybankok kamatemelési ciklusai az év hátralévő részében folytatódhatnak, ugyanakkor várhatóan kisebb lépésekkel. A Federal Reserve irányadó kamata közel kerülhet az 5%-hoz a következő év elején, míg az EKB alapkamat néhány hónapon belül meghaladhatja a 2%-ot. A kamatemelési ciklusok folytatódása a rövidebb hozamszintek további emelkedését hozhatja magával a fejlett piacokon is, azonban a gazdasági lassulás jelei már egyre érezhetőbbek az Egyesült Államokban és az eurozóna tagállamaiban is, ami a hosszabb lejáratok hozamszintjeinek emelkedését már érdemben korlátozhatja. A magyar hozamgörbén is a hosszabb lejáratokon lehetnek már megfelelő beszállási szintek a hosszú távú befektetésekre, a hozamgörbe közepe még érzékenyen reagálhat a tovább növekvő inflációs számokra, néhány hónapon belül azonban az infláció tetőzése után határozott vételi jelzések jöhetnek. Az októberi jegybanki intézkedéseknek sikerült a forint lendületes gyengülését megállítani, illetve megfordítani, valamint a kötvénypiacot stabilizálni.

Előretekintve a jegybanknak egyelőre nincs sok mozgástere: az egynapos betéti kamatlábat magasan kell tartania ahhoz, hogy a pénzügyi stabilitás ne kerüljön ismét veszélybe. Ugyanakkor külső és belső tényezők is segíthetnek pozitív irányba fordítani a magyar eszközök kockázati megítélését. A földgázárak az elmúlt hónapban jelentősen csökkentek a korábbi csúcsokról, azonban még mindig magas szinten vannak – amennyiben az enyhe időjárás folytatódik az elemzők szerint az Európai Unió gázellátásában nem lesznek problémák, és mivel Magyarország energiamixében jelentős hányadot képvisel a földgáz, az alacsonyabb árak a folyó fizetési mérlegre és a forint árfolyamára pozitív hatással bírhatnak. Az egyik legfontosabb tényező azonban, hogy milyen megállapodásra tud jutni a magyar kormány az Európai Unióval a helyreállítási alap és költségvetési fejlesztési források vonatkozásában. Amennyiben megfelelő minőségben végrehajtják az elvárt korrekciós intézkedéseket, és lehívhatóvá válnak a források, az jelentősen javítaná Magyarország és így a magyar eszközök külső megítélését.

A kedvező fejlemények miatt a részvények súlyát 20-ról 30%-ra emeljük. Ami a földrajzi allokációt illeti, a KKE-i és magyar részvények súlyát 5-5%-ra emeljük, mert az európai energiakrízis enyhülése a régiónkra is jó hatással lehet. A jelenlegi árazási szintek a kke-i régióban a Lehman krízis utáni szintek környékén vannak, ezzel a fejlett európai részvényekhez képest az átlagos árazási diszkont szintén történelmi mértékűre, 50%-ra emelkedett.

Az alternatív eszközosztályban súlyozáson nem változtatunk. Az inflációkövető bérleti díjakkal operáló ingatlan befektetéseink súlyát 25%-on tartjuk."

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.