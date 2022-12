Equilor: a Mikulás hozhatja a fordulatot?

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban az Equilor Alapkezelő írását olvashatják:

"Egyre többen a részvénypiacok fordulatára spekulálnak és az eddigi közel 3 százalékos felértékelődése az S&P 500 indexnek visszahozta az optimizmust a piacokra. A november historikusan pozitív hozamot szokott jelenteni a befektetők számára és általában decemberben is folytatódni szokott az öröm. A grafikonokra, illetve a gazdasági adatokra támaszkodva lehetséges, hogy egy fordulóponthoz érkezhettünk és vége lehet a medvepiaci esésnek. Természetesen itt nem arról van szó, hogy elmarad a globális recesszió, inkább csak arról, hogy a befektetői perspektíva javul. A legfontosabb piacmozgató adat a Federal Reserve kamatemelési pályájának az alakulása, amit az infláció változása, valamint a foglalkoztatottság befolyásol a legjobban.

Októberben az infláció 7,7 százalékra csökkent az Egyesült Államokban, a szeptemberi 8,2 százalékról. Ugyan még senki nem meri kijelenteni, hogy az infláció tetőzött, úgy gondoljuk, hogy ez nagyon valószínű. Talán, ami még érdekesebb az a három hónapos átlagos inflációs mutató évesített értéke, ami szeptemberben 2 százalék volt. Vagyis az elmúlt három hónap átlagos áremelkedése évesítve csak 2 százalék. Ez azt jelenti, hogy már rég nem olyan magas az áremelkedés, mint azt gondoljuk és egyre inkább csökkenni fog az árak emelkedésének az üteme jövőre. Az inflációs mutató harmadáért a lakossági adatok felelnek és mivel ez késleltetetten jelenik meg az irányadó mutatóban, ezen a területen is azt látjuk, hogy az ingatlanok áremelkedése drasztikusan csökken, illetve a bérleti díjak emelkedési üteme is lassul, ami majd csak jövő év első negyedévében mutathatja meg csökkentő hatását az inflációs adatban.

A foglalkoztatottság továbbra is kérdőjelként jelenik meg, hiszen a szeptemberi foglalkoztatottsági adat, mint a JOLTS, továbbra is azt mutatja, hogy egyre több a nyitott álláslehetőség, illetve a munkanélküliségi ráta is csak 0,2 százalékkal emelkedett októberben, 3,7 százalékra, ami még mindig szűkösséget mutat a munkaerőpiacon. A hírekben hallható elbocsátások a technológiai vállalatoknál pedig nem jelentősek gazdasági szinten. Októberben a reál bérek közel 3 százalékkal csökkentek, tehát a bér-ár spirál kialakulásától sem kell már tartani.

A vállalati negyedéves jelentések alapján a cégek egyre óvatosabbak, hiszen az energia vállalatokkal nem számolva az eredmények nulla százalékos növekedés közelében vannak a harmadik negyedév során és rég voltak ilyen nyomottak historikusan is. A negyedik negyedéves várakozások is egyre lejjebb kúsznak, hiszen a szokásos ünnepi vásárlási láz idén gyengébb lehet. Az amerikai fogyasztók megtakarításai is visszaestek, hiszen a St.Louis-i Fed adatai alapján csak a jövedelmük 3,1 százalékát tudják félre tenni, míg egy éve ez 10 százalék körül volt, valamint a hitelkártya tartozás is elkezdett emelkedni. A legfrissebb adatok alapján éves alapon 15 százalékkal nőtt a lakosság adósságállománya a harmadik negyedévben, ami az elmúlt 20 év legnagyobb éves növekedése. A hitelállomány emelkedése a magas árak és a robosztus fogyasztói keresletnek tudható be. A dollár gyengülése szintén pozitív hatással lehet az amerikai részvénypiacokra, hiszen ez exportbővüléssel járhat.

A hónap egyik legfontosabb eseménye az Egyesült Államokban az időközi választások voltak, aminek a végleges eredményei alapján már látható, hogy az amerikai törvényhozás megosztott lesz, úgynevezett gridlock helyzetet fog kialakítani. Ez azt jelenti, hogy a demokraták nem fognak tudni semmilyen nagyobb törvényjavaslatot átengedni a politikai rendszeren. Ez a piacok szempontjából pozitív, hiszen megszünteti a jelenlegi bizonytalanságot. Ha nem jön létre új törvény vagy intézkedés, akkor nyugodtabbak lesznek a piacok is. Historikusan megfigyelve az időközi választásokat követő időszak általában jobb hozamokat szokott jelenti a részvénybefektetések számára és ezt most is úgy gondolom, hogy bekövetkezhet.

December közepén várható a jegybank utolsó ülése idén, ahol tovább emelhetik a kamatokat. Itt a kérdés az, hogy 50 vagy 75 bázispontos emelést hajthatnak végre. Valószínűleg a novemberi inflációs adat, illetve a foglalkoztatottsági mutatók itt majd nagyban befolyásolják a döntést, ugyan jelenleg 50 bázispontos emelést áraz a piac, viszont a terminal rate 5 százalék fölé tolódott ki.

Mi optimisták vagyunk a részvényekkel kapcsolatosan és akár a medvepiac végét is elhozhatja a mikulás. Az biztos, hogy az S&P 500 index árfolyamában a 4 100-as szint fontos mérföldkő lesz, viszont ha sikerül megugrania a kurzusnak, akkor folytatódhat az emelkedés. Ellenkező esetben érdemes lehet lecsökkenteni a kockázatos kitettségeket.

A modell portfóliót tekintve, számos stratégiai döntést hoztunk. Ahogy fentebb említettük, optimistábbak vagyunk a részvénypiacokkal kapcsolatosan, így megemeltük 25 százalékra a részvénykitettségünket. A kötvény kitettségünket viszont 10 százalékkal csökkentettük, hiszen az elmúlt pár hétben nagyot estek a magyar kötvényhozamok, így profitot realizálunk."

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.