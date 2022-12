Vége a benzinárstopnak: itt a legfontosabb üzemanyagár-kalkulátor

A jelenlegi üzemanyaghiányos helyzetben számos iparági szereplő felszólalt az árstop kivezetését sürgetve, ez pedig tegnap este meg is történt egy kormányinfó keretein belül. A tegnapi kalkulációink óta kiderült, hogy a 480 forintos hatósági ár kivezetése után a benzin esetében 641, míg a dízel esetében 699 forint lesz a piaci ár literenként (ezek a Mol hálózatában ajánlott árak, amiktől az egyes kutak eltérhetnek). A Mol a tegnaptól érvényes piaci árakhoz képest alkalmazott tehát egy körülbelül 3 százalékos további áremelést, ezért a tegnapi táblázataink valamivel alulbecslik a drágulás mértékét. Az aktuális piaci árak mentén készítettünk most egy személyre szabott kalkulátort, hogy bárki ki tudja számolni, hogy mire kell számítania mától a kutakon.

Az üzemanyaghiányos helyzet az elmúlt hetekben kezdett el súlyosbodni azt követően, hogy a Mol leállította az üzemanyagárplafon bevezetése után szerződött partnereinek a szállításokat, ezt követően kiderült, hogy még tovább csúsznak a százhalombattai finomítónál a munkálatok (tehát még hetekig nem fog teljes kapacitással működni az üzem), de a hétfőn életbe lépett oroszellenes szankcióknak is van olyan olvasata, ami a Barátság kőolajvezetéken érkező szállítások zavartalanságát kérdőjelezi meg.

A fejlemények tükrében a piaci anomáliák beindították a fogyasztók irracionális reakcióját akik pánikvásárlásba kezdtek,

ennek köszönhetően fenntarthatatlanná vált az árstop rendszere Magyarországon.

Mindezek apropóján korábban kiszámoltuk, hogy egyes fogyasztói profiloknak mennyivel kell majd többet fizetniük, most egy személyre szabott kalkulátort is késztettünk, hogy bárki ki tudja számolni, hogy mire számíthat most, az árstop kivezetése után a kutakon:

Üzemanyagár-kalkulátor Hány kilométert autózol egy hónapban? Mennyit fogyaszt az autód (liter / 100km)? Ennyit költesz tankolásra hatósági áron piaci áron, 95-ös benzin piaci áron, dízel Ennyivel fizetsz többet piaci áron 95-ös benzinért dízelért Ennyivel fizetsz többet piaci áron (%) 95-ös benzinért dízelért

Címlapkép: Shutterstock