Célegyenesben az aukciós szezon – II. rész

December 10-én zárul az aukciós piacra több év szünet után visszatérő Abigail Galéria online árverése. A modern anyag legmagasabb, 14 milliós áron induló tétele egy 1929-es Aba-Novák Vilmos festmény, de komoly érdeklődésre tarthatnak számot Rippl-Rónai József, Perlrott Csaba Vilmos, Patkó Károly, Ziffer Sándor, Szőnyi István és Csók István 2,8-4,8 millió forinton kezdő festményei is. A kortárs anyagból Fajó János különböző műfajú egyedi munkái emelkednek ki, de értékes művek képviselik többek között Csiky Tibor, Fehér László, Nem’s Judith, Szikora Tamás, Szurcsik József munkásságát is.

Nem’s Judith: 22/THETA/44, 2022, akril, vászon, 80 x 100 cm, az Abigail Galéria jóvoltából

A Bodó Galéria december 15-i árverésén csaknem 50 tétel indul egymillió forintos, vagy annál magasabb kikiáltási áron. Sztártételnek Bak Imre 1980-as, Régi-motívum című, 16 millió forintról induló akrilképe ígérkezik. A második legdrágább kortárs alkotás Boldi Anya gyermek című, 6,5 millió forinton kezdő bronz szobra. Figyelemre méltó ef Zámbó István különböző műfajú alkotásainak igen gazdag, kilenc tételből álló választéka; a kikiáltási árak 220 ezer és 2,2 millió forint között mozognak. Aukciós ritkaságnak számít Lakatos Artúr Napóleon elbai palotáját ábrázoló, 14 millión kezdő festménye. A XIX. századi anyagból id. Markó Károly Keresztelő Szent János prédikál című festményét (kezdő ára 8 millió forint), a modern munkák közül Réth Alfréd kollázsát emeljük ki; utóbbi tétel induló ára 5 millió forint. Az aukció kétségkívül legnagyobb neve Jeff Koons, akinek ikonikus lufikutyái közül kettőre is lehet licitálni. A színenként 999 példányban gyantából készült szobor egy-egy vörös és fekete változatáért 360 ezer forinton indul a licit.

15-én zárul a Darabanth Aukciósház 432. gyorsárverése. A kínálatból a filatéliai és numizmatikai tételek mellett nem hiányoznak a műtárgyak sem, melyek közül Diener-Dénes Rudolf 460 ezer forinton kezdő párizsi látképét, Lakner László félmillió forintról indított Kassák Lajos hommage-át , Mauer Dóra 170 ezer forintos kezdő árú 1998-as szitanyomatát, valamint a herendi porcelánok gazdag kínálatát emeljük ki. Az árverés tételei itt találhatóak.

Lakner László: Hommage á Kassák Lajos, 1988, vegyes technika, kollázs, papír, 32,5 x 22,5 cm, a Darabanth Aukciósház jóvoltából

A Virág Judit Galéria két árverést is tart; előbb 17-én – alig egy hónappal legutóbbi, hasonló profilú árverésük után – kortárs, két nappal később XIX. és XX. századi munkák kerülnek kalapács alá. A kortársak között két olyan művész, Keserü Ilona és Maurer Dóra munkái indulnak a legmagasabb, egyaránt 44 millió forintos árról, akik az elmúlt hetekben értek el új életműrekordokat. Maurer 1985-ös Quasi-kép, perspektivikus, a 71. lépésből című, a korai 80-as évek képzőművészeti kontextusában kulcsfontosságúnak számító munkája a 80-100 milliós becsértékkel egyértelműen újabb „rekordvárományos”, de akár Keserü Ilonának a műtárgypiacon először felbukkanó, a színkutatás kérdését körbejáró, 80-120 millióra taksált Mozaikterve is átírhatja a művész csúcsárát. Jelentős munkákkal szerepel mellettük Bak Imre, Birkás Ákos, Csernus Tibor, Deim Pál, Fajó János, Hencze Tamás, Lakner László és Nádler István is, míg a fiatalabb nemzedékeket Korodi Luca, Csató József és Király Gábor 850-900 ezer forintról indított alkotásai képviselik. Taubert László márványszobra 4, Botos Péter üvegszobra pedig 2,4 millió forintról indulva várja a liciteket. Az árverés teljes anyaga itt található.

Maurer Dóra: Quasi-kép, perspektivikus, a 71. lépésből, 1985, akril, pozdorjalemez, 180 x 131 cm, a Virág Judit Galéria jóvoltából

Rekordok dőlhetnek két nappal később is, amikor többek között Rippl-Rónai József egyik legmerészebb, utoljára 1928-ban kiállított tájképe, A geszti kastély kertjében kerül kalapács alá. Az 1912 körül született kép kikiáltási ára 160 millió, becsértéke 300-400 millió forint. Csaknem ugyanilyen régen, 1940-ben tűnt el a szakma és a nagyközönség szeme elől Vaszary János egyik utolsó remekműve, a halála előtti évben készült Alassiói strand is. Az intenzív színvilágú, a klasszikus tájképet életképpel kombináló alkotás 65 millió forintról indul; a licit a várakozások szerint 120-160 millió forint között állhat meg. Vaszarytól még egy jelentősebb munka, a 30 millióról induló Bazársor Viareggióban is szerepel a kínálatban, míg Rippl-Rónai neve az Andrássy-ebédlő Zsolnay-készletéből származó tányér dekortervének készítőjeként is felbukkan. A két sztártétel mellett számos további alkotás, így Munkácsy Mihály női arcképe, Galimberti Sándor gyümölcscsendélete, Schönberger Armand városképe, Boromisza Tibor újszerű színvilágú parkrészlete és Medveczky Jenő korai tájképe is kiemelt figyelmet érdemel. Összesen 17 tétel induló ára éri el vagy haladja meg a 10 millió forintot. Az árverés tételeit itt lehet megtekinteni.

Rippl-Rónai József: A geszti kastély kertjében, 1912 körül, olaj, papírlemez, 70 x 100 cm, a Virág Judit Galéria jóvoltából

Az Arte Galéria december 17-i árverésén többek között Ferenczy Béni, Beck Ö. Fülöp és Borsos Miklós bronz érméire, Jaschik Álmos, Dési Huber István és Tichy Gyula rajzaira, Szőnyi István, Bortnyik Sándor, Korniss Dezső, Barcsay Jenő, Deim Pál és Konok Tamás sokszorosított grafikáira, Melcher Mihály és Tóth Margit üvegtárgyaira lehet licitálni; a kikiáltási árak ötszámjegyűek és csak ritkán magasabbak 50 ezer forintnál.

A Szentendreart december 18-án záruló online árverése a városhoz kapcsolódó, zömmel kortárs művészek alkotásait kínálja. A csaknem másfélszáz mű egyikének induló ára sem haladja meg a 450 ezer forintot, pedig az alkotók között olyan neves mesterek szerepelnek, mint Deim Pál, Bartl József, Haraszty István, Aknay János vagy feLugossy László.

Ugyancsak 18-án zárul a Régikönyvek.hu online grafikai árverése. Az induló árak széles sávban, 8 és 600 ezer forint között mozognak; az utóbbi összegről egy Munkácsy-tanulmányrajz indul. Keserü Ilonától Nádler Istvánig számos igen keresett kortárs mester művei szerepelnek a kínálatban, egy Keserü-szitanyomatot leszámítva 200 ezer forint alatti induló árakkal.

December 18-án sokfelé kell figyelniük a gyűjtőknek, mert az Online Art Galéria árverése is ezen a napon zárul. Aknay János akrilképét, Vasarely két szitanyomatát és Keserü Ilona színes litográfiáját leszámítva a tételek itt is 200 ezer forint alatti áron kezdenek. A kínálatban zömmel kortárs művek szerepelnek, jelentős részük egyedi vagy sokszorosított grafika. Számos olyan munkára lehet külön-külön licitálni – például Kassák Lajostól, Konok Tamástól, Fajó Jánostól, Magda Franktól –, melyek eredetileg egy-egy mappa részeként jelentek meg.

Patkó Károly: Mediterrán kikötő (Hajóácsok), 1930, tempera, vászon, 145 x 180 cm, a Kieselbach Galéria jóvoltából

December 20-án tartja téli árverését a Kieselbach Galéria. Az aukció sztárja Patkó Károly nagyméretű Mediterrán kikötője, a művész egyik főműve, a Római Iskola kiemelkedő alkotása lehet, amitől, mint 120 milliós kikiáltási ára és 140-180 milliós becsértéke jelzi, új életműrekordot várnak. Fontos munka Perlrott Csaba Vilmos Parkban című, 1907-es alkotása is, mely 2019-ben még Rippl-Rónai műként szerepelt egy párizsi árverőház kínálatában. A festmény 48 millió forinton kezd, becsértéke pedig 70-110 millió forint. Ugyanennyiről indul Gulácsy Lajosnak egy Comói-tavi hotel teraszát megörökítő, 1912 körüli festménye, s hasonlóan magas, 42 milliós kezdőárat kapott Czóbel Béla 1929-ben festett ikonikus, bélyegen is megörökített gyümölcscsendélete. Scheiber Hugó műveinek gazdag, 9 tételt tartalmazó kínálatából kiemelkedik az 1921 körül született Vasúti átjáró, a magyar expresszionista festészet igen jelentős, 24 millió forinton kezdő darabja. Bálint Endre 1975-ös Ikonosztáza 22 éve még 2,5 millió forintos induló árral került kalapács alá, most 32 milliós kezdő árral és 44-55 milliós taksával várja a liciteket. Az áraikat tekintve az utóbbi időben szintet lépett művészek közül megemlítjük Klie Zoltán 28 milliós kikiáltási árú Óbudai gyárát, illetve Czene Béla hét munkáját, melyek 550 ezer és 4,8 millió forint közötti árakon kezdenek. Az alacsonyabb árfekvésű tételek közül a magyarországi roma festészet három kiemelkedő alakja, Balázs János, Péli Tamás és Oláh Mara (Omara) munkáit emeljük ki, melyekre 260-340 ezer forint között kezdődik a licit.

Perlrott Csaba Vilmos: Parkban, 1907, olaj, vászon, 76,5 x 98,5 cm, a Kieselbach Galéria jóvoltából

Az aukciós évet a Műgyűjtők Háza zárja december 21-én. A tételek között XX. századi és kortárs festmények és grafikák mellett kerámiák, szobrok, kiállítási plakátok is szerepelnek.

Borítókép: Keserü Ilona: Mozaikterv (SOTE), 1974, olaj, vászon, 125 x 166,2 cm, a Virág Judit Galéria jóvoltából