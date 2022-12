Hernádi Zsolt: több hónapig tarthat, amíg normalizálódik az import

Interjút adott az árplafon eltörlése és az extraprofit-adó emelése után a Telexnek Hernádi Zsolt. A Mol vezérigazgatója többek között elmondta, hogy hetek kellenek ahhoz, hogy ismét a megszokott szinten legyen hazánkban az üzemanyag elérhetősége, ez egyébként egybecseng Bujdos Eszter, a Holtankoljak.hu ügyvezetőjének vélekedésével is. Hernádi szerint bár az árplafon egy átmenetileg szükséges intézkedés volt a kormány részéről, de a problémák kialakulása miatt lépni kellett. A cégvezér a Barátság kőolajvezetékről, az orosz olajtermékekre vonatkozó szankciókról és a százhalombattai finomítót érintő fejleményekről is beszélt.

Árplafon és extraprofit-adó

Arra a kérdésre, hogy mennyire gyorsan fog az árplafon eltörlése után visszaépülni az import és apadhat le a kereslet, a Mol-vezér elmondta a Telexnek, hogy szerinte hetek kellenek ahhoz, hogy az üzemanyag elérhetősége újra visszaálljon a megszokott szintre,

az import teljeskörű visszatérésére pedig lehet, hogy akár több hónapot is várni kell.

Hernádi szerint ideális esetben 2023 elejére már jóval magasabb készletekkel és stabil importtal rendelkezhet Magyarország.

A vezérigazgató megfogalmazása szerint maga az árstop egy átmenetileg szükséges intézkedés volt, de a hangsúly az átmenetin van. Az intézkedés kivezetésével a vezérigazgató szerint ismét verseny lesz a piacon, a nagykereskedelmi árképzésben is nagyon egyértelmű szabályok vannak, a kiskereskedelmi piacon pedig kőkemény a verseny, Hernádi szerint a fehér kutak nem fognak megszűnni.

Az extraprofit-adó emelésével kapcsolatban úgy fogalmazott a cégvezér, hogy ez az intézkedés jelentős teher az olajcég számára, az árstop kivezetéséből származó plusz bevételnek ugyanis meglett volna a helye például az energiaszuverenitás megteremtéséhez és az energiaátmenethez szükséges beruházásoknál. Hangsúlyozta azonban Hernádi, hogy adót fizetni kötelesség, és ha 10-12 évente előáll egy ilyen extrém helyzet és egyébként "hagyják őket dolgozni", akkor erről tudomást vesznek lehajtott fejjel, és dolgoznak tovább.

A tegnapi podcast adásunkban értekeztünk egyébként többek között arról is, hogy milyen mérlege lehetett ennek a két intézkedésnek a Molra nézve, a beszélgetés itt hallgatható meg:

Mi a helyzet a finomítóval?

A százhalombattai finomító elhúzódó munkálataival kapcsolatban Hernádi igyekezett eloszlatni a feltételezéseket, miszerint a Molnak az üzemanyaghiányos helyzetben érdeke volt ráerősíteni a baj fontosságára és bemutatni a problémát, hogy ezzel lépésre késztesse a kormányt. Elmondása szerint bár valóban van olyan politikus, aki azt mondta, hogy ez szabotázs, vagy hogy direkt okoztak tűzesetet, azonban itt olyan üzemekről van szó, ahova a mobiltelefonokat sem lehet bevinni.

A finomítói kapacitással kapcsolatban elmondta a cégvezér, hogy a százhalombattai finomító bár évi átlagosan 93 százalékosan működik, ám - ahogy korábban is jelezte - így is rengeteg részleges leállás van az 51 különféle üzemben, csak erről békeidőben nem tudnak az emberek és ennek akkor nincs is nagy jelentősége, mert ha itthon fennakadás van, akkor lehet szólni a cseheknek, a szlovákoknak, az osztrákoknak, hogy segítsenek, nyomják meg a termelésüket és adjanak üzemanyagot.

Szankciók és Barátság kőolajvezeték

Az orosz olajtermékekre kivetett szankciók témájában Hernádi úgy vélekedett, hogy ebben a helyzetben nagyon fontos lenne a közép-európai együttműködés; elmondása szerint a Barátság kőolajvezetéken történő szállítás lehetséges leállása miatt Csehország, Szlovákia és Magyarország jelenleg a legsérülékenyebb ország, egyedül az Adrián keresztül ugyanis nem lehet ellátni a három ország finomítóit. A helyzettel kapcsolatban Hernádi szerint van egy szűk keresztmetszet: a horvátokkal bár tavasz óta folynak a tárgyalások arról, hogy bővítsék a kapacitást, de ebben még nem történt előrelépés. Alternatív megolásként szerinte minél több alternatív útvonalat kell kiépíteni Szerbia és Lengyelország felé, ez azonban nagyon sok idő és nagyon sok pénz.

A Barátságon történő szállítások kilátásairól egyébként Pletser Tamással, az Erste olaj-és gázipari elemzőjével beszégettünk nemrég, a szakember nyugtatott: szerinte

a jelenlegi helyzetben tulajdonképpen mindenkinek megéri a vezetékes olajszállítás a Barátság kőolajvezetéken,

ami - ha nem történik további politikai változás vagy egyéb fizikai akadály, mint a vezeték elleni katonai támadás - , legalább 2025-ig fennmaradhat.

Az embargóról, az árplafonról, a tengeri biztosítási lehetőségek befagyasztásáról és az orosz szállítási nehézségekről azt mondta Hernádi, hogy ezek valóban okoznak fejfájást az oroszoknak, emellett viszont biztosan az lesz a folyamat vége, hogy ezek az ellátási utak már soha többet nem fognak normálisan működni, mivel egyrészt egy kölcsönös bizalmatlanság alakul ki, másrészt, mert új beruházásokat kellene létrehozni, aminek meg kellene térülni, de egy ilyen fokú bizonytalanságban ez nehezen elképzelhető.

