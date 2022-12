Ezek a veszélyek leselkednek a piacokra 2023-ban

Portfolio 2022. december 12. 16:16

Az inflációs kilátásokat illetően továbbra is nagy a feszültség a piacokon, a múlt héten a vártnál magasabb termelőiár-index (PPI) adatok után is nagy esést láthattunk a tengerentúli tőzsdéken. Ráadásul szerda este érkezik majd a Fed legújabb kamatdöntése, melyen a Nyíltpiaci Bizottság ismerteti legfrissebb makrogazdasági prognózisát is, az ülés után pedig sajtótájékoztatót tart Jerome Powell elnök, aki tovább borzolhatja a kedélyeket. Ha ezekhez hozzáadjuk a visszafogott vállalati profitnövekedésre és az amerikai recesszióra vonatkozó várakozásokat, akkor máris látszik, hogy rengeteg veszély leselkedik 2023-ban a piacokra, derül ki a Deutsche Bank felméréséből.