5 trend, amely meghatározta a művészeti piacot 2022-ben

A 2020-as és 2021-es év világjárvány okozta megtorpanása után a művészvilág nagy reményeket fűzött ahhoz, hogy 2022-ben a piac újra formába lendül. Bizonyos szempontból ez meg is történt.

Idén a COVID-19 miatti halasztások után számos nagy gyűjtemény került árverésre: különösen a novemberi Paul G. Allen gyűjtemény árverése döntött meg minden rekordot: a legjelentősebb művek közül öt darab egyenként több mint 100 millió dollárért kelt el. A többi idei értékesítési rekord mellett ez is azt jelezte, hogy a vásárlók felső rétege még mindig lelkes, még akkor is, ha emelkedik az infláció és a világ a recesszióra készül.

Az Artsy összegyűjtött néhányat azokból a trendekből, amelyek 2022-ben a műtárgypiacot alakították. A legtöbb kategóriában vannak bizonyos állandóságok: a női művészek és az afrikai művészek munkáit például egyre magasabb árakon értékesítik, amely egy évek óta növekvő tendenciának tudható be.

Az NFT felemelkedése és visszaesése

Larva Labs: CryptoPunk #4596, 2017. Forrás: Asia Art Center.

2022 elején úgy tűnt, hogy az NFT-k a világuralomra törnek. Márciusban a Bored Ape Yacht Club alapítói, a Yuga Labs felvásárolta a CryptoPunksot és a Meebitset, miközben számos NFT-művész a munkáiból származó nyereséget az ukrajnai háborús erőfeszítések javára fordította. A műalkotások decentralizált közösségi finanszírozása beindult: februárban Pak's Clock című művét egy DAO-n keresztül szervezett gyűjtők egy csoportjának adták el, rekordösszegű, 53 millió dolláros Ethereum-összegért (a bevételt Julian Assange alapítványának javára fordították).

Közben rengeteg galéria mozdult meg, hogy kiszolgálja a gyűjtők ezen új szegmensét. A kriptotárcák túlcsordulásával a kérdés az volt, hogyan lehet bevonni a gyűjtőket a művészeti piac többi részébe, különösen azután, hogy a tech-milliárdos Justin Sun 2021 végén 78,4 millió dollárért megvásárolta Alberto Giacometti Le Nez (Orr) című művét (1947/49-ben tervezték; 1965-ben öntötték) a Sotheby's-nél.

Májusra azonban a blokklánc-alapú művek fénysebes eladásainak nagy részét kimerítette a kriptovaluták árának hatalmas zuhanása, amely az év előrehaladtával csak tovább mélyült, részben az FTX kriptovaluta-tőzsde összeomlása miatt.

A Christie's például a Miami Art Weekkel egyidőben jelentette be új platformját, a Christie's 3.0-t. Nehéz elképzelni, hogy 2023-ban a kripto olyan felkapott lesz, mint 2021-ben volt, hiszen valljuk be, hogy a csillagászati árak és a felhajtás nélkül nehezen tudjuk elképzelni, hogyan nézhet ki az NFT art következő fázisa.

Gyűjtés a jó cél érdekében

Salman Toor, 4 Guests, 2019. Forrás: Christie’s Images Limited.

Salman Toor 4 Guests (2019) című, négy levert alakot ábrázoló, borsózöld háttér előtt készült alkotása a Christie's november 17-én tartott, 21. századi műveket felsorakoztató aukciójának egyik kiemelkedő tétele volt. 856 800 dolláros árával a becsült ár közel négyszereséért kelt el - ami pedig még felemelőbb, hogy a művet Toor egy pakisztáni árvízkárok enyhítésével foglalkozó jótékonysági szervezet javára adományozta.

Aligha ez volt az egyetlen ilyen jellegű eladás idén. Egy hónappal korábban Stanley Whitney és a Gagosian az Artsy Auctions-en keresztül a művész egyik jellegzetes absztrakt vásznát adta el az Art for Justice Fund és a Planned Parenthood of Greater New York támogatására.

Februárban és márciusban a művészeti intézmények, művészek és aukciósházak gyorsan cselekedtek, hogy a válság súlyosságát felismerve támogassák Ukrajnát. Bár ezek a szélesebb célú kötelezettségvállalások még mindig csak töredékét teszik ki a művészeti piac gazdasági tevékenységének, a művészeti világ szereplőinek gyorsasága és ereje a közösség számára fontos kérdések iránti elkötelezettségét jelezte.

Ezek a kezdeményezések végül is összhangban állnak azzal, hogy egyre több gyűjtő a vásárlásait a női művészek, illetve a marginalizált közösségek - úgymint a BIPOC vagy az LMBTQ közösség - művészei köré összpontosítja.

A műtárgyvásárlás során is egyre több gyűjtő helyezi előtérbe a fenntarthatóságot. Az Art Basel és a UBS „The Art Market 2022” című jelentése szerint a gyűjtők többsége azt mondta, hogy a karbonlábnyomuk csökkentésére összpontosítanak azáltal, hogy kevesebb vásárra utaznak, és fenntarthatóbb szállítási módszereket választanak. A művészeti világ lassan változik, de üdítő, hogy egyre több beszélgetés folyik a művészetnek a körülötte lévő világra gyakorolt hatásáról.

Az absztrakció felemelkedése

Jadé Fadojutimi: There exists a glorious world. Its name? The Land of Sustainable Burdens, 2020. Forrás: Pippy Houldsworth Gallery.

Vajon a világjárvány erősítette fel bennük azt az igényt, hogy újra lássunk embereket, dolgokat és környezetet? Akárhogy is, 2021-ben a figuráció mindenütt jelen volt. Arcok, tárgyak és felismerhető jelenetek bukkantak fel a művészeti vásárok standjain, a galériák online platformjain és az aukciós katalógusokban. Idén azonban úgy tűnik, hogy a tendencia megváltozott.

A Gagosian londoni Frieze vásár standjánál például Jadé Fadojutimi absztrakt festő egyenként 500 000 font (614 000 dollár) értékű művei már a vásár megnyitása előtt elfogytak. A Phillips december eleji hongkongi árverésén pedig Lucy Bull új rekordot állított fel ázsiai aukciós bemutatkozásakor: A 8:50 (2020) című műve 11,4 millió HK$-ért (1,5 millió USD) kelt el.

Idén Bernice Bing, egy kevésbé ismert absztrakt expresszionista művész, valamint James Little, aki geometrikus, monokróm formáiról egyre inkább ismert, és kritikusok által is ünnepelt kiállításokat rendezett. Úgy tűnik, egyes trendciklusok mindig előre-hátra gördülnek, még a bizonytalan időkben is.

Új magasságokban a fiatal művészgeneráció

Flora Yukhnovich: Warm, Wet N' Wild, 2020. Forrás: Parafin.

Az év elején az 1990-ben született Flora Yukhnovich festőművész, akit 2021 óta a Victoria Miro képvisel, óriási új eladási rekordot állított fel: 3,1 millió dollárt ért el aukción. Soha nem volt még egyértelműbb, hogy az ultrakortárs művészet piaca virágzik.

A fiatal művészek az aukciókon olyan árakat érnek el, amelyek a század elején még hallatlanul magasak lettek volna, ráadásul meglepő gyakorisággal. A Sotheby's 2021 novemberében New Yorkban „The Now” néven új, kiemelt aukciót indított, az első olyan árverést, amelyet kizárólag ennek az ultrakortárs kategóriának szenteltek. Az Artprice felmérése, amely a 40 év alatti művészek alkotásainak aukciós eredményeire összpontosított, kimutatta, hogy az ultrakortárs művészeti piac 2021 júliusa és 2022 júniusa között 420 millió dollárt termelt - ez 28%-os növekedést jelentett az előző évhez képest. Ez annak köszönhető, hogy 2022-ben mind az ilyen művek értéke, mind az árveréseken megjelenő művek mennyisége növekedett.

A vásárlói oldalon eközben úgy tűnik, hogy a lelkes gyűjtők által fizetendő összegeknek nincs határa, a galériák várólistái a jelek szerint több százra rúgnak. Ezért van az, hogy a fiatal művészek munkái a spirálba szökő árak ellenére is versenyképesek. Az ultrakortárs műalkotások eladási aránya az aukciókon a piac többi részénél hasonló, sőt még magasabb is.

Bár ez a tendencia leginkább az aukciósházaknál figyelhető meg, úgy tűnik, hogy a művészeti világ szinte minden területére kihatott, így a blue-chip galériáknál is megfigyelhető a jelenség. A White Cube például idén kezdte el képviselni Danica Lundyt (született 1991-ben), Louise Giovanellit (született 1993-ban), Ilana Savdie-t és Marguerite Humeau-t (mindketten 1986-ban születtek). A Gagosian pedig Jadé Fadojutimi (szül. 1993) és Anna Weyant (szül. 1995) festőket vette fel a művészei közé.

A szürrealizmus hullámai

Jane Graverol: Le Démon Mesquin, 1952. Forrás: Digard Auction.

Bár a „Szürrealizmus határok nélkül” című kiállítás tavaly nyílt meg a Metropolitan Művészeti Múzeumban, hatása idén is érezhető volt, mivel a generációkon átívelő, nemzetközi kiállítás a Tate Modernbe költözött, és a mozgalom kevésbé ismert képviselőinek újragondolását kínálta. Mire áprilisban megnyílt a Velencei Biennále, a szürrealista és kortárs szürrealista művek iránti figyelem új magasságokba emelkedett.

Velencében Cecilia Alemani kurátor Milk of Dreams című kiállítása a tudatalattit, a mitikus és a kísérteties dolgokat helyezte előtérbe a szürrealisták - Jane Graverol, Unica Zürn és Alice Rahon - által vezetett női művészek alkotásain keresztül, olyan kortárs művészek mellett, mint Dora Budor, Marianna Simnett és Raphaela Vogel, akik ezeket a témákat új módon fedezték fel.

Mindez nem kerülte el az aukciós házak figyelmét sem: a Sotheby's és a Christie's is a mozgalom köré szervezett árveréseket mutatott be. Mivel az olyan női szürrealisták, mint Dorothea Tanning és Leonora Carrington műveinek eladásai továbbra is meghaladják a becsértéküket, különösen a kisebb művek és grafikák esetében, ezek a szürrealista művek továbbra is népszerűnek bizonyulnak a gyűjtők körében.

Szerző: műtárgy.com

Forrás: Artsy

Címlapkép: Salman Toor, 4 Guests, 2019. Forrás: Christie’s Images Limited