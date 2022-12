A horvátok is megadóztatják az extraprofitot, mit jelent ez a Molnak?

Horvátország is meg fogja adóztatni a háború okozta energiaválság miatt "extraprofitot" elérő ágazatokat, most ki is derültek a konkrét részletek. A vezető horvát energiaipari konszernben, az INA-ban való többségi tulajdonrésze apropóján ez kimondottan kedvezőtlen körülmény a Mol számára, a magyar olajcég ugyanis 49,08 százalékos részesedéssel rendelkezik a horvát vállalatban. De pontosan mekkora extra adót fizethet ki az INA az idei eredményéből, és ez milyen mértékben fogja rontani a Mol nyereségességét?

Jön a különadó a horvátoknál Jövőre Horvátország is meg fogja adóztatni az orosz-ukrán háború okozta energiaválságon extraprofitot elérő vállalatokat, ezt még októberben közölte Andrej Plenkovic konzervatív kormányfő. Az államfő megfogalmazása szerint fontos, hogy az országot sújtó válság terheit mindenki arányosan viselje, a kormány ennek érdekében egyéb intézkedések mellett különadót fog kivetni azokra a vállalatokra, melyek az elmúlt évhez képes jelentős extra jövedelemre tettek szert. Az új adóról szóló törvényjavaslat alapján tudjuk, hogy az érintett vállalatoknak a különadót a 2022-es eredményük alapján kell majd fizetniük, előreláthatóan 2023 áprilisáig bezárólag. Egy horvát lapra hivatkozva a Világgazdaság arról írt még októberben, hogy a horvát extraprofitadó mértéke 10 százalék lesz, ezzel szemben a nemrég elfogadott feltételek alapján az adó alapja az elmúlt négy év átlagprofitja plusz 20 százalék feletti nyereség lesz, a mértéke pedig 33 százalék. Az új adónem minden olyan vállalatot érint, amely 300 millió kunát (16,1 milliárd forint) meghaladó bevétellel rendelkezik, és az idén az elmúlt négy év átlagos nyereségét több mint 20 százalékkal felülteljesítette. Az adónem bevezetésének híre valamelyest meglepte még az ősszel a horvát üzleti szférát, a kedélyek csillapításának érdekében Oleg Butkovic miniszterelnök-helyettes elmondta, hogy a kis- és középvállalkozásoknak nincs mitől félniük, mert a kormány új intézkedése kizárólag a nagyvállalatokat érinti, ráadásul közülük is csak azokat, amelyek igazoltan profitáltak az elmúlt időszak drasztikus áremelkedéseiből. Ha energiaszektor, akkor INA Az INA Group vezető szerepet tölt be Horvátország olajüzletágában, jelentős regionális pozícióval rendelkezik az olaj- és gázfeltárás és kitermelés, illetve az olajfeldolgozás és az olajtermékek forgalmazása terén. Az INA részvénytársaság többségi tulajdonosa a Mol, 49,08 százalékos részesedésével a magyar olajtársaság rendelkezik az irányítói jogokkal a vállalatban. A vállalaton kívül a horvát kormány a másik legnagyobb tulajdonosa a konszernnek, míg a részvények kisebb része magán- és intézményi befektetők tulajdonában van. A finomítói marzsok kiszélesedésének köszönhetően valóban elképesztően magas profitot tudott elérni 2022 első három negyedévében az INA, A 3,44 MILLIÁRD KUNÁS három negyedéves ADÓZOTT EREDMÉNY ÖMAGÁBAN jóval MAGASABB, MINT AZ ELMÚLT 17 ÉV LEGMAGASABB ÉVES PROFITJA. Mit jelenthet mindez a Molnak? Hogy pontosan mekkora profitkiesést okozhat az extraprofit-adó a Molnak, azzal kapcsolatban bizonyos feltételezésekkel kell élnünk, hiszen nem ismerjük a vállalat negyedik negyedéves profitját és erre vonatkozó előrejelzések sem érhetők el a Refinitiv rendszerében. Azonban ha rendkívül konzervatív módon a társaság 2021-es számait vesszük alapul a negyedik negyedév esetében (437 millió kuna), akkor az idei évvel bezárólag a 4 év átlagos profitja 1,13 milliárd kuna, aminek a 120 százaléka 1,36 milliárd kuna. A 2022-es évre (konzervatív becsléssel) projektált profit 3,88 milliárd kunán alakulhat, az adó alapja az INA esetében így a 3,88 és az 1,36 milliárd kuna különbözete, azaz 2,52 milliárd kuna. Ennek a 33 százaléka, tehát az INA-t terhelő adó összege 830 millió kuna körül alakulhat. ez a Mol 49,08 százalékos részesedésével és a jelenlegi kuna/forint árfolyamon számolva 21,99 MILLIÁRD FORINTOS KIESŐ PROFITOT JELENTHET A MAGYAR OLAJCÉGNÉL, EZ A 2021-ES ADÓZOTT EREDMÉNY 4,5 SZÁZALÉKÁT TESZI KI. Hogy reagált az árfolyam? A friss fejleményekre egyelőre nem reagáltak túl hevesen a befektetők, a Mol részvénye jeleleg 0,4 százalékos mínuszban van, míg idén 3,1 százalékot emelkedett eddig a jegyzés. A kereskedési volumen sem nevezhető kirívónak, az elmúlt 30 nap átlagos alakulásához képest kisebb mennyiségben adják és veszik ma az olajcég részvényét. Kapcsolódó cikkünk 2022. 10. 13. Bacsa György lett a Mol Magyarország új ügyvezető igazgatója 2022. 10. 12. INA-botrány: A svájci bíróság elutasította Horvátország kérelmét a választottbírósági ítélet felülvizsgálatára 2022. 10. 11. INA-botrány: két további személyt vettek őrizetbe 2022. 09. 28. Ratatics Péter lett az INA új elnöke 2022. 09. 16. Lemondott a Mol horvát leányvállalatának két magyar igazgatóbizottsági tagja Címlapkép: Portfolio