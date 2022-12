Bitcoinos átverés áldozata lettél? Mutatjuk, hogyan szerezheted vissza a pénzed!

A kriptovaluták terjedésével egyre több különböző csalási forma jelent meg, többek között Magyarországon is, bár ezek jellemzően valamilyen korábban is működő átverés kriptopiacra specializált verziójának tekinthetők. Mivel nehezen lekövethetők a kriptopiaci tranzakciók a hatóságok számára, általában az ilyen sztoriknak nem szokott jó vége lenni. Viszont létezik egy olyan, Magyarországon működő eljárás, amely segítségével vissza tudjuk szerezni a kicsalt összeget. Bár több tényezőnek fenn kell állnia ahhoz, hogy az eljárás működhessen, bemutatjuk a sikeresség tekintetében legfontosabb tudnivalókat egy hazai példa segítségével.

Terjednek a kriptós csalások

A kriptovalutákkal szemben egyik gyakran hangoztatott érv, hogy lekövethetetlenségük miatt a bűnözők gyakran használják őket pénzmosásra és más illegális tevékenységekre. A Chainalysis adatai szerint 2021-ben közel duplájára, 14 milliárd dollárra nőtt a különböző illegális tevékenységekhez köthető tárcákba áramló kriptovaluta volumen értéke az egy évvel korábbihoz képest.

Forrás: Chainalysis

Bár elsőre soknak tűnhet ez a 14 milliárd dollár (mert az is), ha az összes tranzakciót nézzük, akkor már más képet kapunk, ugyanis az adatok szerint 2021-ben mindössze a teljes tranzakciós volumen 0,15 százalékát tették ki az illegális tevékenység keretében transzferált kriptovaluták.

Forrás: Chainalysis

Persze a pénzügyi csalások nem újkeletű átverések, napjainkban is ugyanúgy előfordulnak a hagyományos pénzügyi világban, mint a kriptovalutáknál. Az utóbbi időszakban viszont egyre inkább kezdenek elszaporodni a kriptós csalások, többek között Magyarországon is. Még februárban mi is írunk egy konkrét esetről, amelybe Facebookon futottunk bele, és amelyben épp az Apple tokenjeit próbálták ránk sózni.

Látszik tehát, hogy könnyen bele lehet futni itthon is a különböző átverésekbe. Ilyenkor persze az a legjobb, ha már az elején felismerjük, hogy csalókkal állunk szemben. De mi van akkor, ha már megtörtént a gond, és átverés áldozatai lettünk? A jó hír, hogy létezik ma Magyarországon egy olyan megoldás, amivel az ellopott pénzt vissza lehet szerezni – ennek jártunk utána.

A csőben

Ahhoz, hogy az említett megoldásig eljussunk, először meg kell érteni az egyes csalások sajátosságait. A csalásoknak alapvetően két nagy formáját különböztethetjük meg:

Különböző cégek hirdetik, hogy az ügyfelek részére kriptovalutát, jellemzően bitcoint vásárolnak, ezt az ügyfelek részére átadják, vagy azt kezelik. Itt alapvetően, MNB engedéllyel nem rendelkező vállalkozások quasi brókeri feladatot vállalnak. Az átvert ügyfél befizeti a pénzt a vállalkozás számlájára és ezt követően csak lelkesítő e-maileket kap, sem a kriptovalutához, sem a pénzéhez nem jut többé hozzá. Ez a rosszabbik eset, itt nem fog működni az a lehetőség, amelyet lentebb ismertetünk. A második nagy kör, amikor a kriptovalutához, annak vásárlásához, a kriptotőzsdék világához nem értő személyeket „úgynevezett segítők” keresik meg, akik vállalják, hogy az ügyfelet telefon és/vagy skype útján végig vezetik a kriptovaluta vásárlás folyamatán, amelynek eredményeképpen az ügyfél saját kriptoszámláján megjelenik a megvásárolt bitcoin/egyéb kriptovaluta.

Ezen ügyleteket főleg idősebb korú, a fejlett számítógépes rendszereket kevésbé ismerő, a pszichikai nyomásnak nehezen ellenálló személyek sérelmére követik el

– mondta el lapunknak Horváth Ádám, a Dr. Horváth Ádám Gergely Ügyvédi Iroda ügyvédje.

Jelen cikkben a második esetet fogjuk tárgyalni egy konkrét, valós példán keresztül: adott egy idős, megfelelő számítógépes ismeretekkel rendelkező személy, aki hallott már a bitcoinról, mint befektetési eszközről. Internetezés közben egy felugró hirdetésre kattintva került át a csaló – egyébként magyar nyelvű - oldalra, ahol elkérték a személyes adatait: név, születési hely/dátum, email-cím, és telefonszám.

Ezt követően kértek tőle egy fiktív kódot, amely nyilván nem volt a birtokában, így segítséget kért a csalóktól. Abban a pillanatban csörgött a telefonja

– meséli Horváth Ádám, hozzátéve, hogy utólag kiderült, hogy ez egy angol feltöltős kártya száma volt.

A telefonon egy magyarul törve beszélő hölgy hívta fel az áldozatot, aki a hivatalosság látszatát keltve beazonosította az ügyfelet, majd készségesen a segítségét kínálta. Mivel a kért kód beírására ez a próbálkozás is (nyilván) zátonyra futott, így sikerült rávenni az áldozatot, hogy mind a telefonjára, mind a számítógépére telepítsen egy távoli hozzáférést biztosító alkalmazást, jelen esetben az AnyDesket.

Az áldozat személyi igazolványát és lakcímkártyáját ezután lefényképeztették és megkérték, hogy küldje el ezen adatokat a csalárd személyek e-mail címére, majd ezeket felhasználva nyitottak az áldozat nevére egy kriptotőzsdei (a mostani esetben Binance) számlát, kifejezetten az áldozat megnyugtatása végett.

Eddig tartott a professzionális csalás első szakasza, az áldozat látja a saját kriptoszámláját, már csak pár lépésre van a bitcoin megszerzésétől

– részletezi Horváth Ádám.

Ezt követően történik a tényleges vásárlás, csak épp nem az áldozat nevére. A tőrbe csalt személy mindössze 100 ezer forintért akart bitcoint venni,

ehelyett közel 10 millió forint tűnt el a számlájáról.

A metódus a következő volt:

Az áldozat megnyitotta az online banki alkalmazását, beírta az azonosítóját, amit a csalárd személyek a távoli hozzáféréssel láttak – innentől gyakorlatilag már nem a saját kezében volt a pénze. Miközben az áldozat figyelmét elterelték, a csalók a távoli hozzáféréssel beléptek az online bankfiókba, beírták a telefonon részére megküldött banki kódokat, amit a távoli hozzáférés programmal azonnal láttak.

Nagyon fontos megjegyezni, hogy ez webkártya számla volt

– teszi hozzá Horváth Ádám, mivel a mostani cikkben ismertetett jogi eljárás sima bankszámla esetében nem vezetne sikerre, csak bankkártya vagy webkártya terhére elkövetett csalásnál.

Ezek után a pénzt egy Binance számlára utalták át, amihez az áldozatnak semmilyen hozzáférése nem volt és a kriptotőzsdékre jellemző pénzügyi metódus miatt a pénzügyi teljesítéshez csak egy azonosító számot írtak be, amely visszakövethetetlen, személy vagy szervezet azonosítására nem alkalmas.

Az első kapcsolatfelvételt követő 30 percen belül az áldozat azt tapasztalta, hogy bankszámláján található teljes összeg általa nem ismert bankszámlára teljesítésre került, és az a szám, amelyről hívták a továbbiakban nem elérhető.

Mit lehet tenni ilyen esetben?

Az ilyen esetekben az áldozat természetesen rohan a bankfiókba panaszt tenni, pénzügyi békéltető testülethez vagy bírósághoz fordul, arra hivatkozva, hogy nem ő adta meg a kódját, azt kicsalták tőle, „általa jóvá nem hagyott tranzakció” jogcímén kívánja az összeget visszakövetelni

– mondta Horváth Ádám.

Ez a hivatkozás azonban nem vezet eredményre, mivel a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény (továbbiakban: Pft.) 45. § (3) bekezdése szerint:

„45. § (3) A pénzforgalmi szolgáltató mentesül az (1), (2) és (4) bekezdés szerinti felelőssége alól, ha bizonyítja, hogy a jóvá nem hagyott fizetési művelettel összefüggésben keletkezett kárt a fizető fél csalárd módon eljárva okozta, vagy a kárt a 40. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott kötelezettségeinek szándékos vagy súlyosan gondatlan megszegésével okozta."

A 40.§ szerint:

„Az ügyfél, valamint az ügyfél fizetési számlája felett rendelkezésre jogosult köteles a készpénz-helyettesítő fizetési eszközt a keretszerződésben foglaltak szerint használni, és a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz és annak használatához szükséges személyes hitelesítési adatai biztonságban tartása érdekében az adott helyzetben általában elvárható magatartást tanúsítani."

Magyarul ez azt jelenti, hogy onnantól kezdve, mikor az áldozat hagyja, hogy más megismerje az tranzakciós azonosító kódot, a banki felelősség megszűnik.

Ez tehát zsákutca, hiszen az áldozat vagy saját maga írta be a kódokat, ami sajátkénti jóváhagyásnak minősül, vagy mint esetünkben, távoli hozzáféréssel kiadta vagy engedte megismerni a kódot más személy részére, ami súlyosan gondatlan eljárást jelent. Vagyis a pénzügyi szolgáltató elleni eljárás sok jóval nem kecsegtet.

Magyarországon jelenleg nem lehet a bankok ellen pert nyerni, ha az azonosító kód illetéktelen kezekbe került

– szögezi le Horváth Ádám.

A pénzügyi teljesítés visszavonására sincs lehetőség, mivel a tranzakciós kód megadása után a teljesítés megtörténik, hiába láthatjuk még a számlán zárolt összegként, ha a kereskedő ezen összeget lehívja, annak visszatartására nincs mód.

Azonban van egy speciális lehetőség, hogy ilyen esetekben is visszaszerezzük a csalárd módon elvett pénzt. Ez szűk körben lehetséges, de mivel ezek a fajta csalások egy mintára épülnek, több károsult részére is megoldást nyújthat.

Egy megoldási lehetőség

Ebben a mostani helyzetben mondhatjuk azt, hogy a bitcoin egy megfoghatatlan kriptovaluta, viszont ugyanúgy termék

– mondja Horváth Ádám.

Ilyenkor van lehetőség az úgynevezett „bankkártya terhelés visszatérítése (chargeback) iránti eljárás” lefolytatására.

A chargeback eljárást egyébként jellemzően olyan esetekben szokták alkalmazni, amikor például valaki egy online webshopból rendel egy terméket, amelyet végül nem kap meg – erre hivatkozva vissza lehet igényelni a pénzt. Azért tud tehát működni a chargeback eljárás, mert a mostani esetében a bitcoin gyakorlatilag termékként működik. Viszont az eljárás sikerességéhez néhány feltételnek teljesülnie kell:

Online tranzakció, amelynek keretében a teljesítés bankkártyáról történik (ez lehet web alapú bankkártya is).

A teljesítés címzettje közvetlenül a kereskedő, lehetőség szerint kriptotőzsde legyen (például Binance). Ez azért fontos, mert egy közvetítőcég esetén (mint az utazásközvetítő cégen keresztüli repülőjegy vásárlás) a bank válasza az lesz, hogy egy megbízási szerződés történt, ilyenkor teljesen más az eljárás.

Az ügyfél nevére a csalás során kriptotőzsdei számlát nyitnak.

A teljesítés óta nem telhet el a kártya kibocsátó üzletszabályzatában megjelölt napnál több (jellemzően félév, vagy egy év). Itt még kiemelendő, hogy 30 napon belüli panasztétel esetén soron kívül kell az eljárással foglalkoznia a kártyakibocsátónak.

A kriptokereskedő cég a reklamációra nem reagált vagy azt elutasította.

Nagyon fontos, hogy először reklamálni kell a kriptokereskedő cégnél, ezt sokan el szokták felejteni

– mondta Horváth Ádám. Az, hogy válaszol-e a kriptokereskedő, már nem lényeges, tehát a válaszra semmiképpen ne várjunk, csak dokumentáljuk a reklamációt.

Amennyiben valamennyi feltétel teljesül, úgy a saját pénzintézetünknél el lehet indítani egy chargeback eljárást. A chargeback eljárás kifejezetten azokra a tranzakciókra kérhető, amikor a hitelkártyánk vagy debit kártyánk fizikailag nincs jelen (online tranzakció) és a pénzügyi teljesítés ellenértékét nem kapjuk meg. Vagyis internetes vásárlásoknál, amikor a kártyát nem érintjük oda a terminálhoz, nem húzzuk le, csak megadjuk az adatokat. A visszatérítésre vonatkozó szabályokat az egyes kártyatársaságok szabályozzák részletesen, vagyis ez a bankoktól független.

Ebben a körben tudjuk az előnyünkre fordítani azt a körülményt, hogy a csalók jellemzően kriptotőzsdére utalják el az áldozat pénzét, annak reményében, hogy a csalók által ellenőrzött saját kriptoszámlájuk a bűnüldöző szervek által nehezen elérhetőek.

Azonban itt az ügyfél a kriptokereskedő céggel kerül jogviszonyba, a kriptokereskedő cégnek kell igazolnia, hogy a részére adott kriptovaluta vásárlási megbízás az ügyfél javára teljesült.

Ebben az esetben a chargeback eljárás célt érhet és elérhető a megterhelés előtti állapot helyreállítása

– mondta Horváth Ádám.

Az eljárás keretében az ügyfél számlavezető bankja megkeresi a kereskedő számlavezető bankját, felkérve a reklamáció kivizsgálására, amelynek során a kereskedőnek kell igazolnia a teljesítés megtörténtét, amelyet nyilván nem fog tudni.

A hazai pénzintézet megkereste a Binance litván bankját, eltelt 3-4 hét, és az ügyfél jelentkezett, hogy visszautalták neki a teljes összeget

– mondta Horváth Ádám.

Nagyon fontos, hogy megelőző reklamációt a kereskedő cég felé megtegyük, mert anélkül a kérelem elutasításra kerülhet. Ha viszont minden feltétel teljesül, akkor jó eséllyel vissza lehet szerezni az ellopott összeget, a fent részletezett példában durván 2,5 hónap alatt zajlott le az eljárás, melynek a végén végül visszakapta az áldozat a kicsalt összeget.

Címlapkép: Getty Images