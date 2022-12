Tovább erősödött a forint, egyre közelebb az álomszint

Miközben a múlt hét elején még 420 felett is álltak a jegyzések az euróval szemben, a magyar fizetőeszköz az elmúlt napokban folyamatosan erősödött, és az EURHUF újra megközelítette a 400-as szintet, ma napon belül 400,60-at is elérte. Utoljára idén november közepén volt olyan erős a forint az euróval szemben, mint most.

A dollárral szemben a 377-es szint közelébe erősödött ma a forint, ezzel közel július eleje óta nem látott szintre erősödött a magyar fizetőeszköz.

Címlapkép: Balint Porneczi/Bloomberg via Getty Images