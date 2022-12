Ezt az évet senki sem teszi zsebre - vagy mégis? Mutatjuk, kik a háború nagy nyertesei

Sok mindent el lehet mondani erről az évről, csak éppen azt nem, hogy unalmas lett volna. A sokadik hullám és oltás után lassan kezdtük elfelejteni a koronavírust, és mire a nyomasztó emlékeket az asztal alá söpörve végre fellélegezhettünk volna, Vlagyimir Putyin egy váratlan mozdulattal felborította azt a bizonyos asztalt, és a vírushoz hasonlóan olyan helyzetet teremtett, amit előtte senki nem vélt elképzelhetőnek. Hogyan repítette az égbe az orosz-ukrán háború az olajárat, és miért tudott mégis szinte teljesen visszaesni az árfolyam az év elején látott szintre? Mi történt közben a nagyvállalatokkal, tényleg brutális extraprofitokat zsebeltek be? Egyáltalán, mire lehet számítani 2023-ban az európai energiabiztonság tekintetében? Rengeteg a kérdés, de akadnak válaszok is: év végi összefoglaló írásunkban az olajipar idei, talán megismételhetetlen évét járjuk körül.

A koronavírus globális léptékű csapásához képest az orosz-ukrán háború elsősorban az európai kontinenst viselte meg pusztán a földrajzi determináltság végett, és bár a komplett ágazatok létét fenyegető gázár-robbanás elsősorban Európában fejtette ki a hatását,

az olajárak viszont a háború kirobbanásával és a válaszként érkező szankciók hatására világszerte az egekbe szöktek

– majd pedig az év második felében olyannyira visszaestek, hogy év/év alapon mindössze egy számjegyű elmozdulást lehet feljegyezni.

Aki húsz év múlva statisztikai adatként rátalál erre a plusz 7-8 százalékra, az a vállát megvonva gondolhatja, hogy nem volt itt semmi látnivaló az energiaszektorban, pontosabban az olajpiacon – aki viszont a történelemkönyvet csapja fel a 2022-es évet részletező oldalakon, az egészen más sztorival fog találkozni. De pontosan mik is mozgatták ilyen hevesen az árfolyamot, mitől mondhatjuk, hogy 2022 a volatilitás éve lett az olajpiacon?

Kulcsszó: volatilitás

Az orosz-ukrán háború kitörését követően általános pánik söpört végig a tőkepiacokon és jöttek az embargók is az orosz energiatermékekre, ezek mind olyan tényezők, amik felfelé hajtották a már korábban is emelkedő energiaárakat az év első felében, köztük az olajét is. Mivel az olajkínálat már az eszkaláció előtt is nehezen tudta kielégíteni a gazdaságok koronavírus utáni újraindulásából eredő keresletélénkülést, a világ harmadik számú termelőjének kitermelésében és exportjában bekövetkező potenciális zavarok jelentősen súlyosbították az olajpiaci szűkös kínálatot - ezt árazták a befektetők február végén, aminek köszönhetően ki is lőtt az olajár. A piaci szereplők tehát amiatt aggódtak, hogy az európai nemzetek és az Egyesült Államok által Oroszország ellen hozott lépések sorozata megfojtja az ország kínálatát.

Rövid ideig tartó árfolyamnövelő hatást okozott még a piacon az OPEC októberi ülése, ahol az olajhatalmak egy rég nem látott mértékű, 2 millió hordós termeléscsökkentésről határoztak. Ez első blikkre nagyon súlyos vágásnak hangzik, ám fontos tudni, hogy az oroszok az akkori kvótájukhoz képest körülbelül napi 1,3 millió hordóval kevesebbet tudtak csak termelni a kapacitások leépülésének és a kitermelési infrastruktúra összeesésének köszönhetően, ezért az OPEC+ 2 millió hordós napi csökkentése effektíve körülbelül nettó 4-600 ezer mb/d (millió hordó / nap) értéket képviselt „csak”, ami már jóval kisebb kiesés.

A fentieknek köszönhetően idén valóban láthattunk korábban elképzelhetetlennek tűnő árfolyamokat, számos körülmény miatt azonban konszolidálódni tudott a Brent jegyzése az elmúlt hónapokban, a teljesség igénye nélkül:

Kína a világ legnagyobb nyersolajimportőre és egyben második legnagyobb olajfogyasztó országa az Egyesült Államok után, az idei évben az országban érvényben lévő zéró-covid politika azonban jócskán visszavetette az ipari, gazdasági, valamint turisztikai keresletet is.

a világ legnagyobb nyersolajimportőre és egyben második legnagyobb olajfogyasztó országa az Egyesült Államok után, az idei évben az országban érvényben lévő azonban jócskán visszavetette az ipari, gazdasági, valamint turisztikai keresletet is. Európában a szezonális átlaghőmérsékletekhez viszonyítva enyhén indult a tél, ami visszavetette a különböző üzemanyagok, köztük az energiatermeléshez és a lakások fűtéséhez használt desztillátumok, például a fűtőolaj iránti keresletet is.

ami visszavetette a különböző üzemanyagok, köztük az energiatermeléshez és a lakások fűtéséhez használt desztillátumok, például a fűtőolaj iránti keresletet is. Emellett összességében az általános gazdasági aktivitás is csökkent világszerte , leginkább Kínában, de az Egyesült Államokban is. A világszerte növekvő infláció leküzdése érdekében a központi bankok sorban emeltek évtizedek óta nem látott mértékben a kamatokon. A kamatlábak emelkedése növelte az amerikai dollár értékét, ami nyomást gyakorolt az olajárakra, mivel az erősödő dollár drágítja a zöldhasúban denominált nyersanyagot a többi valuta birtokosai számára.

, leginkább Kínában, de az Egyesült Államokban is. A világszerte növekvő infláció leküzdése érdekében a központi bankok sorban emeltek évtizedek óta nem látott mértékben a kamatokon. A kamatlábak emelkedése növelte az amerikai dollár értékét, ami nyomást gyakorolt az olajárakra, mivel az erősödő dollár drágítja a zöldhasúban denominált nyersanyagot a többi valuta birtokosai számára. Az OPEC+ 2 millió hordós termelés-visszavágására reagálva az amerikai termelés felpörgött és nemrég elérte a napi 12,2 millió hordót, ami a legmagasabb érték a 2020 márciusi koronavírus-járvány első hulláma óta.

De mégis, mi történt egy ilyen elképesztően volatilis évben a legnagyobb olajvállalatok háza táján,

tényleg megjelent a köznyelvbe már lassan beivódó extraprofit a mérlegekben?

Teletömte a zsebeket az energiaválság

A legnagyobb európai olaj- és gázipari vállalatok valóban óriási profitokat könyveltek el az idei első három negyedévben (vélhetően a negyedikben is). A finomítói árrések jelentős kitágulásának köszönhetően az öt legfontosabb európai szereplő közül többnél is rekordszámok születtek a második negyedévben. Az összesített profit alakulásáról készült ábra talán a legszemléletesebb mód az óriáscégek idei teljesítményének jellemzésére - mint láthatjuk, 2022 második és harmadik negyedévében is kiugró eredményt értek el a nagyvállalatok,

a Q2-es eredményt megközelítő aggregált nyereséget nem láthattunk az elmúlt nyolc évben.

A harmadik negyedéves számokról fontos még elmondani, hogy ezek a rendre kiszabásra kerülő, és EU-s szinten is kivetett extraprofit-adók ellenére tudtak ilyen magasan alakulni (erről részletesen később),

mindent összevetve tehát elmondható, hogy nagyon jó évük volt az olajcégeknek.

A befektetők is díjazták az elsősorban makrogazdasági környezetnek köszönhető remek teljesítményt, a következőként alakultak az árfolyamok az öt legjelentősebb európai gáz-és olajvállalatnál:

És hogy (az adókon kívül) mire fordították a váratlanul „ölükbe hulló” plusz nyereséget a vállalatok? Többek között az energiabiztonság és az energiaátmenet felgyorsításának céljával indítottak projekteket, de a különböző felvásárlási, terjeszkedési és beruházási terveken kívül extra osztalékkal is honorálták az óriáscégek a befektetői bizalmat, ezek mértékéről itt és itt lehet olvasni.

A következőkben megnézzük, hogy mekkora extra adóterhekkel szembesült idén az európai energiaszektor.

Jöttek az extraprofit-adók

Az energiaválságot kezelendő, a 27 EU-s tagállam szeptember végén egyezségre jutott egy szolidaritási hozzájárulás megállapításáról, aminek értelmében az energiaszektorból érkező extraprofitok egy részét a gazdaság egyéb szereplői, illetve a társadalom felé át kell csatornázni a terhek enyhítése érdekében.

A 2019-2021. KÖZÖTTI HÁROM ÜZLETI ÉVBEN ELÉRT ÁTLAGOS NYERESÉGET 20 SZÁZALÉKKAL MEGHALADÓ RÉSZRE

vonatkozik a szolidaritási hozzájárulás, az Európai Bizottság becslése szerint ez az intézkedés 2022-ben akár 140 milliárd eurót is jelenthet.

A kontinens számos országában vezettek már be, vagy terveznek bevezetni különféle szolidaritási hozzájárulásokat a jelenlegi helyzetben, Magyarországon például a Molra kivetett extraprofitadó formájában, ami a Brent-Ural spread 95%-át célozza. Egy november végi elemzésben értekeztünk arról, hogy hazánkon kívül melyik európai országban milyen hozzájárulások vannak már érvényben, ez az elemzés itt olvasható el. (A lenti ábra novemberi elkészítése óta Ausztria és Horvátország is jelentett be 2023-ban bevezetésre kerülő intézkedést).

Bevezetett, bejelentett és javasolt extraprofit-adók Európában szeptember végéig, forrás: Tax Foundation

Mi lesz veled, olajipar?

Ami pedig a jövőt illeti, az olajipari kilátások tekintetében Európában elsősorban a dízelpiacon lehet komoly problémákra számítani a közeljövőben az elemzők szerint. A háború kitörése óta a fogyasztók igyekeznek minél nagyobb mértékben a földgáz alternatíváira támaszkodni, számos egyéb tényezővel karöltve ez egyfajta tökéletes vihart alakíthat ki az európai dízelpiacon:

a sosem látott aszályhelyzet,

a kínai dízelexport visszaesése,

az amerikai finomítók karbantartásai és

az életbe lépett orosz importtilalom

egyes elemzők szerint valószínűvé teszik a dízelpiac összeomlását. Az Oroszországból származó gázolaj európai importtilalma a szakértők szerint azonnali igényt teremt a máshonnan érkező szállításokra, Oroszország ugyanis régóta Európa első számú beszállítója volt. A vonatkozó adatok szerint úgy látszik, hogy a közel-keleti olajfinomítók nagy mértékben fokozzák az Európába irányuló gázolajszállításokat, így a kontinens akár már rövidesen bepillantást nyerhet abba, hogy miként boldogulna az oroszországi szállítások nélkül - már amennyiben képes megfizetni az árat.

Az olajpiaci kínálat ugyanis továbbra is nagyon szűkös, és a kínai gazdasági nyitás és a zéró-covid rendszer okozta szigor enyhülése jelentős extra-keresletet teremthet jövőre az amúgy is magas árkörnyezetben a világ második legnagyobb gazdasága felől,

a fokozódó árverseny pedig értelemszerűen nem kedvez a rendkívül magas gázárakkal is küzdő Európának.

A világ legnagyobb olajtermelője, a Saudi Aramco vezérigazgatója szerint elsősorban a kínai kereslet fellendülésének köszönhetően a globális olajpiac továbbra is rendkívül szűkös maradhat, szerinte ha a tartalékkapacitás jelentősen csökken, akkor a világ komoly bajjal nézhet szembe. Amin Nasser egyébként nem idegenkedik a nagy horderejű megszólalásoktól, május közepén, a mostaninál sokkal magasabb olajár-környezetben például úgy fogalmazott, hogy a kínálati oldal összeomlása fenyegeti a világ olajpiacát, a szektor szereplőinek többsége ugyanis nem szívesen visz véghez beruházásokat a tiszta energiára való átmenet nyomása miatt.

Miért lehet jó befektetés az energiaszektor jövőre is?

Az elsősorban Kína miatt növő kereslet és a globális kínálati problémák együttese mellett van még egy ok, amiért (legalábbis rövid távon) jó befektetési lehetőségnek tűnik az olajipar, de ez tágabban értelmezhető az energiaszektorra is.

A jelenlegi bizonytalan geopolitikai környezetben és "az ablakon kopogó recesszióval" a tudatban felértékelődhetnek a biztos pénzáramot generáló osztalékrészvények a befektetések területén, ebben a tekintetben pedig mindig is kiemelkedtek az energiacégek. A lenti táblázat az S&P 500 tőzsdeindex tagjainak 2021-es osztalékhozamait mutatja szektorok szerint - az 500 legnagyobb amerikai vállalat alapján az energiaszektorban volt a legmagasabb az átlagos osztalékhozam a tengerentúli tőzsdéken a Siblis Research elemzése szerint.

Bár az idei év eseményei alaposan felforgatták az energiaszektor helyzetét és kilátásait, az ipar vállalatainak a háború és az energiaválság után előbb-utóbb szembe kell majd nézniük az olaj és a gáz iránti kereslet csökkenésével, az éghajlatváltozással kapcsolatos aggodalmak ugyanis a megújuló energiaforrásokra való minél nagyobb mértékű áttérést sürgetik. Ezzel a trenddel tisztában léve a rekordprofitokat termelő vállaltok a korábbiaknál kevesebbet fordítanak új kutak felderítésére és fúrására, sokkal inkább a megújuló portfóliókat bővítik és honorálják a befektetőiket osztalék formájában, ahogy erről már volt is szó korábban. Ennek eredményeként az energiaszektor vállalatainak osztalékhozamai gyorsabban nőnek, mint az amerikai részvénypiac bármely más részén:

2018 ÓTA AZ ENERGIAVÁLLALATOK KIFIZETETT OSZTALÉKÁNAK ÖSSZEGE TÖBB MINT 50 SZÁZALÉKKAL NŐTT,

ez az azt megelőző három év mindössze 5 százalékos növekedése után történt.

Mindezek után már csak az a kérdés maradt, hogy melyik vállalatok részvényi között lehet érdemes körülnézni? Erre a kérdésre is igyekszünk majd minél aktuálisabb és pontosabb támpontokat biztosítani 2023-ban.

