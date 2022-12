Elégett milliárdok, hoppon maradt befektetők: még mindig Vadnyugat a kriptopiac

Portfolio 2022. december 26. 16:01

A járványidőszak nagy nyertese volt a kriptopiac, hiszen a "végtelen pénz", a nullaközeli kamatszintek, és a bőséges likviditás megtalálta az útját az olyan piaci szegmensek felé, amelyek erősen spekulatívnak számítanak. Viszont akármennyi pénz áramlott a kriptopiacba, akármekkora nevek szólaltak fel az iparág mellett, a makrogazdasági széljárás megváltozása megmutatta, hogy ez a piaci szegmens továbbra sem tudta levetkőzni azokat a gyerekbetegségeit, amelyekről korábban is ismert volt, és amelyek miatt továbbra is extrém kockázatosnak befektetési eszköznek számítanak a kriptovaluták. Az idei év megmutatta, hogy amikor beüt a krach, akkor nagyon nagyot tud ütni a kriptopiacon: kriptovaluták omlottak össze órák leforgása alatt, cégek dőltek be, és végül mindennek a tetején csődbe ment a világ egyik legnagyobb kriptotőzsdéje.